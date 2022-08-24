На Запорожской АЭС задержаны двое сотрудников, помогавших ВСУ - 24.08.2022 Украина.ру
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На Запорожской АЭС задержаны двое сотрудников, помогавших ВСУ
На Запорожской АЭС задержаны двое сотрудников, помогавших ВСУ - 24.08.2022 Украина.ру
На Запорожской АЭС задержаны двое сотрудников, помогавших ВСУ
Сотрудники Росгвардии выявили и задержали двоих работников Запорожской атомной электростанции, которые сотрудничали с ВСУ, об этом сообщает 24 августа пресс-служба силового ведомства
2022-08-24T16:21
2022-08-24T16:21
новости
запорожская аэс
всу
сотрудничество
росгвардия
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За время, что станция находится под контролем ВС РФ (с 4 марта), было задержано 26 нарушителей, сообщили в Росгвардии, но эти нарушения связаны с пропускным режимом.Такой же нарушитель был задержан и в среду, но оказался пособником ВСУ, передававшим им данные о передвижении российских войск.ЗАЭС регулярно попадает под обстрелы украинских войск. Накануне Россия обратилась в ООН с предложением создать специальную комиссию для предотвращения ядерной катастрофы в Европе.
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новости, запорожская аэс, всу, сотрудничество, росгвардия
Новости, Запорожская АЭС, ВСУ, сотрудничество, Росгвардия

На Запорожской АЭС задержаны двое сотрудников, помогавших ВСУ

16:21 24.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Сотрудники Росгвардии выявили и задержали двоих работников Запорожской атомной электростанции, которые сотрудничали с ВСУ, об этом сообщает 24 августа пресс-служба силового ведомства
Военнослужащие Росгвардии пресекли противоправные действия, угрожавшие безопасности Запорожской атомной электростанции - при проведении специальных адресных мероприятий они задержали двоих сотрудников атомной станции, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции.
За время, что станция находится под контролем ВС РФ (с 4 марта), было задержано 26 нарушителей, сообщили в Росгвардии, но эти нарушения связаны с пропускным режимом.
Такой же нарушитель был задержан и в среду, но оказался пособником ВСУ, передававшим им данные о передвижении российских войск.
ЗАЭС регулярно попадает под обстрелы украинских войск. Накануне Россия обратилась в ООН с предложением создать специальную комиссию для предотвращения ядерной катастрофы в Европе.
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 09:00
Царев рассказал, для чего ВСУ обстреливают ЗАЭСКиев поднял ставки и пошел ва-банк после того, как в ООН сорвали выезд инспекторов МАГАТЭ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины четырех созывов Олег Царев
 
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