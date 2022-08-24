https://ukraina.ru/20220824/1038058616.html

"Время не на стороне Украины" - Белый дом

"Время не на стороне Украины" - Белый дом - 24.08.2022 Украина.ру

"Время не на стороне Украины" - Белый дом

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что существующая система военной помощи Украине не оправдывает себя, сообщает 24 августа РИА Новости

2022-08-24T15:59

2022-08-24T15:59

2022-08-24T15:59

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белый дом

джон кирби

украина

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Он также добавил, что США и союзники не оставляют поисков новых путей помощи Украине.Ранее в среду на сайте Белого дома было опубликовано заявление президента США Джо Байдена, в котором он сообщил, что выделил Киеву пакет военной помощи на сумму в $2,98 млрд в честь Дня независимости Украины.Владимир Зеленский в своем поздравлении Украины с Днем независимости заявил, что 24 февраля прошел всеукраинский референдум и возродилась "новая нация".

https://ukraina.ru/20220819/1037850784.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, белый дом, джон кирби, украина