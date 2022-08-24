https://ukraina.ru/20220824/1038042084.html
Президент Латвии: Русских надо просто изолировать
Президент Латвии: Русских надо просто изолировать - 24.08.2022 Украина.ру
Президент Латвии: Русских надо просто изолировать
Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что часть русской общины Латвии нелояльна к государству, поэтому ее нужно изолировать. Об этом он заявил 24 августа в эфире в эфире Латвийского радио
2022-08-24T16:25
2022-08-24T16:25
2022-08-24T16:25
латвия
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Глава государства призвал "справиться" с теми, кто не высказывает достаточной лояльности Латвии.Левитс также отметил, что подавляющее большинство латышей за полгода стали "более националистичными и патриотичными". По мнению президента, это "позитивный эффект от ситуации на Украине"
https://ukraina.ru/20220824/1038031680.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
латвия, русофобия, русские, новости, прибалтика
Латвия, Русофобия, русские, Новости, Прибалтика
Президент Латвии: Русских надо просто изолировать
Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что часть русской общины Латвии нелояльна к государству, поэтому ее нужно изолировать. Об этом он заявил 24 августа в эфире в эфире Латвийского радио