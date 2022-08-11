https://ukraina.ru/20220811/1037573660.html

Более 60 тысяч украинцев получили право на проживание в Швейцарии

Более 60 тысяч украинцев получили право на проживание в Швейцарии - 11.08.2022 Украина.ру

Более 60 тысяч украинцев получили право на проживание в Швейцарии

Свыше 60 тысяч заявок от беженцев Украины на получение специального защитного статуса в Швейцарии были удовлетворены. Об этом сообщил 11 августа в своем Twitter-аккаунте швейцарский Государственный секретариат по миграции.

2022-08-11T19:46

2022-08-11T19:46

2022-08-11T19:46

швейцария

беженцы

украина

убежище

новости

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Согласно швейцарскому законодательству, защитный статусе S предоставляет коллективную защиту определенной группе лиц на время серьезной угрозы. Обладатели данного статуса имеют право на проживание на территории Швейцарии и бесплатную медицинскую помощь. В швейцарском бюджете на 2023 год предусмотрено 1,7 миллиарда швейцарских франков (1,8 миллиарда долларов) на прием украинских беженцев в стране.

https://ukraina.ru/20220811/1037550083.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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швейцария, беженцы, украина, убежище, новости