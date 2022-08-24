https://ukraina.ru/20220824/1038057815.html

Террор – оружие сильных

Террор – оружие сильных - 24.08.2022 Украина.ру

Террор – оружие сильных

Украина.ру, 24.08.2022

2022-08-24T16:06

2022-08-24T16:06

2022-08-24T16:40

украина

мнения

владимир зеленский

александр дугин

террор

оон

совбез оон

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038058831_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e4775276181d6bf815b78bb1fdb7cec.jpg.webp

Общеизвестно утверждение, что террор – оружие слабых. Оно абсолютно верно, если рассматривать ситуацию статично. Слабый проигрывает сильному политически, экономически, в военном плане и, чтобы уравнять шансы, прибегает к террору против мирного населения.Задача – дестабилизировать тыл сильного, посеять страх, панику и недоверие к властям, якобы неспособным защитить народ. Если террористический акт правильно психологически рассчитан, то убивают одного, а чувство опасности возникает у миллионов.Тем не менее террористы крайне редко достигают своих целей. Как правило, обращение к террору – признак агонии гибнущей системы.Так происходит потому, что никто не может владеть каким-либо оружием или военной технологией монопольно. Будучи раз использованной, любая технология становится достоянием всех.Сильный же потому и сильный, что обладает гораздо большими возможностями по использованию как любой технологии, так и контртехнологии. Поэтому террор из оружия слабых моментально превращается в оружие сильных.Это вовсе не означает, что сильный начинает отвечать террором на террор. Как уже было сказано, у сильного в запасе куда больше технологий и контртехнологий, чем у слабого. На любое прямое действие сильный может дать непрямой ответ.Начнём с того, что террористов в мире не любят. Сегодня они убивают ваших врагов, а завтра будут убивать вас. Поэтому поддерживать их публично считается не комильфо.От страны – спонсора террористов мировое сообщество старается для начала дистанцироваться, а затем и призвать её к порядку совместными усилиями.Во-вторых, ведя неконвенциональную войну, террористы и себя ставят вне конвенций. Их можно просто убивать.В-третьих, мировое сообщество спокойно смотрит на сопутствующие потери при уничтожении террористов. Практически каждая страна имеет опыт борьбы с ними, все знают, что террористы любят прикрываться мирным населением и зачастую жертвы среди мирного населения при ликвидации террористов неизбежны, чтобы в дальнейшем жертв среди мирного населения было меньше или не было вообще.В-четвёртых, лидеры террористов, независимо от занимаемой должности, являются законной неконвенциональной целью. Их можно захватывать и убивать любым способом, не обращая внимания на сопутствующие жертвы и разрушения.Например, чтобы убить обвинённых в поддержке терроризма Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи, США полностью разрушили две процветавшие страны и убили свыше миллиона их граждан.Когда же выяснилось, что и Каддафи, и Хусейн террористов не поддерживали, а сдерживали, США просто сослались на «ошибку разведки». И мировому сообществу пришлось всё это съесть.Потом, правда, американцы столкнулись на мировой арене с тотальным недоверием, но это было потом.Именно на такое отношение к терроризму и опиралась Россия, когда запрашивала и проводила срочное заседание Собвеза ООН, посвящённое обстрелам ВСУ Запорожской АЭС.Россия обвинила Украину в ядерном терроризме и привела убедительные доказательства того, что действия Киева создают угрозу крупномасштабной ядерной катастрофы, являются грубым нарушением норм и правил ведения войны и несут серьёзную угрозу как минимум Европе, а опосредовано – и всему человечеству.Фактически Украина была обвинена в ядерном терроризме.Дополнительным подарком для России стала абсолютно хамская и даже, я бы сказал, преступная позиция Запада по убийству Дарьи Платоновой – дочери Александра Дугина.Западные СМИ и политики устроили буквально пляску на костях, а министр обороны Чехии Яна Чернохова и вовсе заявила, что ей не жаль ни Дарью, ни её отца, а ночь на 21 августа Россия запомнит надолго.Учитывая, что научные интересы как Дарьи, так и Александра Дугина лежали далеко от украинского кризиса, что оба они оказывали далеко не приоритетное влияние на формирование российской политической и информационной повестки, Запад фактически одобрил убийство за философские (научные) взгляды и за политическую позицию.Это практическая реализация не раз высказанной на Западе мысли о том, что русских необходимо убивать просто за то, что они русские. Единственным шансом сохранить жизнь (хоть и с поражением в правах) является публичное осуждение СВО и инициативное выступление против российской власти, государственности и русского народа.Понятно, что, запрашивая заседание Совбеза, Россия не на Запад ориентировалась. США и их союзники давно солидаризировались с Украиной, заранее одобрив любые действия Киева, которые хотя бы теоретически могут способствовать ослаблению позиций России на международной арене.Более того, не отрицая, что по ЗАЭС стреляет Украина, США обвиняли Россию в неспособности предотвратить ядерную катастрофу на том основании, что она контролирует ЗАЭС. Это всё равно что обвинить Вашингтон в атаке на башни Всемирного торгового центра на том основании, что в момент атаки территорию Нью-Йорка контролировали США.Во-первых, заседание ООН важно для России с точки зрения поддержки большинства незападных членов мирового сообщества. Планета чётко разделилась на два блока: США с их союзниками – и все остальные.Причём если Евразия достаточно сплочена в рамках ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, то сплочение остальных потенциальных союзников на антиамериканской платформе ещё только начинается и не обещает быть простым.Поддержка Западом угрожающего всему миру ядерного терроризма неадекватного киевского режима – отличный сплачивающий момент, ибо его действия несут угрозу всему человечеству. Но позиция по убийству Дарьи Платоновой должна сплотить человечество на антизападной основе ещё больше.Запад поддержал немотивированное убийство молодой женщины, начинающего учёного, дочери известного философа просто потому, что она была лояльна своему государству, а отец её является знаковой фигурой в российском общественном пространстве. Следовательно, оправдался расчёт на максимальный резонанс.Это чисто террористический подход, когда жертва выбирается не по принципу политического оппонирования террористам, а исходя из возможности максимального охвата СМИ.Во-вторых, Россия всегда проводит заблаговременную дипломатическую подготовку своих внешнеполитических акций (включая силовые). Она всегда стремится полностью исчерпать возможности переговорного процесса, чтобы потом не быть обвинённой в излишне резкой реакции.Свою позицию Россия заявила публично на высшем международном уровне – на заседании Совбеза ООН. Одновременно была продемонстрирована импотентность этой организации, возможность которой адекватно реагировать на угрозы блокирует Запад, солидаризирующийся с создателями этих угроз, а зачастую и сам являющийся их создателем.Через голову Запада Россия обратилась к тем членам мирового сообщества, кто хочет и может её услышать, обосновав свои будущие шаги, которые, скорее всего, вызовут на Западе очередной истерический припадок.Интересно, но, судя по всему, в Киеве кто-то понял, чем это может грозить остаткам Украины и её руководителем. Зеленский оказался единственным руководителем страны американского блока, который постарался отмежеваться от соучастия украинских властей в убийстве Дарьи Платоновой.Я готов поверить в то, что лично он приказ убить не отдавал. Он, скорее всего, вообще ничего не знал ни о Дарье, ни о её отце. Но факты, в том числе показ по украинскому телевидению документального фильма об Александре Дугине как раз накануне убийства его дочери, свидетельствуют, что если не лично Зеленский, то украинские власти в целом были в подготовку данного теракта вовлечены.Если же ближайшее окружение не сочло нужным информировать президента о вовлечении страны в столь масштабную провокацию, это лишь является свидетельством реального влияния Зеленского на проходящие на Украине процессы.Во всяком случае, Россия получила в свои руки возможность неконвенционального ответа террористам. И судя по тому, как проходило заседание СБ ООН, намерена им воспользоваться. Ведь против террористов все средства хороши.

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

https://ukraina.ru/20220824/1038048212.html

https://ukraina.ru/20220824/1038001031.html

https://ukraina.ru/20220824/1038035334.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_9075b4fe15c71d0e56822ce081590804.jpg.webp

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_9075b4fe15c71d0e56822ce081590804.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_9075b4fe15c71d0e56822ce081590804.jpg.webp

украина, мнения, владимир зеленский, александр дугин, террор, оон, совбез оон, россия, сша