https://ukraina.ru/20220824/1038024207.html

"Мечтать не вредно": Зеленский пригрозил России, что вернет Крым "любым способам"

"Мечтать не вредно": Зеленский пригрозил России, что вернет Крым "любым способам" - 24.08.2022 Украина.ру

"Мечтать не вредно": Зеленский пригрозил России, что вернет Крым "любым способам"

Украина планирует забрать Крым у России "любым способом", который посчитает правильным, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-саммита "Крымская платформа"

2022-08-24T07:20

2022-08-24T07:20

2022-08-24T07:20

владимир зеленский

крым

новости

россия

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Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в случае ударов Украины по территории полуострова сработает эффект бумеранга и для Киева наступят "непоправимые последствия".Второй саммит "Крымской платформы", организованной по инициативе Украины, проходил в режиме онлайн 23 августа. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей так называемой "деоккупации" Крыма.Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.

https://ukraina.ru/20220823/1037961702.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, крым, новости, россия