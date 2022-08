https://ukraina.ru/20220824/1038060266.html

Зеленский был готов уйти в отставку: что говорили об Украине в мире 24 августа

Зеленский был готов уйти в отставку: что говорили об Украине в мире 24 августа - 24.08.2022 Украина.ру

Зеленский был готов уйти в отставку: что говорили об Украине в мире 24 августа

Украина.ру, 24.08.2022

2022-08-24T17:20

2022-08-24T17:20

2022-08-24T18:40

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103346/98/1033469801_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_69ceeaab3bc82a5a8addc0cff6f99949.jpg

Зеленский был готов уйти, но осталсяАмериканская газета The Washington Post рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский сразу после начала военной спецоперации РФ в разговорах с западными чиновниками выражал готовность сложить полномочия для недопущения эскалации конфликта.«Я не пытаюсь держаться за власть. Если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только за. Я уйду прямо сейчас. Я стал заниматься политикой не для этого, и я уйду, когда вы скажете, если это остановит войну», — заявлял он.Докладывая о ситуации Зеленскому, находившемуся в подземном бункере, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 24 февраля через несколько часов после начала спецоперации сообщил: по мнению зарубежных партнёров, Киеву будет очень тяжело, а шансы на успех почти равны нулю.Как пишет The Washington Post, официальные лица США и европейских стран призывали Зеленского уехать из Киева, такую же рекомендацию ему давали президентская охрана и лично советник Офиса президента Украины Алексей Арестович — перебраться из столицы, например, в западную часть Украины. Кроме того, западные чиновники говорили Зеленскому о необходимости обеспечить преемственность власти и обеспечить собственную безопасность для предотвращения возникновения вакуума власти.24 февраля, по рассказу Арестовича, люди, разбирающиеся в военном деле, предупреждали верховного главнокомандующего, что ВСУ не смогут продержаться, Зеленский реагировал вспыльчиво и попросил не говорить ему ничего подобного. Западные страны, по словам Данилова, не поставляли вооружения, выжидая, смогут ли украинцы защитить страну.«Из всех, кто мне звонил, не было никого, кто бы верил, что мы продержимся», — заявлял Зеленский.Действительно, представитель Пентагона подтвердил The Washington Post, что США не спешили с военной помощью Киеву, поскольку не ожидали продолжительных боевых действий. Вашингтон не сразу начали поставлять крупнокалиберную артиллерию, а передавал переносные комплексы Stinger и Javelin, которые, как предполагала американская сторона, впоследствии будут использоваться в партизанской борьбе.В Белом доме полагали, что «Украина быстро проиграет», объяснил собеседник издания.В марте, по его словам, Пентагон был вынужден срочно направить Украине артиллерийское оборудование и боеприпасы.Дилемма Запада: оказывать ли военную помощь Украине дальшеБританские дипломаты уговаривают власти государств — членов Евросоюза не отказываться от военной и финансовой помощи Украине, несмотря на серьёзные проблемы в экономиках их собственных стран, рассказали источник издания The Daily Telegraph.В ходе таких визитов они убеждают своих европейских коллег, что победа России на Украине обойдётся Западу гораздо дороже, чем подорожавшие энергоресурсы. Энергетический кризис – это одна из ключевых проблем ЕС, отмечает британская газета: в союзе с тревогой ждут наступления холодов, поскольку местным властям будет всё сложнее оправдываться перед избирателями за выделение таких больших сумм на помощь Киеву.Тем временем Зеленский в интервью французскому журналу L’Express, опубликованному 24 августа, призвал Запад предоставить ВСУ более мощные системы ПВО. Добавив, что гораздо дешевле помочь Украине с обеспечением противовоздушной обороны, чем выделять Киеву средства на покрытие торгового дефицита.К немедленному расширению военной помощи Украине, в частности поставкам боеприпасов для ракетных систем залпового огня HIMARS дальностью поражения 300 км, недавно призвала целая группа бывших должностных лиц США: Александр Вершбоу, бывший в 2001-2005 годах послом США РФ, Джон Хербст, возглавлявший американское посольство на Украине в 2003-2006 годах, бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дэниел Фрид, а также отставные генералы Филип Бридлав, Уэсли Кларк и Бен Ходжес.К чему приведёт реализация их предложения, объяснил Дуглас Макгрегор, который в период правления 45-го президента США Дональда Трампа занимал пост советника главы Пентагона, в колонке для журнала The American Conservative, опубликованной 23 августа."Жестокая правда заключается в том, что новые системы вооружений не изменят стратегического результата на Украине. Даже если страны НАТО из числа членов ЕС вместе с Вашингтоном снабдят украинские войска новым шквалом оружия, которое прибудет на фронт, а не исчезнет в чёрной дыре украинской коррупции, подготовка и тактическое руководство, необходимые для проведения сложных наступательных операций, отсутствуют в 700-тысячной украинской армии. Кроме того, налицо острое непонимание того, что Москва отреагирует на такое развитие событий эскалацией конфликта", - заявил он.По словам отставного полковника, вооружённый конфликт России и Украины находится на решающей стадии. Вместо того, чтобы прекратить его, бывшие американские чиновники, призывающие Белый дом наращивать военную помощь ВСУ, стремятся закрепить неудачу. Они требуют применять глубоко ошибочную для Украины стратегию, которая в лучшем случае приведёт к тому, что она превратится в государство между Днепром и польской границей, не имеющим выхода к морю."Чем дольше будет длиться война с Россией, тем больше вероятность того, что ущерб, нанесённый украинским обществу и армии, будет непоправимым. Нейтралитет по австрийской модели для Украины всё ещё возможен. Если Вашингтон будет настаивать на продлении войны Украины с Россией, вариант нейтралитета исчезнет, хрупкая натовская "коалиция согласных" рухнет, а Украина станет новым "больным человеком Европы" и останется катализатором будущего конфликта", - предупредил Макгрегор.О спецоперации РФ на Украине в Африке не спорятНейтрального статуса, от которого категорически отказывается Киев, предпочитая продолжать военные действия, по украинскому вопросу придерживаются многие государства мира.Министр иностранных дел Мадагаскара Ришар Рандриамандрату рассказал на пресс-конференции в столице, как США и ЕС требуют от республики осудить Россию за проведение военной спецоперации на Украине.Ранее председатель Высшего конституционного суда Мадагаскара Флоран Ракутуарисуа уточнил, что давление на страну оказывают посольства США, Великобритании, Германии, Франции, Норвегии, Швейцарии, Республики Корея, Японии и представительство Европейского союза."Мы не отступим под давлением западных стран. Мадагаскар не займёт чью-либо сторону в конфронтации по украинскому кризису. ЕС и США добиваются от Мадагаскара осуждения действий России на Украине и присоединения к их позиции на мировой арене, но малагасийское правительство решило иначе и занимает нейтральную позицию в этом кризисе, несмотря на все призывы", - заявил Рандриамандрату.В частности посол США на Мадагаскаре Клэр Пьеранджело посредством местных СМИ выразила сожаление, что Антананариву не поддержал Украину. Посол Франции Кристоф Бушар подчеркнул значение "важности украинского досье" для политических отношений между Францией и Мадагаскаром, а представитель ЕС в республике Джованни ди Джироламо разочарован решимостью малагасийских властей сохранять нейтралитет по ситуации на Украине."Мадагаскар сохраняет нейтралитет по отношению к конфликту на Украине и к другим очагам напряжённости в мире. Мы ещё раз подчёркиваем, чтобы рассеять все сомнения: Мадагаскар - нейтральная страна. Мы открыты для всех, кто с добрыми намерениями готов нам помочь в развитии экономики. Для нас важнее всего наши собственные экономические интересы и защита национального суверенитета. Россия предоставила свои средства и возможности, чтобы содействовать нам в этом направлении, так же как США, Франция, Китай и, конечно, страны Африки", - добавил Рандриамандрату.

