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В ЛДПР предложили лишать гражданства за осуждение СВО

В ЛДПР предложили лишать гражданства за осуждение СВО - 24.08.2022 Украина.ру

В ЛДПР предложили лишать гражданства за осуждение СВО

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев написал обращение в адрес первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова, в котором предложил лишать гражданства России тех, кто критикует СВО. Об этом 24 августа сообщает РИА Новости

2022-08-24T15:32

2022-08-24T15:32

2022-08-24T15:32

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Кроме того, по предложению депутата аналогичные меры воздействия следует применять и к тем гражданам, которые ставят под сомнение легитимность государственной власти. В обращении подобные меры обосновываются тем, что, по информации депутата, США, Великобритания и некоторые страны ЕС готовят поправки в миграционное законодательство. Согласно им с 1 марта 2023 года для получения въездной визы необходимым условием станет письменное осуждение спецоперации российских войск на Украине и признание нелегитимности власти в России.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, новости, депутат, лдпр, российское гражданство