Военный эксперт рассказал, когда будет освобожден Николаев - 24.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, когда будет освобожден Николаев
Военный эксперт рассказал, когда будет освобожден Николаев - 24.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, когда будет освобожден Николаев
Штурм Николаева следует проводить не раньше, чем будет обеспечена безопасность тылов, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-24T07:15
2022-08-24T07:15
новости
николаев
днр
одесса
виктор литовкин
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По мнению эксперта, освобождение Николаева является обязательным условием для дальнейшего наступление на Одессу. Без взятия же Одессы, по мнению Литовкина, невозможна победа на южном фронте. Тем не менее, отметил Литовкин, пока что полномасштабное наступление на Николаев является преждевременным. Эксперт отметил, что после освобождения ДНР и ЛНР следует отодвинуть украинскую армию минимум на 300 километров от их границ. Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, николаев, днр, одесса, виктор литовкин
Новости, Николаев, ДНР, Одесса, Виктор Литовкин

Военный эксперт рассказал, когда будет освобожден Николаев

07:15 24.08.2022
 
© Public domainНиколаев
Николаев
© Public domain
Читать в
Штурм Николаева следует проводить не раньше, чем будет обеспечена безопасность тылов, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
По мнению эксперта, освобождение Николаева является обязательным условием для дальнейшего наступление на Одессу. Без взятия же Одессы, по мнению Литовкина, невозможна победа на южном фронте.
Тем не менее, отметил Литовкин, пока что полномасштабное наступление на Николаев является преждевременным.
Мы пока действуем на Донецком направлении, потому что надо освободить Донецкую народную республику полностью – окончательно и бесповоротно. Пока мы это не сделаем, мы не можем приступить к форсированному освобождению Николаевской области и города Николаева, потому что всегда есть возможность получить удар в спину.
Виктор Литовкин
Военный эксперт
Эксперт отметил, что после освобождения ДНР и ЛНР следует отодвинуть украинскую армию минимум на 300 километров от их границ.
Николаев - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 09:35
Николаев в период СВО. Без воды и света, но с облавамиПростые заботы "отрицательного роста"
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиНиколаевДНРОдессаВиктор Литовкин
 
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