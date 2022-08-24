https://ukraina.ru/20220824/1038036271.html

Польша отказалась поставлять российскую нефть в Германию

Польша отказалась поставлять российскую нефть в Германию - 24.08.2022 Украина.ру

Польша отказалась поставлять российскую нефть в Германию

Варшава отказалась поставлять нефть на немецкий завод в Шведте в целях замены импорта российских энергоресурсов, сообщает 24 августа Financial Times

2022-08-24T11:12

2022-08-24T11:12

2022-08-24T11:12

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По информации издания, НПЗ рассматривала возможность поставок через порт Гданська. Об этом газете рассказал сотрудник предприятия, оставшийся анонимным.Альтернативным решением этой проблемы логистики завод считает замену российской нефти на поставки из Казахстана, но информации о заключенных договоренностях поканет.Ранее в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что после того, как в середине июня ЕС ввёл официальные санкции против российской нефти, европейские компании начали активно её закупать, пока еще есть такая возможность.Он объяснил, что с этой проблемой остро столкнулись уже НПЗ Венгрии, Чехии и Словакии.

https://ukraina.ru/20220816/1037687026.html

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новости, нефть, германия, нпз, польша