"Мечтать не вредно": Зеленский пригрозил России, что вернет Крым "любым способам" - 24.08.2022 Украина.ру
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"Мечтать не вредно": Зеленский пригрозил России, что вернет Крым "любым способам"
"Мечтать не вредно": Зеленский пригрозил России, что вернет Крым "любым способам" - 24.08.2022 Украина.ру
"Мечтать не вредно": Зеленский пригрозил России, что вернет Крым "любым способам"
Украина планирует забрать Крым у России "любым способом", который посчитает правильным, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-саммита "Крымская платформа"
2022-08-24T07:20
2022-08-24T07:20
владимир зеленский
крым
новости
россия
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Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в случае ударов Украины по территории полуострова сработает эффект бумеранга и для Киева наступят "непоправимые последствия".Второй саммит "Крымской платформы", организованной по инициативе Украины, проходил в режиме онлайн 23 августа. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей так называемой "деоккупации" Крыма.Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
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452
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владимир зеленский, крым, новости, россия
Владимир Зеленский, Крым, Новости, Россия

"Мечтать не вредно": Зеленский пригрозил России, что вернет Крым "любым способам"

07:20 24.08.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Украина планирует забрать Крым у России "любым способом", который посчитает правильным, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-саммита "Крымская платформа"
Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами.
Владимир Зеленский
президент Украины
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в случае ударов Украины по территории полуострова сработает эффект бумеранга и для Киева наступят "непоправимые последствия".
Второй саммит "Крымской платформы", организованной по инициативе Украины, проходил в режиме онлайн 23 августа. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей так называемой "деоккупации" Крыма.
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
- РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 08:11
Крымская платформа страшных иллюзийКиев по-прежнему видит полуостров своим или безлюдным
 
Владимир ЗеленскийКрымНовостиРоссия
 
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