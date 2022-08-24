https://ukraina.ru/20220824/1038024207.html
"Мечтать не вредно": Зеленский пригрозил России, что вернет Крым "любым способам"
"Мечтать не вредно": Зеленский пригрозил России, что вернет Крым "любым способам" - 24.08.2022 Украина.ру
"Мечтать не вредно": Зеленский пригрозил России, что вернет Крым "любым способам"
Украина планирует забрать Крым у России "любым способом", который посчитает правильным, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-саммита "Крымская платформа"
2022-08-24T07:20
2022-08-24T07:20
2022-08-24T07:20
владимир зеленский
крым
новости
россия
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Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в случае ударов Украины по территории полуострова сработает эффект бумеранга и для Киева наступят "непоправимые последствия".Второй саммит "Крымской платформы", организованной по инициативе Украины, проходил в режиме онлайн 23 августа. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей так называемой "деоккупации" Крыма.Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
https://ukraina.ru/20220823/1037961702.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, крым, новости, россия
Владимир Зеленский, Крым, Новости, Россия
"Мечтать не вредно": Зеленский пригрозил России, что вернет Крым "любым способам"
Украина планирует забрать Крым у России "любым способом", который посчитает правильным, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-саммита "Крымская платформа"
Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами.
Владимир Зеленский
президент Украины
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в случае ударов Украины по территории полуострова сработает эффект бумеранга и для Киева наступят "непоправимые последствия".
Второй саммит "Крымской платформы", организованной по инициативе Украины, проходил в режиме онлайн 23 августа. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей так называемой "деоккупации" Крыма.
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.