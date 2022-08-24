https://ukraina.ru/20220824/1038004699.html

Военный эксперт рассказал, когда будет освобожден Николаев

Военный эксперт рассказал, когда будет освобожден Николаев - 24.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, когда будет освобожден Николаев

Штурм Николаева следует проводить не раньше, чем будет обеспечена безопасность тылов, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

2022-08-24T07:15

2022-08-24T07:15

2022-08-24T07:15

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По мнению эксперта, освобождение Николаева является обязательным условием для дальнейшего наступление на Одессу. Без взятия же Одессы, по мнению Литовкина, невозможна победа на южном фронте. Тем не менее, отметил Литовкин, пока что полномасштабное наступление на Николаев является преждевременным. Эксперт отметил, что после освобождения ДНР и ЛНР следует отодвинуть украинскую армию минимум на 300 километров от их границ. Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220823/1037975028.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, николаев, днр, одесса, виктор литовкин