Президент Латвии: Русских надо просто изолировать - 24.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220824/1038042084.html
Президент Латвии: Русских надо просто изолировать
Президент Латвии: Русских надо просто изолировать - 24.08.2022 Украина.ру
Президент Латвии: Русских надо просто изолировать
Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что часть русской общины Латвии нелояльна к государству, поэтому ее нужно изолировать. Об этом он заявил 24 августа в эфире в эфире Латвийского радио
2022-08-24T16:25
2022-08-24T16:25
латвия
русофобия
русские
новости
прибалтика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102990/82/1029908265_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_664e880779682d6b10f5a8ef170415b5.jpg
Глава государства призвал "справиться" с теми, кто не высказывает достаточной лояльности Латвии.Левитс также отметил, что подавляющее большинство латышей за полгода стали "более националистичными и патриотичными". По мнению президента, это "позитивный эффект от ситуации на Украине"
https://ukraina.ru/20220824/1038031680.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102990/82/1029908265_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_91b739d33f1ce528c250df682bd71dbb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
латвия, русофобия, русские, новости, прибалтика
Латвия, Русофобия, русские, Новости, Прибалтика

Президент Латвии: Русских надо просто изолировать

16:25 24.08.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВнеочередные выборы в Рижскую думу
Внеочередные выборы в Рижскую думу
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что часть русской общины Латвии нелояльна к государству, поэтому ее нужно изолировать. Об этом он заявил 24 августа в эфире в эфире Латвийского радио
Глава государства призвал "справиться" с теми, кто не высказывает достаточной лояльности Латвии.

Мы видим часть русского сообщества, которая не лояльна к нашему государству. Наша задача - справиться с ними, то есть изолировать их... их просто надо изолировать.

Эгилс Левитс
Президент Латвии
Левитс также отметил, что подавляющее большинство латышей за полгода стали "более националистичными и патриотичными". По мнению президента, это "позитивный эффект от ситуации на Украине"
Снос памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
11:00
Полиция Латвии задержала в Риге 14 протестующих против сноса советских памятниковЛатвийские полицейские задержали 14 участников акции протеста против сноса памятника Освободителям Риги. Об этом сообщили 24 августа на сайте латвийской полиции.
 
ЛатвияРусофобиярусскиеНовостиПрибалтика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:39Всё ближе к энергоблокам: Запорожская АЭС после обстрела украинскими военными. Видео
16:25Президент Латвии: Русских надо просто изолировать
16:21На Запорожской АЭС задержаны двое сотрудников, помогавших ВСУ
16:06Террор – оружие сильных
16:00Отставка Зеленского, крупнейший пакет помощи. Главное на Украине на 16:00 24 августа
15:59"Время не на стороне Украины" - Белый дом
15:52Венгрия не поддержит предложение о новых запретах поставок энергоносителей из России
15:49Чем воюют на Украине: От "Кувалды Сталина" до модернизированных артиллерийских установок
15:32В ЛДПР предложили лишать гражданства за осуждение СВО
15:25Прецедент Ройзмана. И про тех, кому слова "Родина" и "страна" не являются пустым звуком
15:14Наркотики для диверсантов: в Херсонской области обнаружили схрон
15:09Байден выделил Украине $3 млрд военной помощи
15:06Венгрия не собирается ограничивать выдачу виз гражданам России
14:49Подоляк обозвал Лукашенко клоуном за пожелание мирного неба Украине
14:48"Украина в поясе шахида. Рано или поздно ей придётся умереть" - Витязева о финале. Видео
14:47Количество беженцев из Украины в Швейцарии может удвоиться
14:23Министры обороны государств ЕС обсудят Украину и Мали
14:22Алексей Кочетков: Если не ответить террором на бандеровщину, русских просто уничтожат
14:12Зеленский, поздравляя Украину с Днем независимости, заявил о рождении нации
14:01СМИ выяснили, почему Пугачева до сих не высказалась о СВО
Лента новостейМолния