"Время не на стороне Украины" - Белый дом - 24.08.2022 Украина.ру
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"Время не на стороне Украины" - Белый дом
"Время не на стороне Украины" - Белый дом - 24.08.2022 Украина.ру
"Время не на стороне Украины" - Белый дом
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что существующая система военной помощи Украине не оправдывает себя, сообщает 24 августа РИА Новости
2022-08-24T15:59
2022-08-24T15:59
новости
белый дом
джон кирби
украина
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Он также добавил, что США и союзники не оставляют поисков новых путей помощи Украине.Ранее в среду на сайте Белого дома было опубликовано заявление президента США Джо Байдена, в котором он сообщил, что выделил Киеву пакет военной помощи на сумму в $2,98 млрд в честь Дня независимости Украины.Владимир Зеленский в своем поздравлении Украины с Днем независимости заявил, что 24 февраля прошел всеукраинский референдум и возродилась "новая нация".
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новости, белый дом, джон кирби, украина
Новости, Белый дом, Джон Кирби, Украина

"Время не на стороне Украины" - Белый дом

15:59 24.08.2022
 
© Фото : Public domain/Glenn Fawcett
- РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : Public domain/Glenn Fawcett
Читать в
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что существующая система военной помощи Украине не оправдывает себя, сообщает 24 августа РИА Новости
Мы знаем, что время не на стороне Украины. Мы понимаем срочность, и мы продолжим стараться соответствовать.
Он также добавил, что США и союзники не оставляют поисков новых путей помощи Украине.
Ранее в среду на сайте Белого дома было опубликовано заявление президента США Джо Байдена, в котором он сообщил, что выделил Киеву пакет военной помощи на сумму в $2,98 млрд в честь Дня независимости Украины.
Владимир Зеленский в своем поздравлении Украины с Днем независимости заявил, что 24 февраля прошел всеукраинский референдум и возродилась "новая нация".
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 09:38
Белый Дом разрешил Киеву бить по Крыму - СМИСоединенные Штаты допускают, что ВСУ могут применить поставленное оружие для атак по Крыму, сообщило 17 августа Politico, ссылаясь на представителя американской администрации, оставшегося анонимным
 
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