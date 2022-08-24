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На Запорожской АЭС задержаны двое сотрудников, помогавших ВСУ
На Запорожской АЭС задержаны двое сотрудников, помогавших ВСУ - 24.08.2022 Украина.ру
На Запорожской АЭС задержаны двое сотрудников, помогавших ВСУ
Сотрудники Росгвардии выявили и задержали двоих работников Запорожской атомной электростанции, которые сотрудничали с ВСУ, об этом сообщает 24 августа пресс-служба силового ведомства
2022-08-24T16:21
2022-08-24T16:21
2022-08-24T16:21
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За время, что станция находится под контролем ВС РФ (с 4 марта), было задержано 26 нарушителей, сообщили в Росгвардии, но эти нарушения связаны с пропускным режимом.Такой же нарушитель был задержан и в среду, но оказался пособником ВСУ, передававшим им данные о передвижении российских войск.ЗАЭС регулярно попадает под обстрелы украинских войск. Накануне Россия обратилась в ООН с предложением создать специальную комиссию для предотвращения ядерной катастрофы в Европе.
https://ukraina.ru/20220820/1037820263.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, всу, сотрудничество, росгвардия
Новости, Запорожская АЭС, ВСУ, сотрудничество, Росгвардия
На Запорожской АЭС задержаны двое сотрудников, помогавших ВСУ
Сотрудники Росгвардии выявили и задержали двоих работников Запорожской атомной электростанции, которые сотрудничали с ВСУ, об этом сообщает 24 августа пресс-служба силового ведомства