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В ЛДПР предложили лишать гражданства за осуждение СВО
В ЛДПР предложили лишать гражданства за осуждение СВО - 24.08.2022 Украина.ру
В ЛДПР предложили лишать гражданства за осуждение СВО
Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев написал обращение в адрес первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова, в котором предложил лишать гражданства России тех, кто критикует СВО. Об этом 24 августа сообщает РИА Новости
2022-08-24T15:32
2022-08-24T15:32
2022-08-24T15:32
сво
новости
депутат
лдпр
российское гражданство
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Кроме того, по предложению депутата аналогичные меры воздействия следует применять и к тем гражданам, которые ставят под сомнение легитимность государственной власти. В обращении подобные меры обосновываются тем, что, по информации депутата, США, Великобритания и некоторые страны ЕС готовят поправки в миграционное законодательство. Согласно им с 1 марта 2023 года для получения въездной визы необходимым условием станет письменное осуждение спецоперации российских войск на Украине и признание нелегитимности власти в России.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, новости, депутат, лдпр, российское гражданство
СВО, Новости, депутат, ЛДПР, российское гражданство
В ЛДПР предложили лишать гражданства за осуждение СВО
Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев написал обращение в адрес первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова, в котором предложил лишать гражданства России тех, кто критикует СВО. Об этом 24 августа сообщает РИА Новости
Кроме того, по предложению депутата аналогичные меры воздействия следует применять и к тем гражданам, которые ставят под сомнение легитимность государственной власти.
В целях защиты интересов Российской Федерации в текущих условиях международной обстановки, прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания механизма лишения гражданства и (или) ограничения (запрета) на въезд в страну для тех лиц, которые ради получения иностранной визы согласятся пройти данную процедуру, подвергнут критике действия Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине и поставят под сомнение легитимность законно избранной власти в России.
Фрагмент текста обращения
В обращении подобные меры обосновываются тем, что, по информации депутата, США, Великобритания и некоторые страны ЕС готовят поправки в миграционное законодательство. Согласно им с 1 марта 2023 года для получения въездной визы необходимым условием станет письменное осуждение спецоперации российских войск на Украине и признание нелегитимности власти в России.