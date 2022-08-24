https://ukraina.ru/20220824/1038042084.html

Президент Латвии: Русских надо просто изолировать

Президент Латвии: Русских надо просто изолировать - 24.08.2022 Украина.ру

Президент Латвии: Русских надо просто изолировать

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что часть русской общины Латвии нелояльна к государству, поэтому ее нужно изолировать. Об этом он заявил 24 августа в эфире в эфире Латвийского радио

2022-08-24T16:25

2022-08-24T16:25

2022-08-24T16:25

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Глава государства призвал "справиться" с теми, кто не высказывает достаточной лояльности Латвии.Левитс также отметил, что подавляющее большинство латышей за полгода стали "более националистичными и патриотичными". По мнению президента, это "позитивный эффект от ситуации на Украине"

https://ukraina.ru/20220824/1038031680.html

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латвия, русофобия, русские, новости, прибалтика