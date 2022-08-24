https://ukraina.ru/20220824/1037986396.html

"Украинские финты": военный эксперт о том, будет ли контрнаступление Украины на Херсон

"Украинские финты": военный эксперт о том, будет ли контрнаступление Украины на Херсон - 24.08.2022 Украина.ру

"Украинские финты": военный эксперт о том, будет ли контрнаступление Украины на Херсон

Все угрозы украинской стороны о контрнаступлении и ответных ударах остаются не более чем пропагандистскими финтами, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру

2022-08-24T05:00

2022-08-24T05:00

2022-08-24T05:00

контрнаступление

украина

херсон

новости

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Газета TheNew York Times ранее сообщила, что Киев планирует начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220817/1037753485.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

контрнаступление, украина, херсон, новости