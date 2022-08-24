Польша отказалась поставлять российскую нефть в Германию - 24.08.2022 Украина.ру
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Польша отказалась поставлять российскую нефть в Германию
Польша отказалась поставлять российскую нефть в Германию - 24.08.2022 Украина.ру
Польша отказалась поставлять российскую нефть в Германию
Варшава отказалась поставлять нефть на немецкий завод в Шведте в целях замены импорта российских энергоресурсов, сообщает 24 августа Financial Times
2022-08-24T11:12
2022-08-24T11:12
новости
нефть
германия
нпз
польша
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По информации издания, НПЗ рассматривала возможность поставок через порт Гданська. Об этом газете рассказал сотрудник предприятия, оставшийся анонимным.Альтернативным решением этой проблемы логистики завод считает замену российской нефти на поставки из Казахстана, но информации о заключенных договоренностях поканет.Ранее в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что после того, как в середине июня ЕС ввёл официальные санкции против российской нефти, европейские компании начали активно её закупать, пока еще есть такая возможность.Он объяснил, что с этой проблемой остро столкнулись уже НПЗ Венгрии, Чехии и Словакии.
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новости, нефть, германия, нпз, польша
Новости, нефть, Германия, НПЗ, Польша

Польша отказалась поставлять российскую нефть в Германию

11:12 24.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Варшава отказалась поставлять нефть на немецкий завод в Шведте в целях замены импорта российских энергоресурсов, сообщает 24 августа Financial Times
По информации издания, НПЗ рассматривала возможность поставок через порт Гданська. Об этом газете рассказал сотрудник предприятия, оставшийся анонимным.
В Германии прогнозируют энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
Альтернативным решением этой проблемы логистики завод считает замену российской нефти на поставки из Казахстана, но информации о заключенных договоренностях поканет.
Ранее в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что после того, как в середине июня ЕС ввёл официальные санкции против российской нефти, европейские компании начали активно её закупать, пока еще есть такая возможность.
Он объяснил, что с этой проблемой остро столкнулись уже НПЗ Венгрии, Чехии и Словакии.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 06:30
Юшков рассказал, когда у России были проблемы с экспортом нефтиВ марте-апреле европейские трейдеры отказывались покупать российскую нефть, что привело к снижению объёмов её экспорта. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
 
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