Теракты на освобожденных территориях, обстрелы ДНР. Главное на Украине на 12:00 24 августа - 24.08.2022 Украина.ру
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Теракты на освобожденных территориях, обстрелы ДНР. Главное на Украине на 12:00 24 августа
Теракты на освобожденных территориях, обстрелы ДНР. Главное на Украине на 12:00 24 августа - 24.08.2022 Украина.ру
Теракты на освобожденных территориях, обстрелы ДНР. Главное на Украине на 12:00 24 августа
Украина.ру, 24.08.2022
2022-08-24T12:00
2022-08-24T12:00
хроники
эксклюзив
захарова
польша
запорожская область
теракт
украина
донбасс
днр
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В Запорожье погиб глава администрации Михайловки. Пятеро жителей ДНР стали жертвами украинских военных. Польша забыла о евросолидарности, отказав в поставках нефти ГерманииВ Запорожской области в результате покушения погиб глава населенного пункта Михайловка Иван Сушко, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram.Взрывное устройство заложили под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта.С начала лета было совершено несколько покушений на чиновников в Запорожской и Херсонской областях.Так накануне сообщалось о покушении на главу Департамента внутренней политики администрации Херсонской области Игоря Телегина. В результате срабатывания взрывного устройства Телегин получил множественные ранения и контузию, его доставили в больницу, где он проходит лечение.По словам Рогова, на фоне участившихся случаев терактов в Запорожской области усилят контроль на пунктах въезда с территории Украины."Будут более качественные проверки въезжающих на освобожденную территорию людей, которые едут к нам с территорий, пока еще подконтрольных режиму Зеленского", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".По его словам, помимо этого, в регионе примут еще ряд мер, которые позволят более эффективно выявлять "террористических персонажей".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.По словам главы ДНР Дениса Пушилина западные союзники помогают Киеву в подготовке терактов в Республике. Он считает, что Украина хочет воспрепятствовать проведению референдума о вхождении республики в состав России, именно поэтому киевский режим будет готовить теракты на избирательных участках. Он добавил, что днем ранее был задержан один из подобных диверсантов."Что примечательно, он и ему подобные террористы, потенциальные террористы, они обучение проходили в Чехии. То есть здесь опять же ни для кого не секрет получается, что украинскому режиму в терроризме помогают европейские страны", — заявил Пушилин.Ранее стало известно, что в Министерство государственной безопасности ДНР обратился гражданин Украины, который сообщил, что, находясь на заработках на территории Чехии, был завербован украинскими спецслужбами, прошел подготовку, а затем был отправлен на территорию ДНР, где ему было поручено устроить теракт в день референдума.Обстрелы ДонбассаПредставительство ДНР в СЦКК сообщило о 40 фактах ведения огня со стороны украинских военных за сутки.На донецком направлении противник применял – РСЗО "Himars", "Ураган", артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – артиллерию 152 мм. На горловском – РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 155, 152 мм и 122 мм, минометы 120 мм.Всего военные Украины выпустили 172 единицы различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский, Калининский и Центрально-городской районы), Новобахмутовка, Макеевка (Червоногвардейский район), Ясиноватая.Поступили сведения о гибели 5 гражданских лиц в Ворошиловском районе Донецка и в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц.Повреждено 25 домостроений в Петровском, Ворошиловском районах Донецка, Горловке, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.При этом потери украинских подразделений в боях с Народной милицией Донецкой Народной Республики (ДНР) за прошедшие сутки превысили 20 человек. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.В свою очередь официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко отметил, что "в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике". За сутки было уничтожено до 50 человек личного состава; шесть бронетранспортёров; пять единиц специальной автомобильной техники."За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли н.п. Попасная с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS, выпустив две ракеты. С начала текущих суток вооруженные формирования Украины обстреляли н.п. Ровеньки с применением ТРК "Точка-У", выпустив одну ракету. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сказал капитан.Польша забыла о евросолидарностиНежелание Польши поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Германии говорит об отказе страны от европейской солидарности. В этом уличила Варшаву официальный представитель МИД России Мария Захарова."Это еще один аргумент в копилку, что никакую игру даже по собственным правилам, которые декларировались, Варшава вести не намерена", — заключила дипломат.По ее словам, интересы польской стороны не имеют ничего общего со взаимоуважением и взаимовыгодными партнерскими связями с Украиной.Захарова заявила, что Польша хочет разыграть геополитическую карту, забыв все клятвы и обещания общеевропейского уровня.Ранее Financial Times писало, что Польша отказалась поставлять нефть на НПЗ в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу "Дружба". По информации издания, Варшава недовольна тем, что "Роснефть" владеет 54% акций предприятия, поэтому и отказывается поставлять нефть.
https://ukraina.ru/20220824/1038025879.html
https://ukraina.ru/20220823/1037981987.html
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Сергей Зуев
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хроники, эксклюзив, захарова, польша, запорожская область, теракт, украина, донбасс, днр, лнр
Хроники, Эксклюзив, Захарова, Польша, Запорожская область, теракт, Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР

Теракты на освобожденных территориях, обстрелы ДНР. Главное на Украине на 12:00 24 августа

12:00 24.08.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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В Запорожье погиб глава администрации Михайловки. Пятеро жителей ДНР стали жертвами украинских военных. Польша забыла о евросолидарности, отказав в поставках нефти Германии
В Запорожской области в результате покушения погиб глава населенного пункта Михайловка Иван Сушко, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram.
Взрывное устройство заложили под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта.

"В результате взрыва Иван Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался", — говорится в сообщении.

С начала лета было совершено несколько покушений на чиновников в Запорожской и Херсонской областях.
Так накануне сообщалось о покушении на главу Департамента внутренней политики администрации Херсонской области Игоря Телегина. В результате срабатывания взрывного устройства Телегин получил множественные ранения и контузию, его доставили в больницу, где он проходит лечение.
Стела Крым - край Партизанской славы возле города Джанкой в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
09:00
Попытки вернуть Крым, новые границы, ядерный шантаж. Главное на Украине на утро 24 августа
По словам Рогова, на фоне участившихся случаев терактов в Запорожской области усилят контроль на пунктах въезда с территории Украины.

"Будут более качественные проверки въезжающих на освобожденную территорию людей, которые едут к нам с территорий, пока еще подконтрольных режиму Зеленского", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, помимо этого, в регионе примут еще ряд мер, которые позволят более эффективно выявлять "террористических персонажей".

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина западные союзники помогают Киеву в подготовке терактов в Республике. Он считает, что Украина хочет воспрепятствовать проведению референдума о вхождении республики в состав России, именно поэтому киевский режим будет готовить теракты на избирательных участках.
Он добавил, что днем ранее был задержан один из подобных диверсантов.
"Что примечательно, он и ему подобные террористы, потенциальные террористы, они обучение проходили в Чехии. То есть здесь опять же ни для кого не секрет получается, что украинскому режиму в терроризме помогают европейские страны", — заявил Пушилин.
Ранее стало известно, что в Министерство государственной безопасности ДНР обратился гражданин Украины, который сообщил, что, находясь на заработках на территории Чехии, был завербован украинскими спецслужбами, прошел подготовку, а затем был отправлен на территорию ДНР, где ему было поручено устроить теракт в день референдума.
Обстрелы Донбасса
Представительство ДНР в СЦКК сообщило о 40 фактах ведения огня со стороны украинских военных за сутки.
На донецком направлении противник применял – РСЗО "Himars", "Ураган", артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – артиллерию 152 мм. На горловском – РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 155, 152 мм и 122 мм, минометы 120 мм.
Всего военные Украины выпустили 172 единицы различных боеприпасов.
Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский, Калининский и Центрально-городской районы), Новобахмутовка, Макеевка (Червоногвардейский район), Ясиноватая.
Поступили сведения о гибели 5 гражданских лиц в Ворошиловском районе Донецка и в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц.
Повреждено 25 домостроений в Петровском, Ворошиловском районах Донецка, Горловке, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.
Саммит НАТО в Брюсселе
Вчера, 12:00
Дуда в Киеве, жертвы в ДНР, опасения США. Главное на Украине на 12:00 23 августа
При этом потери украинских подразделений в боях с Народной милицией Донецкой Народной Республики (ДНР) за прошедшие сутки превысили 20 человек. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: одна американская гаубица М777, три БПЛА, пять единиц автомобильной и специальной техники. Потери среди личного состава противника составили более 20 националистов", - сказал он.

В свою очередь официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко отметил, что "в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике". За сутки было уничтожено до 50 человек личного состава; шесть бронетранспортёров; пять единиц специальной автомобильной техники.
"За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли н.п. Попасная с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS, выпустив две ракеты. С начала текущих суток вооруженные формирования Украины обстреляли н.п. Ровеньки с применением ТРК "Точка-У", выпустив одну ракету. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сказал капитан.
Польша забыла о евросолидарности
Нежелание Польши поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Германии говорит об отказе страны от европейской солидарности. В этом уличила Варшаву официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Это еще один аргумент в копилку, что никакую игру даже по собственным правилам, которые декларировались, Варшава вести не намерена", — заключила дипломат.
По ее словам, интересы польской стороны не имеют ничего общего со взаимоуважением и взаимовыгодными партнерскими связями с Украиной.
Захарова заявила, что Польша хочет разыграть геополитическую карту, забыв все клятвы и обещания общеевропейского уровня.

"Быть проводником воли абсолютно неевропейского континента, не играть в пользу своих соседей, своих партнеров по ЕС, а воспользоваться моментом, оттолкнуться от ситуации и максимально разыграть в индивидуальном плане в том числе энергетическую карту", — уточнила она.

Ранее Financial Times писало, что Польша отказалась поставлять нефть на НПЗ в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу "Дружба". По информации издания, Варшава недовольна тем, что "Роснефть" владеет 54% акций предприятия, поэтому и отказывается поставлять нефть.
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Вчера, 16:00
Санкции Канады, теракт, миссия МАГАТЭ на ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 23 августа
 
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