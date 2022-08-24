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Шойгу: Россия повысит боеготовность военных баз в Таджикистане и Киргизии
Шойгу: Россия повысит боеготовность военных баз в Таджикистане и Киргизии - 24.08.2022 Украина.ру
Шойгу: Россия повысит боеготовность военных баз в Таджикистане и Киргизии
Текущая ситуация в Афганистане говорит о необходимости повысить боеготовность российских военных баз в Средней Азии, заявил 24 августа министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом он заявил на совещании глав военных ведомств стран ШОС.
2022-08-24T13:33
2022-08-24T13:33
2022-08-24T13:50
шос
сергей шойгу
афганистан
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По словам министра, это является поводом для повышение боеготовности российских сил на базах в Таджикистане и Киргизии. Министр подчеркнул, что основным вызовом безопасности в Средней Азии является угроза со стороны группировок "Исламское государство"* и "Аль-каида"**, которые в последнее время активизировались в Афганистане. Шойгу также добавил, что Россия приветствует любые международные инициативы по афганскому урегулированию и одновременно принимает меры по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе.*Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.**Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. "Аль-Каида" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
шос, сергей шойгу, афганистан, средняя азия, новости, вс рф
ШОС, Сергей Шойгу, Афганистан, Средняя Азия, Новости, ВС РФ
Шойгу: Россия повысит боеготовность военных баз в Таджикистане и Киргизии
13:33 24.08.2022 (обновлено: 13:50 24.08.2022)
Текущая ситуация в Афганистане говорит о необходимости повысить боеготовность российских военных баз в Средней Азии, заявил 24 августа министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом он заявил на совещании глав военных ведомств стран ШОС.
По словам министра, это является поводом для повышение боеготовности российских сил на базах в Таджикистане и Киргизии.
Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные кризисные ситуации.
Сергей Шойгу
Министр обороны России
Министр подчеркнул, что основным вызовом безопасности в Средней Азии является угроза со стороны группировок "Исламское государство"* и "Аль-каида"**, которые в последнее время активизировались в Афганистане.
"В стране на фоне продолжающегося вооружённого противостояния ухудшается социально-экономическая ситуация, насаждается идеология религиозного радикализма, процветают наркотрафик и трансграничная преступность", - отметил министр.
Сергей Шойгу
Министр обороны России
Шойгу также добавил, что Россия приветствует любые международные инициативы по афганскому урегулированию и одновременно принимает меры по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
*Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.
**Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. "Аль-Каида" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.