Количество беженцев из Украины в Швейцарии может удвоиться
© AP / Martin MeissnerУкраинские беженцы в Германии
© AP / Martin Meissner
Количество беженцев из Украины в Швейцарии может вырасти вдвое. Об этом заявил 24 августа Государственный секретариат по миграции Швейцарии в официальном Twitter-аккаунте
В секретариате полагают, что количество беженцев может вырасти до 120 тысяч человек.
По оценкам экспертов SEMIGRATION, к концу года в Швейцарии будут проживать от 85 000 до 120 000 человек, спасающихся бегством от войны на Украине (в настоящее время приблизительно 60 000). Однако этот прогноз все еще остается неопределенным, поскольку он зависит от многих факторов.
Ранее, 11 августа, сообщалось, что защитный статус беженца получили более 62 тысяч граждан Украины - согласно этому статусу, они получили убежище и гарантию медицинской помощи сроком на один год.
Всего в бюджете Швейцарии на 2023 год предусмотрено 1,7 миллиарда швейцарских франков (1,8 миллиарда долларов) на прием и обеспечение нужд беженцев из Украины.
11 августа, 19:46Более 60 тысяч украинцев получили право на проживание в ШвейцарииСвыше 60 тысяч заявок от беженцев Украины на получение специального защитного статуса в Швейцарии были удовлетворены. Об этом сообщил 11 августа в своем Twitter-аккаунте швейцарский Государственный секретариат по миграции.