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Более 60 тысяч украинцев получили право на проживание в Швейцарии
Более 60 тысяч украинцев получили право на проживание в Швейцарии - 11.08.2022 Украина.ру
Более 60 тысяч украинцев получили право на проживание в Швейцарии
Свыше 60 тысяч заявок от беженцев Украины на получение специального защитного статуса в Швейцарии были удовлетворены. Об этом сообщил 11 августа в своем Twitter-аккаунте швейцарский Государственный секретариат по миграции.
2022-08-11T19:46
2022-08-11T19:46
2022-08-11T19:46
швейцария
беженцы
украина
убежище
новости
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Согласно швейцарскому законодательству, защитный статусе S предоставляет коллективную защиту определенной группе лиц на время серьезной угрозы. Обладатели данного статуса имеют право на проживание на территории Швейцарии и бесплатную медицинскую помощь. В швейцарском бюджете на 2023 год предусмотрено 1,7 миллиарда швейцарских франков (1,8 миллиарда долларов) на прием украинских беженцев в стране.
https://ukraina.ru/20220811/1037550083.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
швейцария, беженцы, украина, убежище, новости
Швейцария, беженцы, Украина, Убежище, Новости
Более 60 тысяч украинцев получили право на проживание в Швейцарии
Свыше 60 тысяч заявок от беженцев Украины на получение специального защитного статуса в Швейцарии были удовлетворены. Об этом сообщил 11 августа в своем Twitter-аккаунте швейцарский Государственный секретариат по миграции.
Согласно швейцарскому законодательству, защитный статусе S предоставляет коллективную защиту определенной группе лиц на время серьезной угрозы. Обладатели данного статуса имеют право на проживание на территории Швейцарии и бесплатную медицинскую помощь.
Четверг, 11 августа - последние данные о положении украинских беженцев в Швейцарии: 62 142 заявления на получение статуса S, из которых 60 056 человек получили статус S.
В швейцарском бюджете на 2023 год предусмотрено 1,7 миллиарда швейцарских франков (1,8 миллиарда долларов) на прием украинских беженцев в стране.