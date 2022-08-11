Более 60 тысяч украинцев получили право на проживание в Швейцарии - 11.08.2022 Украина.ру
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Более 60 тысяч украинцев получили право на проживание в Швейцарии
Более 60 тысяч украинцев получили право на проживание в Швейцарии - 11.08.2022 Украина.ру
Более 60 тысяч украинцев получили право на проживание в Швейцарии
Свыше 60 тысяч заявок от беженцев Украины на получение специального защитного статуса в Швейцарии были удовлетворены. Об этом сообщил 11 августа в своем Twitter-аккаунте швейцарский Государственный секретариат по миграции.
2022-08-11T19:46
2022-08-11T19:46
швейцария
беженцы
украина
убежище
новости
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Согласно швейцарскому законодательству, защитный статусе S предоставляет коллективную защиту определенной группе лиц на время серьезной угрозы. Обладатели данного статуса имеют право на проживание на территории Швейцарии и бесплатную медицинскую помощь. В швейцарском бюджете на 2023 год предусмотрено 1,7 миллиарда швейцарских франков (1,8 миллиарда долларов) на прием украинских беженцев в стране.
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швейцария, беженцы, украина, убежище, новости
Швейцария, беженцы, Украина, Убежище, Новости

Более 60 тысяч украинцев получили право на проживание в Швейцарии

19:46 11.08.2022
 
© CC0, PixabayШвейцария флаг
Швейцария флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
Свыше 60 тысяч заявок от беженцев Украины на получение специального защитного статуса в Швейцарии были удовлетворены. Об этом сообщил 11 августа в своем Twitter-аккаунте швейцарский Государственный секретариат по миграции.
Согласно швейцарскому законодательству, защитный статусе S предоставляет коллективную защиту определенной группе лиц на время серьезной угрозы. Обладатели данного статуса имеют право на проживание на территории Швейцарии и бесплатную медицинскую помощь.

Четверг, 11 августа - последние данные о положении украинских беженцев в Швейцарии: 62 142 заявления на получение статуса S, из которых 60 056 человек получили статус S.

В швейцарском бюджете на 2023 год предусмотрено 1,7 миллиарда швейцарских франков (1,8 миллиарда долларов) на прием украинских беженцев в стране.
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