https://ukraina.ru/20220824/1038048000.html

Ни один не уехал: как поднимают Ясиноватую. Эксклюзивное интервью с мэром. Видео

Ни один не уехал: как поднимают Ясиноватую. Эксклюзивное интервью с мэром. Видео - 24.08.2022 Украина.ру

Ни один не уехал: как поднимают Ясиноватую. Эксклюзивное интервью с мэром. Видео

Город Ясиноватая Донецкой области, несмотря на сложную обстановку, продолжает жить. В каком состоянии предприятия города сегодня, какой процент населения уехал, Украина.ру, 24.08.2022

2022-08-24T13:08

2022-08-24T13:08

2022-08-24T13:08

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Город Ясиноватая Донецкой области, несмотря на сложную обстановку, продолжает жить. В каком состоянии предприятия города сегодня, какой процент населения уехал, а также о героизме местных жителей рассказал в эксклюзивном интервью для Украина.ру глава администрации города Дмитрий Шевченко депутату Новосибирского горсовета Ростиславу Антонову.Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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