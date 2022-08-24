https://ukraina.ru/20220824/1038035217.html

"Независима от здравого смысла": в Запорожье назвали независимость Украины трагедией

"Независима от здравого смысла": в Запорожье назвали независимость Украины трагедией - 24.08.2022 Украина.ру

"Независима от здравого смысла": в Запорожье назвали независимость Украины трагедией

Независимость Украины – это трагедией для украинского народа, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости

2022-08-24T11:05

2022-08-24T11:05

2022-08-24T11:05

украина

день независимости украины

владимир рогов

новости

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Украина 24 августа отмечает День независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости республики.По его мнению, Украина превратилась в колонию, которая находится под контролем США и Британии, поэтому она "независима от здравого смысла, а от людей, которые в ней проживают, действительно ничего не зависит".Украина утратила субъектность и право на самостоятельные решения, заключил Рогов.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, день независимости украины, владимир рогов, новости