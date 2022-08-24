Политолог Ордуханян рассказал, как движется к своему финалу гегемония США
Закат мировой гегемонии США движется к своему финалу, возрастает роль Китая в экономике и усиливается политическая военная мощь России, сказал политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в интервью Украина.ру
Президент РФ Владимир Путин на форуме "Армия-2022" ранее заявил, что союзники России не прогибаются перед гегемоном и выбирают суверенный путь развития.
Сейчас этот процесс уже на полных порах движется к своему финалу. Сама история распорядилась таким образом, это касается и субъективных, и объективных причин. Возрастание роли Китая в экономике, усиление политической военной мощи России, и ослабление по всем параметрам - и экономики, и политического устройства - институтов США.
По его мнению, это леволиберальная радикальная идея – себя исчерпала полностью, сейчас она представляет из себя "гниющий продукт, который выбрасывает эти миазмы в смысле новой гендерной политики, новой расовой теории".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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