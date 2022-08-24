https://ukraina.ru/20220824/1038048000.html
Ни один не уехал: как поднимают Ясиноватую. Эксклюзивное интервью с мэром. Видео
Ни один не уехал: как поднимают Ясиноватую. Эксклюзивное интервью с мэром. Видео - 24.08.2022 Украина.ру
Ни один не уехал: как поднимают Ясиноватую. Эксклюзивное интервью с мэром. Видео
Город Ясиноватая Донецкой области, несмотря на сложную обстановку, продолжает жить. В каком состоянии предприятия города сегодня, какой процент населения уехал, Украина.ру, 24.08.2022
2022-08-24T13:08
2022-08-24T13:08
2022-08-24T13:08
видео
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Город Ясиноватая Донецкой области, несмотря на сложную обстановку, продолжает жить. В каком состоянии предприятия города сегодня, какой процент населения уехал, а также о героизме местных жителей рассказал в эксклюзивном интервью для Украина.ру глава администрации города Дмитрий Шевченко депутату Новосибирского горсовета Ростиславу Антонову.Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Город Ясиноватая Донецкой области, несмотря на сложную обстановку, продолжает жить. В каком состоянии предприятия города сегодня, какой процент населения уехал, а также о героизме местных жителей рассказал в эксклюзивном интервью для Украина.ру глава администрации города Дмитрий Шевченко депутату Новосибирского горсовета Ростиславу Антонову.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.