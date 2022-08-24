https://ukraina.ru/20220824/1038059701.html

На Запорожской АЭС задержаны двое сотрудников, помогавших ВСУ

На Запорожской АЭС задержаны двое сотрудников, помогавших ВСУ - 24.08.2022 Украина.ру

На Запорожской АЭС задержаны двое сотрудников, помогавших ВСУ

Сотрудники Росгвардии выявили и задержали двоих работников Запорожской атомной электростанции, которые сотрудничали с ВСУ, об этом сообщает 24 августа пресс-служба силового ведомства

2022-08-24T16:21

2022-08-24T16:21

2022-08-24T16:21

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За время, что станция находится под контролем ВС РФ (с 4 марта), было задержано 26 нарушителей, сообщили в Росгвардии, но эти нарушения связаны с пропускным режимом.Такой же нарушитель был задержан и в среду, но оказался пособником ВСУ, передававшим им данные о передвижении российских войск.ЗАЭС регулярно попадает под обстрелы украинских войск. Накануне Россия обратилась в ООН с предложением создать специальную комиссию для предотвращения ядерной катастрофы в Европе.

https://ukraina.ru/20220820/1037820263.html

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новости, запорожская аэс, всу, сотрудничество, росгвардия