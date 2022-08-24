https://ukraina.ru/20220824/1037986396.html
"Украинские финты": военный эксперт о том, будет ли контрнаступление Украины на Херсон
"Украинские финты": военный эксперт о том, будет ли контрнаступление Украины на Херсон - 24.08.2022 Украина.ру
"Украинские финты": военный эксперт о том, будет ли контрнаступление Украины на Херсон
Все угрозы украинской стороны о контрнаступлении и ответных ударах остаются не более чем пропагандистскими финтами, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
2022-08-24T05:00
2022-08-24T05:00
2022-08-24T05:00
контрнаступление
украина
херсон
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/93/1033359343_0:50:3465:1999_1920x0_80_0_0_7653d30fa5a03731c6fffc701625cccb.jpg
Газета TheNew York Times ранее сообщила, что Киев планирует начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037753485.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/93/1033359343_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_dfe9710d378df8e714bae5375dcdc319.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
контрнаступление, украина, херсон, новости
контрнаступление, Украина, Херсон, Новости
"Украинские финты": военный эксперт о том, будет ли контрнаступление Украины на Херсон
Все угрозы украинской стороны о контрнаступлении и ответных ударах остаются не более чем пропагандистскими финтами, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
Газета TheNew York Times ранее сообщила, что Киев планирует начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон.
В целом все заклинания украинской стороны о контрнаступлении и ответных ударах остаются не более чем пропагандистскими финтами. Они сами признали, что никакое контрнаступление на Херсон они не собирались вести и что сейчас у них нет сил для такого наступления.
Алексей Анпилогов
военный эксперт, президент фонда "Основание"
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.