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В Госдуме ответили на призыв Дуды разобрать "Северный поток-2"
В Госдуме ответили на призыв Дуды разобрать "Северный поток-2" - 24.08.2022 Украина.ру
В Госдуме ответили на призыв Дуды разобрать "Северный поток-2"
Президент Польши Анджей Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2". В комитете по энергетики Госдумы России назвали это заявление русофобским. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы
2022-08-24T10:53
2022-08-24T10:53
2022-08-24T11:05
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северный поток-2
дуда
россия
госдума
газ
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Демонтировать "Северный поток-2", соединяющий Германию и Россию по Балтийскому морю, невозможно, заявил депутат Госдумы России Борис Гладких. В Европе нет ни средств, ни технических специалистов для выполнения такой задачи, считает он.Призывы разобрать газопровод в России вызывают улыбку, добавил депутат, так как "несут подоплеку, связанную с психическим здоровьем".
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новости, северный поток-2, дуда, россия, госдума, газ
Новости, Северный поток-2, Дуда, Россия, Госдума, газ
В Госдуме ответили на призыв Дуды разобрать "Северный поток-2"
10:53 24.08.2022 (обновлено: 11:05 24.08.2022)
Президент Польши Анджей Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2". В комитете по энергетики Госдумы России назвали это заявление русофобским. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы