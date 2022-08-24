https://ukraina.ru/20220824/1038058616.html
"Время не на стороне Украины" - Белый дом
"Время не на стороне Украины" - Белый дом - 24.08.2022 Украина.ру
"Время не на стороне Украины" - Белый дом
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что существующая система военной помощи Украине не оправдывает себя, сообщает 24 августа РИА Новости
2022-08-24T15:59
2022-08-24T15:59
2022-08-24T15:59
новости
белый дом
джон кирби
украина
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Он также добавил, что США и союзники не оставляют поисков новых путей помощи Украине.Ранее в среду на сайте Белого дома было опубликовано заявление президента США Джо Байдена, в котором он сообщил, что выделил Киеву пакет военной помощи на сумму в $2,98 млрд в честь Дня независимости Украины.Владимир Зеленский в своем поздравлении Украины с Днем независимости заявил, что 24 февраля прошел всеукраинский референдум и возродилась "новая нация".
https://ukraina.ru/20220819/1037850784.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белый дом, джон кирби, украина
Новости, Белый дом, Джон Кирби, Украина
"Время не на стороне Украины" - Белый дом
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что существующая система военной помощи Украине не оправдывает себя, сообщает 24 августа РИА Новости