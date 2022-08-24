https://ukraina.ru/20220824/1038023431.html
Стремоусов рассказал о мотивации сторонников Украины в Херсоне
Стремоусов рассказал о мотивации сторонников Украины в Херсоне - 24.08.2022 Украина.ру
Стремоусов рассказал о мотивации сторонников Украины в Херсоне
Чем мотивированы жители Херсона, помогающие ВСУ обстреливать город, понять сложно, считает заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-24T08:00
2022-08-24T08:00
2022-08-24T08:00
кирилл стремоусов
всу
херсон
новости
диверсанты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/92/1034019223_29:0:1551:856_1920x0_80_0_0_896ed8d995cbd385af28161bb3f81747.jpg
Чиновник отметил, что региональные силовики работают, и несколько сторонников Украины, выступавших в качестве наводчиков для украинской артиллерии, уже задержаны. По словам Стремоусова, он не понимает их мотивацию. Стремоусов назвал стремление жителей Херсона оказать помощь ВСУ "синдромом некой умственной отсталости".Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/92/1034019223_220:0:1361:856_1920x0_80_0_0_fe33d462941a412512be1b5434614dbb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кирилл стремоусов, всу, херсон, новости, диверсанты
Кирилл Стремоусов, ВСУ, Херсон, Новости, диверсанты
Стремоусов рассказал о мотивации сторонников Украины в Херсоне
Чем мотивированы жители Херсона, помогающие ВСУ обстреливать город, понять сложно, считает заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Чиновник отметил, что региональные силовики работают, и несколько сторонников Украины, выступавших в качестве наводчиков для украинской артиллерии, уже задержаны. По словам Стремоусова, он не понимает их мотивацию.
Потому что люди, которые попадают к нам… Общаясь с ними, мы задавали вопрос: зачем вы навели - как вы видели, наверное, у нас на телеграм-канале - на Брилевку ракеты. Чего вы добились? Разрушения своих собственных домов, жертв среди мирного населения. Ответ вообще непонятен и поражает: "Чтобы ВСУ было хорошо".
Кирилл Стремоусов
Заместитель главы ВГА Херсонской области
Стремоусов назвал стремление жителей Херсона оказать помощь ВСУ "синдромом некой умственной отсталости".
Они не просто зазомбированны, а даже не могут понять, в чем, собственно, их патриотичность к стране, которая их - в лице таких как Зеленский, Порошенко и прочие резиденты - просто-напросто обокрала.
Кирилл Стремоусов
Заместитель главы ВГА Херсонской области
Полностью интервью можно прочитать здесь
.