Теракты на освобожденных территориях, обстрелы ДНР. Главное на Украине на 12:00 24 августа
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
В Запорожье погиб глава администрации Михайловки. Пятеро жителей ДНР стали жертвами украинских военных. Польша забыла о евросолидарности, отказав в поставках нефти Германии
В Запорожской области в результате покушения погиб глава населенного пункта Михайловка Иван Сушко, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram.
Взрывное устройство заложили под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта.
"В результате взрыва Иван Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался", — говорится в сообщении.
С начала лета было совершено несколько покушений на чиновников в Запорожской и Херсонской областях.
Так накануне сообщалось о покушении на главу Департамента внутренней политики администрации Херсонской области Игоря Телегина. В результате срабатывания взрывного устройства Телегин получил множественные ранения и контузию, его доставили в больницу, где он проходит лечение.
По словам Рогова, на фоне участившихся случаев терактов в Запорожской области усилят контроль на пунктах въезда с территории Украины.
"Будут более качественные проверки въезжающих на освобожденную территорию людей, которые едут к нам с территорий, пока еще подконтрольных режиму Зеленского", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".
По его словам, помимо этого, в регионе примут еще ряд мер, которые позволят более эффективно выявлять "террористических персонажей".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
"Будут более качественные проверки въезжающих на освобожденную территорию людей, которые едут к нам с территорий, пока еще подконтрольных режиму Зеленского", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".
По его словам, помимо этого, в регионе примут еще ряд мер, которые позволят более эффективно выявлять "террористических персонажей".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина западные союзники помогают Киеву в подготовке терактов в Республике. Он считает, что Украина хочет воспрепятствовать проведению референдума о вхождении республики в состав России, именно поэтому киевский режим будет готовить теракты на избирательных участках.
Он добавил, что днем ранее был задержан один из подобных диверсантов.
"Что примечательно, он и ему подобные террористы, потенциальные террористы, они обучение проходили в Чехии. То есть здесь опять же ни для кого не секрет получается, что украинскому режиму в терроризме помогают европейские страны", — заявил Пушилин.
Ранее стало известно, что в Министерство государственной безопасности ДНР обратился гражданин Украины, который сообщил, что, находясь на заработках на территории Чехии, был завербован украинскими спецслужбами, прошел подготовку, а затем был отправлен на территорию ДНР, где ему было поручено устроить теракт в день референдума.
Обстрелы Донбасса
Представительство ДНР в СЦКК сообщило о 40 фактах ведения огня со стороны украинских военных за сутки.
На донецком направлении противник применял – РСЗО "Himars", "Ураган", артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – артиллерию 152 мм. На горловском – РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 155, 152 мм и 122 мм, минометы 120 мм.
Всего военные Украины выпустили 172 единицы различных боеприпасов.
Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский, Калининский и Центрально-городской районы), Новобахмутовка, Макеевка (Червоногвардейский район), Ясиноватая.
Поступили сведения о гибели 5 гражданских лиц в Ворошиловском районе Донецка и в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц.
Повреждено 25 домостроений в Петровском, Ворошиловском районах Донецка, Горловке, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.
При этом потери украинских подразделений в боях с Народной милицией Донецкой Народной Республики (ДНР) за прошедшие сутки превысили 20 человек. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: одна американская гаубица М777, три БПЛА, пять единиц автомобильной и специальной техники. Потери среди личного состава противника составили более 20 националистов", - сказал он.
В свою очередь официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко отметил, что "в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике". За сутки было уничтожено до 50 человек личного состава; шесть бронетранспортёров; пять единиц специальной автомобильной техники.
"За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли н.п. Попасная с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS, выпустив две ракеты. С начала текущих суток вооруженные формирования Украины обстреляли н.п. Ровеньки с применением ТРК "Точка-У", выпустив одну ракету. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сказал капитан.
Польша забыла о евросолидарности
Нежелание Польши поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Германии говорит об отказе страны от европейской солидарности. В этом уличила Варшаву официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Это еще один аргумент в копилку, что никакую игру даже по собственным правилам, которые декларировались, Варшава вести не намерена", — заключила дипломат.
По ее словам, интересы польской стороны не имеют ничего общего со взаимоуважением и взаимовыгодными партнерскими связями с Украиной.
Захарова заявила, что Польша хочет разыграть геополитическую карту, забыв все клятвы и обещания общеевропейского уровня.
"Быть проводником воли абсолютно неевропейского континента, не играть в пользу своих соседей, своих партнеров по ЕС, а воспользоваться моментом, оттолкнуться от ситуации и максимально разыграть в индивидуальном плане в том числе энергетическую карту", — уточнила она.
Ранее Financial Times писало, что Польша отказалась поставлять нефть на НПЗ в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу "Дружба". По информации издания, Варшава недовольна тем, что "Роснефть" владеет 54% акций предприятия, поэтому и отказывается поставлять нефть.