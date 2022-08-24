Стремоусов рассказал о мотивации сторонников Украины в Херсоне

Потому что люди, которые попадают к нам… Общаясь с ними, мы задавали вопрос: зачем вы навели - как вы видели, наверное, у нас на телеграм-канале - на Брилевку ракеты. Чего вы добились? Разрушения своих собственных домов, жертв среди мирного населения. Ответ вообще непонятен и поражает: "Чтобы ВСУ было хорошо".

Кирилл Стремоусов Заместитель главы ВГА Херсонской области Заместитель главы ВГА Херсонской области