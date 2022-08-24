https://ukraina.ru/20220824/1038023279.html
Стремоусов рассказал о новых обстрелах Антоновского моста
Стремоусов рассказал о новых обстрелах Антоновского моста - 24.08.2022 Украина.ру
Стремоусов рассказал о новых обстрелах Антоновского моста
Количество ударов по Антоновскому мосту увеличивается, считает заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-24T05:10
2022-08-24T05:10
2022-08-24T05:10
кирилл стремоусов
мост
херсон
новости
обстрелы
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Чиновник отметил, что российская ПВО в основном отражает удары, однако не всегда может перехватить все. Именно поэтому сегодня, 23 августа, ракета ударила по мосту, погибли и пострадали люди. По словам Стремоусова, удар, нанесенный по мосту 22 августа, был спланированным, скорректированным под проход как раз в районе моста паромной переправы.Чиновник считает, что можно говорить о "маниакальной зависимости от жертв, убийств, от всего того, что мы наблюдали восемь лет на Донбассе" у украинской стороны. Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220822/1037966708.html
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2022
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кирилл стремоусов, мост, херсон, новости, обстрелы
Кирилл Стремоусов, мост, Херсон, Новости, обстрелы
Стремоусов рассказал о новых обстрелах Антоновского моста
Количество ударов по Антоновскому мосту увеличивается, считает заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.
Чиновник отметил, что российская ПВО в основном отражает удары, однако не всегда может перехватить все. Именно поэтому сегодня, 23 августа, ракета ударила по мосту, погибли и пострадали люди.
Самое циничное, что пишут украинские СМИ - якобы мост российские рабочие ремонтировали… Дело в том, что мост ремонтировали исключительно жители Херсона, Херсонской области. Мы уже неоднократно говорили, что мост использовался исключительно в гражданских целях.
Кирилл Стремоусов
Заместитель главы ВГА Херсонской области
По словам Стремоусова, удар, нанесенный по мосту 22 августа, был спланированным, скорректированным под проход как раз в районе моста паромной переправы.
Это еще раз говорит о том, что украинские нацисты жаждут крови, жаждут страха. И как раз они не просто ни за что не отвечают, а представляют группировку террористической организации, которая любой ценой должна кого-то убить, что-то разрушить.
Кирилл Стремоусов
Заместитель главы ВГА Херсонской области
Чиновник считает, что можно говорить о "маниакальной зависимости от жертв, убийств, от всего того, что мы наблюдали восемь лет на Донбассе" у украинской стороны.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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