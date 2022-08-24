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Главное на 24 августа: в России и в мире

Главное на 24 августа: в России и в мире - 24.08.2022 Украина.ру

Главное на 24 августа: в России и в мире

Совет безопасности ООН проведет заседание по ситуации на Украине, Чебурашку запустят в космос, британцам запретят поливать участки из шлангов. Об этих и других событиях читайте подробнее в Украина.ру

2022-08-24T06:08

2022-08-24T06:08

2022-08-24T06:08

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РоссияФотовыставку "Герои с вечно русским сердцем" откроют на Гоголевском бульваре в Москве. Выставка посвящена подвигу красноармейцев, освобождавших Украину от немецко-фашистских захватчиков в 1943-1944 годах и участников специальной военной операции на Украине 2022 года.Чебурашку отправят на Международную космическую станцию. Проводы персонажа из советского мультфильма состоятся у павильона "Космос" на ВДНХ. Игрушку вручат экипажу "Союза-МС22". В космосе Чебурашка будет выполнять функцию индикатора невесомости.Ближнее зарубежьеПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В Баку запланированы переговоры по вопросам стратегического сотрудничества двух государств в торговой, транспортной и культурной сферах. Планируется подписание двусторонних документов.Пассажирский поезд в Польшу запустят по евроколее из Львовской области Украины. Поезд будет следовать по маршруту Рава-Русская - Варшава, в составе - два вагона.МирЗаседание Совета безопасности ООН по ситуации на Украине состоится в Нью-Йорке. Инициаторами заседания выступили представители США, Великобритании, Франции, Норвегии, Ирландии и Албания. Ожидается, что на заседании также будут рассматривать доклад генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша о его поездке на Украину.Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Канаду. Столтенбергу покажут военные базы в Эдмонтоне, Колд-Лэйк и Кэмбридж-Бэй. Также запланированы переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо по вопросам евроатлантической безопасности и ситуации на Украине.Жалобу Белоруссии на санкции в отношении минских авиаперевозчиков рассмотрят в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале.В мае 2021 года белорусские власти посадили самолет Ryanair из-за сообщения о бомбе на борту пассажирского лайнера. С рейса сняли оппозиционера Романа протасевича. Совет ИКАО обвинил чиновников из Минска в обмане и незаконном вмешательстве. В отношении белорусских авиаперевозчиков ввели санкции.В Великобритании водопроводная компания Thames Water запретила потребителям пользоваться шлангами для полива. Ограничение вызвано засухой - уровень воды в реках и водохранилищах понизился ниже обычного.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксклюзив, россия, мир, украина