Стремоусов рассказал о новых обстрелах Антоновского моста - 24.08.2022 Украина.ру
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Стремоусов рассказал о новых обстрелах Антоновского моста
Стремоусов рассказал о новых обстрелах Антоновского моста - 24.08.2022 Украина.ру
Стремоусов рассказал о новых обстрелах Антоновского моста
Количество ударов по Антоновскому мосту увеличивается, считает заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-24T05:10
2022-08-24T05:10
кирилл стремоусов
мост
херсон
новости
обстрелы
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Чиновник отметил, что российская ПВО в основном отражает удары, однако не всегда может перехватить все. Именно поэтому сегодня, 23 августа, ракета ударила по мосту, погибли и пострадали люди. По словам Стремоусова, удар, нанесенный по мосту 22 августа, был спланированным, скорректированным под проход как раз в районе моста паромной переправы.Чиновник считает, что можно говорить о "маниакальной зависимости от жертв, убийств, от всего того, что мы наблюдали восемь лет на Донбассе" у украинской стороны. Полностью интервью можно прочитать здесь.
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кирилл стремоусов, мост, херсон, новости, обстрелы
Кирилл Стремоусов, мост, Херсон, Новости, обстрелы

Стремоусов рассказал о новых обстрелах Антоновского моста

05:10 24.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / Uaquantum Антоновский мост Херсон
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© commons.wikimedia.org / Uaquantum
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Количество ударов по Антоновскому мосту увеличивается, считает заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.
Чиновник отметил, что российская ПВО в основном отражает удары, однако не всегда может перехватить все. Именно поэтому сегодня, 23 августа, ракета ударила по мосту, погибли и пострадали люди.
Самое циничное, что пишут украинские СМИ - якобы мост российские рабочие ремонтировали… Дело в том, что мост ремонтировали исключительно жители Херсона, Херсонской области. Мы уже неоднократно говорили, что мост использовался исключительно в гражданских целях.
Кирилл Стремоусов
Заместитель главы ВГА Херсонской области
По словам Стремоусова, удар, нанесенный по мосту 22 августа, был спланированным, скорректированным под проход как раз в районе моста паромной переправы.
Это еще раз говорит о том, что украинские нацисты жаждут крови, жаждут страха. И как раз они не просто ни за что не отвечают, а представляют группировку террористической организации, которая любой ценой должна кого-то убить, что-то разрушить.
Кирилл Стремоусов
Заместитель главы ВГА Херсонской области
Чиновник считает, что можно говорить о "маниакальной зависимости от жертв, убийств, от всего того, что мы наблюдали восемь лет на Донбассе" у украинской стороны.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 18:11
Стало известно количество количество жертв после ракетного удара по Антоновскому мостуВ результате ракетного удара ВСУ по Антоновскому мосту в Херсонской области погибли двое местных жителей, 3 пропали без вести, передает РИА Новости 22 августа со ссылкой на заместителя главы областной администрации Кирилла Стремоусова
 
Кирилл СтремоусовмостХерсонНовостиобстрелы
 
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