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Стремоусов рассказал о новых обстрелах Антоновского моста

Стремоусов рассказал о новых обстрелах Антоновского моста - 24.08.2022 Украина.ру

Стремоусов рассказал о новых обстрелах Антоновского моста

Количество ударов по Антоновскому мосту увеличивается, считает заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.

2022-08-24T05:10

2022-08-24T05:10

2022-08-24T05:10

кирилл стремоусов

мост

херсон

новости

обстрелы

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Чиновник отметил, что российская ПВО в основном отражает удары, однако не всегда может перехватить все. Именно поэтому сегодня, 23 августа, ракета ударила по мосту, погибли и пострадали люди. По словам Стремоусова, удар, нанесенный по мосту 22 августа, был спланированным, скорректированным под проход как раз в районе моста паромной переправы.Чиновник считает, что можно говорить о "маниакальной зависимости от жертв, убийств, от всего того, что мы наблюдали восемь лет на Донбассе" у украинской стороны. Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220822/1037966708.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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кирилл стремоусов, мост, херсон, новости, обстрелы