Ни один не уехал: как поднимают Ясиноватую. Эксклюзивное интервью с мэром. Видео - 24.08.2022 Украина.ру
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Ни один не уехал: как поднимают Ясиноватую. Эксклюзивное интервью с мэром. Видео
Ни один не уехал: как поднимают Ясиноватую. Эксклюзивное интервью с мэром. Видео - 24.08.2022 Украина.ру
Ни один не уехал: как поднимают Ясиноватую. Эксклюзивное интервью с мэром. Видео
Город Ясиноватая Донецкой области, несмотря на сложную обстановку, продолжает жить. В каком состоянии предприятия города сегодня, какой процент населения уехал, Украина.ру, 24.08.2022
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Город Ясиноватая Донецкой области, несмотря на сложную обстановку, продолжает жить. В каком состоянии предприятия города сегодня, какой процент населения уехал, а также о героизме местных жителей рассказал в эксклюзивном интервью для Украина.ру глава администрации города Дмитрий Шевченко депутату Новосибирского горсовета Ростиславу Антонову.Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Ни один не уехал: как поднимают Ясиноватую. Эксклюзивное интервью с мэром. Видео

13:08 24.08.2022
 
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Город Ясиноватая Донецкой области, несмотря на сложную обстановку, продолжает жить. В каком состоянии предприятия города сегодня, какой процент населения уехал, а также о героизме местных жителей рассказал в эксклюзивном интервью для Украина.ру глава администрации города Дмитрий Шевченко депутату Новосибирского горсовета Ростиславу Антонову.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
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