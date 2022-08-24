Количество беженцев из Украины в Швейцарии может удвоиться - 24.08.2022 Украина.ру
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Количество беженцев из Украины в Швейцарии может удвоиться
Количество беженцев из Украины в Швейцарии может удвоиться - 24.08.2022 Украина.ру
Количество беженцев из Украины в Швейцарии может удвоиться
Количество беженцев из Украины в Швейцарии может вырасти вдвое. Об этом заявил 24 августа Государственный секретариат по миграции Швейцарии в официальном Twitter-аккаунте
2022-08-24T14:47
2022-08-24T14:47
швейцария
украина
беженцы
новости
миграция
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В секретариате полагают, что количество беженцев может вырасти до 120 тысяч человек. Ранее, 11 августа, сообщалось, что защитный статус беженца получили более 62 тысяч граждан Украины - согласно этому статусу, они получили убежище и гарантию медицинской помощи сроком на один год. Всего в бюджете Швейцарии на 2023 год предусмотрено 1,7 миллиарда швейцарских франков (1,8 миллиарда долларов) на прием и обеспечение нужд беженцев из Украины.
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швейцария, украина, беженцы, новости, миграция
Швейцария, Украина, беженцы, Новости, миграция

Количество беженцев из Украины в Швейцарии может удвоиться

14:47 24.08.2022
 
© AP / Martin MeissnerУкраинские беженцы в Германии
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP / Martin Meissner
Читать в
Количество беженцев из Украины в Швейцарии может вырасти вдвое. Об этом заявил 24 августа Государственный секретариат по миграции Швейцарии в официальном Twitter-аккаунте
В секретариате полагают, что количество беженцев может вырасти до 120 тысяч человек.
По оценкам экспертов SEMIGRATION, к концу года в Швейцарии будут проживать от 85 000 до 120 000 человек, спасающихся бегством от войны на Украине (в настоящее время приблизительно 60 000). Однако этот прогноз все еще остается неопределенным, поскольку он зависит от многих факторов.
Государственный секретариат по миграции Швейцарии
Ранее, 11 августа, сообщалось, что защитный статус беженца получили более 62 тысяч граждан Украины - согласно этому статусу, они получили убежище и гарантию медицинской помощи сроком на один год.
Всего в бюджете Швейцарии на 2023 год предусмотрено 1,7 миллиарда швейцарских франков (1,8 миллиарда долларов) на прием и обеспечение нужд беженцев из Украины.
Швейцария флаг
11 августа, 19:46
Более 60 тысяч украинцев получили право на проживание в ШвейцарииСвыше 60 тысяч заявок от беженцев Украины на получение специального защитного статуса в Швейцарии были удовлетворены. Об этом сообщил 11 августа в своем Twitter-аккаунте швейцарский Государственный секретариат по миграции.
 
ШвейцарияУкраинабеженцыНовостимиграция
 
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