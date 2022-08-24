https://ukraina.ru/20220824/1038038512.html

Теракты на освобожденных территориях, обстрелы ДНР. Главное на Украине на 12:00 24 августа

Теракты на освобожденных территориях, обстрелы ДНР. Главное на Украине на 12:00 24 августа - 24.08.2022 Украина.ру

Теракты на освобожденных территориях, обстрелы ДНР. Главное на Украине на 12:00 24 августа

Украина.ру, 24.08.2022

2022-08-24T12:00

2022-08-24T12:00

2022-08-24T12:00

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В Запорожье погиб глава администрации Михайловки. Пятеро жителей ДНР стали жертвами украинских военных. Польша забыла о евросолидарности, отказав в поставках нефти ГерманииВ Запорожской области в результате покушения погиб глава населенного пункта Михайловка Иван Сушко, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram.Взрывное устройство заложили под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта.С начала лета было совершено несколько покушений на чиновников в Запорожской и Херсонской областях.Так накануне сообщалось о покушении на главу Департамента внутренней политики администрации Херсонской области Игоря Телегина. В результате срабатывания взрывного устройства Телегин получил множественные ранения и контузию, его доставили в больницу, где он проходит лечение.По словам Рогова, на фоне участившихся случаев терактов в Запорожской области усилят контроль на пунктах въезда с территории Украины."Будут более качественные проверки въезжающих на освобожденную территорию людей, которые едут к нам с территорий, пока еще подконтрольных режиму Зеленского", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".По его словам, помимо этого, в регионе примут еще ряд мер, которые позволят более эффективно выявлять "террористических персонажей".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.По словам главы ДНР Дениса Пушилина западные союзники помогают Киеву в подготовке терактов в Республике. Он считает, что Украина хочет воспрепятствовать проведению референдума о вхождении республики в состав России, именно поэтому киевский режим будет готовить теракты на избирательных участках. Он добавил, что днем ранее был задержан один из подобных диверсантов."Что примечательно, он и ему подобные террористы, потенциальные террористы, они обучение проходили в Чехии. То есть здесь опять же ни для кого не секрет получается, что украинскому режиму в терроризме помогают европейские страны", — заявил Пушилин.Ранее стало известно, что в Министерство государственной безопасности ДНР обратился гражданин Украины, который сообщил, что, находясь на заработках на территории Чехии, был завербован украинскими спецслужбами, прошел подготовку, а затем был отправлен на территорию ДНР, где ему было поручено устроить теракт в день референдума.Обстрелы ДонбассаПредставительство ДНР в СЦКК сообщило о 40 фактах ведения огня со стороны украинских военных за сутки.На донецком направлении противник применял – РСЗО "Himars", "Ураган", артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – артиллерию 152 мм. На горловском – РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 155, 152 мм и 122 мм, минометы 120 мм.Всего военные Украины выпустили 172 единицы различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский, Калининский и Центрально-городской районы), Новобахмутовка, Макеевка (Червоногвардейский район), Ясиноватая.Поступили сведения о гибели 5 гражданских лиц в Ворошиловском районе Донецка и в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц.Повреждено 25 домостроений в Петровском, Ворошиловском районах Донецка, Горловке, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.При этом потери украинских подразделений в боях с Народной милицией Донецкой Народной Республики (ДНР) за прошедшие сутки превысили 20 человек. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.В свою очередь официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко отметил, что "в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике". За сутки было уничтожено до 50 человек личного состава; шесть бронетранспортёров; пять единиц специальной автомобильной техники."За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли н.п. Попасная с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS, выпустив две ракеты. С начала текущих суток вооруженные формирования Украины обстреляли н.п. Ровеньки с применением ТРК "Точка-У", выпустив одну ракету. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сказал капитан.Польша забыла о евросолидарностиНежелание Польши поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Германии говорит об отказе страны от европейской солидарности. В этом уличила Варшаву официальный представитель МИД России Мария Захарова."Это еще один аргумент в копилку, что никакую игру даже по собственным правилам, которые декларировались, Варшава вести не намерена", — заключила дипломат.По ее словам, интересы польской стороны не имеют ничего общего со взаимоуважением и взаимовыгодными партнерскими связями с Украиной.Захарова заявила, что Польша хочет разыграть геополитическую карту, забыв все клятвы и обещания общеевропейского уровня.Ранее Financial Times писало, что Польша отказалась поставлять нефть на НПЗ в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу "Дружба". По информации издания, Варшава недовольна тем, что "Роснефть" владеет 54% акций предприятия, поэтому и отказывается поставлять нефть.

https://ukraina.ru/20220824/1038025879.html

https://ukraina.ru/20220823/1037981987.html

https://ukraina.ru/20220823/1038002671.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, захарова, польша, запорожская область, теракт, украина, донбасс, днр, лнр