https://ukraina.ru/20220824/1038058141.html

Отставка Зеленского, крупнейший пакет помощи. Главное на Украине на 16:00 24 августа

Отставка Зеленского, крупнейший пакет помощи. Главное на Украине на 16:00 24 августа - 24.08.2022 Украина.ру

Отставка Зеленского, крупнейший пакет помощи. Главное на Украине на 16:00 24 августа

Украина.ру, 24.08.2022

2022-08-24T16:00

2022-08-24T16:00

2022-08-24T16:00

хроники

эксклюзив

владимир зеленский

украина

россия

донецк

обстрелы

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Стало известно о согласии Зеленского подать в отставку. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Зайцево. Байден объявил о крупнейшем пакете помощи УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский был согласен подать в отставку в феврале, если бы это помогло прекратить боевые действия. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на слова украинского лидера и западных чиновников."Я не пытаюсь держаться за власть. Если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только "за". Я уйду прямо сейчас. Я стал заниматься политикой не для этого, и я уйду, когда вы скажете, если это остановит войну", — заявил Зеленский западным официальным лицам.Зеленскому также поступали обращения о необходимости сохранения "преемственности власти" от официальных лиц США и Европы, в некоторых случаях с предложениями помочь ему покинуть столицу.Западные чиновники полагали, что, обеспечив собственную безопасность, украинский президент сможет предотвратить вакуум власти.По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, западные страны не поставляли Киеву вооружения, поскольку рассчитывали посмотреть, смогут ли украинцы "защитить страну".Ранее Зеленский в ходе выступления на международном саммите "Крымская платформа" пообещал вернуть Крым любыми способами и без консультаций со странами-партнерами. Украинский лидер также указал, что с каждым днем Киеву нужно еще больше западных вооружений для противостояния России, чем то количество, что было предоставлено ранее. По словам Зеленского, Украина не готова к прекращению огня и не станет стабилизировать ситуацию в зоне конфликта.Обстрел ДонецкаУкраинские войска обстреляли Донецк и поселок Зайцево, выпустив в сумме 16 мин калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Кроме того, ведомство сообщило, что в 14.00 украинские войска выпустили еще десять мин калибром 120 миллиметров по Зайцево.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Представительство также сообщило, что украинские войска обстреляли в среду Макеевку."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.36 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в материале.В свою очередь глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в среду в окрестностях Новой Каховки Херсонской области."Отработала система ПВО. О последствиях попытки удара пока ничего не известно ", - сказал Леонтьев.Херсонская область находится под контролем российских войск с середины марта. В конце апреля в регионе была сформирована ВГА. При этом Украина пытается помешать налаживанию мирной жизни, в том числе обстреливает гражданские объекты в населенных пунктах.Украинские войска умышленно, а не по ошибке наносят удары по густонаселенным районам, это связано с моральной деградацией как военных, так и нацбатов, заявил РИА Новости основатель бригады "Восток", общественный и политический деятель ДНР Александр Ходаковский."Если на определенном этапе мы могли говорить, что противник пытается попадать по каким-то важным для нас объектам инфраструктуры, особенно военной, но мажет и попадает по мирным кварталам, то сейчас, наверно, так говорить уже неактуально", - сказал Ходаковский.По его словам, противник считает, что даже нанесение удара по густонаселенным районам, где страдает гражданское население, приносит какую-то пользу."Причина в морально-нравственной деградации Украины, прежде всего. Сейчас что армия, что нацбаты - они представляют из себя по качеству одно состояние, и им глубоко наплевать, куда полетит этот смертоносный боеприпас. То ли это полетит в военный объект, то ли это полетит в гражданскую среду и к каким последствиям это приведёт. Сейчас они об этом не задумываются", - отметил собеседник агентства.В среду украинские войска также нанесли удар по крупнейшему гипермаркету Донецка "Галактика".Помощь СШАСША выделят Украине крупнейший пакет военной помощи на общую сумму в $2,98 млрд. Об этом говорится в заявлении президента страны Джо Байдена по случаю для независимости Украины, которое опубликовал Белый дом. По словам американского президента, очередной транш позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары, для защиты "в долгосрочной перспективе".Накануне о том, что американские власти планируют выделить Киеву крупнейший с начала спецоперации пакет военной помощи писало Reuters со ссылкой на источник в американском правительстве. Собеседник агентства также упоминал сумму примерно в $3 млрд. Раньше размер самого крупного транша составлял $1 млрд.Другие чиновники в американской администрации тогда говорили Associated Press, что деньги направят на финансирование поставок дронов и другого оружия. Вашингтон ожидает, что Киев сможет за счет этих средств укрепить оборону страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе, говорили они.Последний раз Соединенные Штаты анонсировали военную помощь Киеву 19 августа на общую сумму в $775 млн. Эти поставки предназначались для удовлетворение неотложных военных нужд Украины, уточняло агентство. В этом пакете, по его данным было оружие, уже хранящееся на складах Пентагона, которое могли переслать Киеву в кратчайшие сроки.Власти России неоднократно критиковали Запад и США в частности за поставки вооружений Украины. Так, 24 августа министр обороны Сергей Шойгу заявил, что подобная помощь Киеву ведет только к затягиванию конфликта и росту числа жертв.

https://ukraina.ru/20220824/1038038512.html

https://ukraina.ru/20220824/1038025879.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, владимир зеленский, украина, россия, донецк, обстрелы