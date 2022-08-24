https://ukraina.ru/20220824/1038040645.html

Шойгу: Россия повысит боеготовность военных баз в Таджикистане и Киргизии

Шойгу: Россия повысит боеготовность военных баз в Таджикистане и Киргизии - 24.08.2022 Украина.ру

Шойгу: Россия повысит боеготовность военных баз в Таджикистане и Киргизии

Текущая ситуация в Афганистане говорит о необходимости повысить боеготовность российских военных баз в Средней Азии, заявил 24 августа министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом он заявил на совещании глав военных ведомств стран ШОС.

2022-08-24T13:33

2022-08-24T13:33

2022-08-24T13:50

шос

сергей шойгу

афганистан

средняя азия

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По словам министра, это является поводом для повышение боеготовности российских сил на базах в Таджикистане и Киргизии. Министр подчеркнул, что основным вызовом безопасности в Средней Азии является угроза со стороны группировок "Исламское государство"* и "Аль-каида"**, которые в последнее время активизировались в Афганистане. Шойгу также добавил, что Россия приветствует любые международные инициативы по афганскому урегулированию и одновременно принимает меры по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе.*Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.**Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. "Аль-Каида" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20220824/1038034065.html

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шос, сергей шойгу, афганистан, средняя азия, новости, вс рф