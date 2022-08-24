https://ukraina.ru/20220824/1038035217.html
"Независима от здравого смысла": в Запорожье назвали независимость Украины трагедией
"Независима от здравого смысла": в Запорожье назвали независимость Украины трагедией - 24.08.2022 Украина.ру
"Независима от здравого смысла": в Запорожье назвали независимость Украины трагедией
Независимость Украины – это трагедией для украинского народа, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости
2022-08-24T11:05
2022-08-24T11:05
2022-08-24T11:05
украина
день независимости украины
владимир рогов
новости
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Украина 24 августа отмечает День независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости республики.По его мнению, Украина превратилась в колонию, которая находится под контролем США и Британии, поэтому она "независима от здравого смысла, а от людей, которые в ней проживают, действительно ничего не зависит".Украина утратила субъектность и право на самостоятельные решения, заключил Рогов.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/64/1033486444_25:0:1446:1066_1920x0_80_0_0_522e86d128402bed222249bb563baab0.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, день независимости украины, владимир рогов, новости
Украина, День Независимости Украины, Владимир Рогов, Новости
"Независима от здравого смысла": в Запорожье назвали независимость Украины трагедией
Независимость Украины – это трагедией для украинского народа, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости
Украина 24 августа отмечает День независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости республики.
Независимость Украины – это трагедия для украинского народа. Если вспомнить историю, то именно 24 августа произошли такие трагические события в истории человечества, как извержение Везувия, уничтожившего Помпеи, Варфоломеевская ночь во Франции и провозглашение независимости Украины. Самая трагичная из них – это украинская независимость, из-за которой миллионы погибших и искалеченных судеб.
Владимир Рогов
член главного совета администрации Запорожской области
По его мнению, Украина превратилась в колонию, которая находится под контролем США и Британии, поэтому она "независима от здравого смысла, а от людей, которые в ней проживают, действительно ничего не зависит".
Украина утратила субъектность и право на самостоятельные решения, заключил Рогов.