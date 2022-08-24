https://ukraina.ru/20220824/1037980339.html

Политолог Ордуханян рассказал, как движется к своему финалу гегемония США

Политолог Ордуханян рассказал, как движется к своему финалу гегемония США - 24.08.2022 Украина.ру

Политолог Ордуханян рассказал, как движется к своему финалу гегемония США

Закат мировой гегемонии США движется к своему финалу, возрастает роль Китая в экономике и усиливается политическая военная мощь России, сказал политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в интервью Украина.ру

2022-08-24T04:45

2022-08-24T04:45

2022-08-24T04:45

сша

американская гегемония

новости

россия

китай

владимир путин

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Президент РФ Владимир Путин на форуме "Армия-2022" ранее заявил, что союзники России не прогибаются перед гегемоном и выбирают суверенный путь развития.По его мнению, это леволиберальная радикальная идея – себя исчерпала полностью, сейчас она представляет из себя "гниющий продукт, который выбрасывает эти миазмы в смысле новой гендерной политики, новой расовой теории".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220816/1037728972.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, американская гегемония, новости, россия, китай, владимир путин