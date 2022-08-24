"Независима от здравого смысла": в Запорожье назвали независимость Украины трагедией - 24.08.2022 Украина.ру
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"Независима от здравого смысла": в Запорожье назвали независимость Украины трагедией
"Независима от здравого смысла": в Запорожье назвали независимость Украины трагедией - 24.08.2022 Украина.ру
"Независима от здравого смысла": в Запорожье назвали независимость Украины трагедией
Независимость Украины – это трагедией для украинского народа, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости
2022-08-24T11:05
2022-08-24T11:05
украина
день независимости украины
владимир рогов
новости
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Украина 24 августа отмечает День независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости республики.По его мнению, Украина превратилась в колонию, которая находится под контролем США и Британии, поэтому она "независима от здравого смысла, а от людей, которые в ней проживают, действительно ничего не зависит".Украина утратила субъектность и право на самостоятельные решения, заключил Рогов.
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украина, день независимости украины, владимир рогов, новости
Украина, День Независимости Украины, Владимир Рогов, Новости

"Независима от здравого смысла": в Запорожье назвали независимость Украины трагедией

11:05 24.08.2022
 
© Русская веснаВладимир Рогов
Владимир Рогов
© Русская весна
Читать в
Независимость Украины – это трагедией для украинского народа, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости
Украина 24 августа отмечает День независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости республики.

Независимость Украины – это трагедия для украинского народа. Если вспомнить историю, то именно 24 августа произошли такие трагические события в истории человечества, как извержение Везувия, уничтожившего Помпеи, Варфоломеевская ночь во Франции и провозглашение независимости Украины. Самая трагичная из них – это украинская независимость, из-за которой миллионы погибших и искалеченных судеб.

Владимир Рогов интервью
Владимир Рогов
член главного совета администрации Запорожской области
По его мнению, Украина превратилась в колонию, которая находится под контролем США и Британии, поэтому она "независима от здравого смысла, а от людей, которые в ней проживают, действительно ничего не зависит".
Украина утратила субъектность и право на самостоятельные решения, заключил Рогов.
 
УкраинаДень Независимости УкраиныВладимир РоговНовости
 
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