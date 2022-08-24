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Количество беженцев из Украины в Швейцарии может удвоиться

Количество беженцев из Украины в Швейцарии может удвоиться - 24.08.2022 Украина.ру

Количество беженцев из Украины в Швейцарии может удвоиться

Количество беженцев из Украины в Швейцарии может вырасти вдвое. Об этом заявил 24 августа Государственный секретариат по миграции Швейцарии в официальном Twitter-аккаунте

2022-08-24T14:47

2022-08-24T14:47

2022-08-24T14:47

швейцария

украина

беженцы

новости

миграция

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В секретариате полагают, что количество беженцев может вырасти до 120 тысяч человек. Ранее, 11 августа, сообщалось, что защитный статус беженца получили более 62 тысяч граждан Украины - согласно этому статусу, они получили убежище и гарантию медицинской помощи сроком на один год. Всего в бюджете Швейцарии на 2023 год предусмотрено 1,7 миллиарда швейцарских франков (1,8 миллиарда долларов) на прием и обеспечение нужд беженцев из Украины.

https://ukraina.ru/20220811/1037573660.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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швейцария, украина, беженцы, новости, миграция