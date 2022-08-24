https://ukraina.ru/20220824/1038035334.html

Независимости нет. Зеленский поздравил украинцев с 24 февраля

Независимости нет. Зеленский поздравил украинцев с 24 февраля - 24.08.2022 Украина.ру

Независимости нет. Зеленский поздравил украинцев с 24 февраля

поздравил украинцев с Днём независимости. Нынешней версии независимой Украины исполнился 31 год, но Зеленский поздравлял граждан вовсе не с этим, а со «182-м... Украина.ру, 24.08.2022

2022-08-24T12:37

2022-08-24T12:37

2022-08-24T13:39

владимир зеленский

украина

день независимости

день независимости украины

речь

поздравление

эксклюзив

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Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днём независимости. Нынешней версии независимой Украины исполнился 31 год, но Зеленский поздравлял граждан вовсе не с этим, а со «182-м днём полномасштабной войны». Оно, в общем-то, и понятно, особенно если забыть, что нынешний конфликт — результат политики украинской власти, проводившейся на протяжении 31 года.Понятно, что праздничная речь не располагает к конкретике. Основное содержание поздравления, как говорят на Украине, «взагали о загалях» («вообще об общем»). Тем не менее некоторые моменты достаточно симптоматичны.«Полгода назад Россия объявила нам войну», – декларирует Зеленский. И врёт, потому что Россия не объявляла Украине войну. Но дело даже не в этом — сам Зеленский постеснялся объявлять войну России, идя по тому же пути, что и Порошенко, который тоже много говорил об «агрессии», «оккупации» и «российско-украинской войне», но даже не разорвал дипломатических отношений с «государством-агрессором».По мнению Зеленского, «ещё вчера мир не был сплочённым. COVID-19 ярко показал: каждый сам за себя. Через шесть месяцев Украина это изменила».Ну, нет. Украину поддержал отнюдь не весь мир. Даже во вчерашнем саммите «Крымской платформы» приняло участие менее 60 стран из почти 200, представленных в ООН. Но даже и когда речь идёт о них, то речь идёт о сплочении вовсе не вокруг идеалов. Речь идёт о поддержке антироссийской провокации, цель которой — разрушить и ограбить Россию. И если Зеленский гордится таким сплочением, значит, ему нравится идея разрушения и грабежа. Что и не удивительно, ведь именно этим занимались украинские военные в Донбассе на протяжении восьми лет и продолжают заниматься сейчас, когда у них появляется возможность.«Мы всегда чтили всех борцов за независимость, называли этот день главным праздником, а сине-жёлтый флаг — святыней. Прикладывали руку к сердцу, исполняя гимн, гордо произносили "Слава Украине!" и "Героям слава!"».Кто такие «мы» и когда это — «всегда»?Ещё с десять лет назад наследники украинских нацистов, организаторы Хатыни и Волынской резни были фигурами неоднозначными. А тридцать лет назад объявление их героями означало если не конец политической биографии, то, по крайней мере, гарантию политической маргинальности.Если говорить о предках самого Зеленского, то для них «славаукраинцы» были прежде всего погромщиками 1918—1920 годов и расстрельными командами 1941—1944 годов. Впрочем, пока Зеленский наслаждается тем, что эти персонажи сейчас кучкуются вокруг него. И не задумывается о том, охрана это или всё же конвой…Кстати, для «славоукраинцев» День независимости — не 24 августа, а 30 июня, когда было декларировано, что «Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа ГИТЛЕРА создаёт новый порядок в Европе и в мире и помогает Украинскому Народу освободиться из-под московской оккупации».«24 февраля нам выпало подтвердить слова делами. В этот день фактически прошел второй всеукраинский референдум».Вообще, своеобразное представление у Зеленского о демократии и независимости — «референдум» у него объявляет совсем другая страна.Впрочем, в какой-то степени это действительно референдум — Россия предложила Украине денацификацию и демилитаризацию, украинское руководство с гневом отбросило саму возможность диалога на эту тему. Украинское общество, отравленное нацистской пропагандой, его поддержало.Ну хорошо. Пусть это будет референдум. Но в вопросах референдума если и говорится о независимости, то косвенно — готовы ли украинцы быть зависимыми от США, Великобритании, Польши и других «друзей».Зеленский, собственно, это и поясняет: мы «понимаем русский язык», но «нам гораздо больше понятен и близок Джонсон, который говорит по-английски».Мало понимать свой родной язык, надо ещё и говорить с гражданами своей страны на их родном языке. А именно это украинская власть делать и отказывается, что было одной из причин нынешней печальной ситуации. А Джонсон Зеленскому действительно ближе и понятнее — хозяин всё же…Ну и о мире: «Мы не будем искать с террористами взаимопонимания. (…) Для нас Украина — это вся Украина. Все 25 регионов, без каких-либо уступок или компромиссов».И это логично — хозяева в лице того же Джонсона сказали же, что это должна быть война до последнего украинца, и Зеленский обещает согражданам, что никакого мира, пока на этой земле есть люди, не будет. Потому что на компромиссы ему идти запретили. Независимость же…

https://ukraina.ru/20210824/1032117166.html

https://ukraina.ru/20220822/1037913335.html

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