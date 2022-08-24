В Госдуме ответили на призыв Дуды разобрать "Северный поток-2" - 24.08.2022 Украина.ру
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В Госдуме ответили на призыв Дуды разобрать "Северный поток-2"
В Госдуме ответили на призыв Дуды разобрать "Северный поток-2" - 24.08.2022 Украина.ру
В Госдуме ответили на призыв Дуды разобрать "Северный поток-2"
Президент Польши Анджей Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2". В комитете по энергетики Госдумы России назвали это заявление русофобским. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы
2022-08-24T10:53
2022-08-24T11:05
новости
северный поток-2
дуда
россия
госдума
газ
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Демонтировать "Северный поток-2", соединяющий Германию и Россию по Балтийскому морю, невозможно, заявил депутат Госдумы России Борис Гладких. В Европе нет ни средств, ни технических специалистов для выполнения такой задачи, считает он.Призывы разобрать газопровод в России вызывают улыбку, добавил депутат, так как "несут подоплеку, связанную с психическим здоровьем".
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новости, северный поток-2, дуда, россия, госдума, газ
Новости, Северный поток-2, Дуда, Россия, Госдума, газ

В Госдуме ответили на призыв Дуды разобрать "Северный поток-2"

10:53 24.08.2022 (обновлено: 11:05 24.08.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2". В комитете по энергетики Госдумы России назвали это заявление русофобским. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы
Демонтировать "Северный поток-2", соединяющий Германию и Россию по Балтийскому морю, невозможно, заявил депутат Госдумы России Борис Гладких. В Европе нет ни средств, ни технических специалистов для выполнения такой задачи, считает он.
"Это элементарная попытка шантажа с целью в преддверии зимы продавить российскую сторону на какие-то выгодные условия для приобретения либо напрямую, либо через подставные фирмы российского газа", - сказал Гладких.
Призывы разобрать газопровод в России вызывают улыбку, добавил депутат, так как "несут подоплеку, связанную с психическим здоровьем".
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