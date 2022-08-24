"Украинские финты": военный эксперт о том, будет ли контрнаступление Украины на Херсон - 24.08.2022 Украина.ру
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"Украинские финты": военный эксперт о том, будет ли контрнаступление Украины на Херсон
"Украинские финты": военный эксперт о том, будет ли контрнаступление Украины на Херсон - 24.08.2022 Украина.ру
"Украинские финты": военный эксперт о том, будет ли контрнаступление Украины на Херсон
Все угрозы украинской стороны о контрнаступлении и ответных ударах остаются не более чем пропагандистскими финтами, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
2022-08-24T05:00
2022-08-24T05:00
контрнаступление
украина
херсон
новости
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Газета TheNew York Times ранее сообщила, что Киев планирует начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037753485.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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контрнаступление, украина, херсон, новости
контрнаступление, Украина, Херсон, Новости

"Украинские финты": военный эксперт о том, будет ли контрнаступление Украины на Херсон

05:00 24.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Все угрозы украинской стороны о контрнаступлении и ответных ударах остаются не более чем пропагандистскими финтами, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
Газета TheNew York Times ранее сообщила, что Киев планирует начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон.
В целом все заклинания украинской стороны о контрнаступлении и ответных ударах остаются не более чем пропагандистскими финтами. Они сами признали, что никакое контрнаступление на Херсон они не собирались вести и что сейчас у них нет сил для такого наступления.
Алексей Анпилогов интервью
Алексей Анпилогов
военный эксперт, президент фонда "Основание"
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 10:50
Террор вместо контрнаступления. Зеленский приближает крах своей власти
 
контрнаступлениеУкраинаХерсонНовости
 
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