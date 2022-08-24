https://ukraina.ru/20220824/1038019499.html

Прикарпатье в период СВО. Культ Бандеры и нелюбовь к внутренним переселенцам

Прикарпатье в период СВО. Культ Бандеры и нелюбовь к внутренним переселенцам - 24.08.2022 Украина.ру

Прикарпатье в период СВО. Культ Бандеры и нелюбовь к внутренним переселенцам

Истощающиеся запасы нефти заменяет рубка карпатского леса

2022-08-24T07:31

2022-08-24T07:31

2022-08-24T07:32

эксклюзив

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Ивано-Франковская область или Прикарпатье готовится отмечать годовщину независимости Украины, хотя губернатор Светлана Онищук и просит воздержаться от массовых мероприятий в эти дни. В отличие от юго-восточных регионов, здесь этот день является важнейшим праздником, если не считать религиозных. В Прикарпатье всегда были сильны националистические настроения, а к чужакам и в лучшие времена относились с большим подозрением, даже если это были жители соседних Закарпатья или Буковины.Сейчас в регион "понаехали" тысячи внутренних переселенцев с Донбасса и Харькова, как правило, русскоязычных. У местных националистов, а их здесь предостаточно, этот факт вызывает приступы злобы и раздражения, так как они полагают, что их "расово чистый" украинский тип могут испортить приезжие соотечественники. На днях местные СМИ сообщили, что Ирина Тарасюк, беженка из Мариуполя с четырьмя детьми, оказалась на улице в Ивано-Франковске. Временное жилье ей с детьми поначалу предоставили в школе, но перед началом учебного года достаточно грубо потребовали освободить помещение.В местных пабликах настоятельно рекомендуют не продавать переселенцам жилье в Прикарпатье, чтобы в будущем там не зародился пророссийский сепаратизм. Всего же, в Ивано-Франковской области зарегистрировались 146 тысяч внутренних переселенцев. Переселенцев из Северодонецка и Харькова здесь обязывают дважды в неделю ходить на лекции и мероприятия по прославлению ОУН/УПА и рассказывают о "зверствах" советской власти в регионе, если они хотят получать гуманитарную помощь.Буквально в каждом селе здесь холят и лелеют память об ОУН/УПА. Если проводится велопробег, то обязательно памяти нациста Романа Шухевича, если детский утренник, то без славословия Степану Бандере никак не обойдется. В селе Старый Угрынив, на его родине, отгрохали целый пятиэтажный мемориальный комплекс Степана Бандеры. С началом российской СВО все экспонаты перенесли в специальное укрытие, как вещи, которые считаются чуть ли не самыми ценными в регионе.В Прикарпатье власти Украины также стараются проводить суды над украинскими оппозиционерами и пленными военнослужащими Л/ДНР, так как негативное отношение и шельмование подсудимых здесь гарантировано.Вместе с тем здешние прекрасные горные ландшафты и целебные воды всегда манили туристов. Сейчас некоторые базы отдыха заполнены переселенцами, а в некоторых обитают военнослужащие, о чем свидетельствуют обычно переплетенные желтым скотчем входные ворота, которые говорят, что простым туристам туда ходить не следует.Как и Закарпатье в горах отсиживаются и мужчины, которые пытаются избежать мобилизации. Однако в Прикарпатье жизнь на дикой природе тоже достаточно рискованная. Пастухи овец на Полонине (безлесный участок верхнего пояса Карпат) без ружья и стаи собак в горы не ходят. Жители сел Прикарпатья пугают туристов медведями и волками, которые обитают в здешних горах. Еще одной напастью для селян последнее время стали дикие осы, от укусов которых умерли несколько человек, преимущественно стариков. Местные власти также предупреждают, что в регионе были найдены возбудители клещевого энцефалита.Ягодный сезон в Карпатах уже отходит, но наступает грибной сезон. После обильных дождей на всех стихийных базарах можно увидеть разложенные кучками белые грибы и польские, грибы-зонтики, которые здесь называют "курка", маслята, боровики и сыроежки. Полиция гоняет торговок, предупреждая об опасностях отравления, но сельским старушкам надо как-то выживать, а сбор грибов - один из немногих видов подработки.Прикарпатье – это также один из немногих нефтеносных регионов Украины. В 1943 сюда пробивались отряды антифашистов Сидора Ковпака, чтобы лишить нацистов бензина накануне Курской битвы. Сейчас же большую часть нефти Прикарпатья контролирует группа "Приват" олигарха Игоря Коломойского, у которого недавно Зеленский отобрал украинское гражданство. Сегодня в Прикарпатье добывается около полумиллиона тонн нефти в год, а это треть общеукраинской нефтедобычи. Но запасы ее в этом регионе неуклонно истощаются, хотя именно опустевшие месторождения нефти и газа стали затем крупнейшими газовыми хранилищами, которые Киев предлагает европейцам для хранения купленного странами ЕС российского газа.Власти предупреждают украинцев о проблемах с газом в отопительный сезон, что может быть связано еще и с нежеланием его продавать населению по низким ценам, зафиксированным на время военного положения. Как следствие, усиливается вырубка Карпат, которую даже не пытаются скрыть. Проплешины кое-где уже больше самого леса. Большая часть леса едет составами на Запад, а на Восток отправляются мобилизованные жители прикарпатских сел, чтобы воевать и погибать за возможность западных компаний расхищать природные ресурсы.

https://ukraina.ru/20220816/1037704859.html

https://ukraina.ru/20220823/1037975028.html

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Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив