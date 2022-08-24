https://ukraina.ru/20220824/1038035110.html

В Госдуме ответили на призыв Дуды разобрать "Северный поток-2"

В Госдуме ответили на призыв Дуды разобрать "Северный поток-2" - 24.08.2022 Украина.ру

В Госдуме ответили на призыв Дуды разобрать "Северный поток-2"

Президент Польши Анджей Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2". В комитете по энергетики Госдумы России назвали это заявление русофобским. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы

2022-08-24T10:53

2022-08-24T10:53

2022-08-24T11:05

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Демонтировать "Северный поток-2", соединяющий Германию и Россию по Балтийскому морю, невозможно, заявил депутат Госдумы России Борис Гладких. В Европе нет ни средств, ни технических специалистов для выполнения такой задачи, считает он.Призывы разобрать газопровод в России вызывают улыбку, добавил депутат, так как "несут подоплеку, связанную с психическим здоровьем".

https://ukraina.ru/20220823/1038000388.html

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новости, северный поток-2, дуда, россия, госдума, газ