Политолог Ордуханян рассказал, как движется к своему финалу гегемония США - 24.08.2022 Украина.ру
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Политолог Ордуханян рассказал, как движется к своему финалу гегемония США
Политолог Ордуханян рассказал, как движется к своему финалу гегемония США - 24.08.2022 Украина.ру
Политолог Ордуханян рассказал, как движется к своему финалу гегемония США
Закат мировой гегемонии США движется к своему финалу, возрастает роль Китая в экономике и усиливается политическая военная мощь России, сказал политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в интервью Украина.ру
2022-08-24T04:45
2022-08-24T04:45
сша
американская гегемония
новости
россия
китай
владимир путин
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Президент РФ Владимир Путин на форуме "Армия-2022" ранее заявил, что союзники России не прогибаются перед гегемоном и выбирают суверенный путь развития.По его мнению, это леволиберальная радикальная идея – себя исчерпала полностью, сейчас она представляет из себя "гниющий продукт, который выбрасывает эти миазмы в смысле новой гендерной политики, новой расовой теории".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037728972.html
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сша, американская гегемония, новости, россия, китай, владимир путин
США, американская гегемония, Новости, Россия, Китай, Владимир Путин

Политолог Ордуханян рассказал, как движется к своему финалу гегемония США

04:45 24.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Закат мировой гегемонии США движется к своему финалу, возрастает роль Китая в экономике и усиливается политическая военная мощь России, сказал политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в интервью Украина.ру
Президент РФ Владимир Путин на форуме "Армия-2022" ранее заявил, что союзники России не прогибаются перед гегемоном и выбирают суверенный путь развития.
Сейчас этот процесс уже на полных порах движется к своему финалу. Сама история распорядилась таким образом, это касается и субъективных, и объективных причин. Возрастание роли Китая в экономике, усиление политической военной мощи России, и ослабление по всем параметрам - и экономики, и политического устройства - институтов США.
Рафаэль Ордуханян
политолог-американист, доктор политических наук
По его мнению, это леволиберальная радикальная идея – себя исчерпала полностью, сейчас она представляет из себя "гниющий продукт, который выбрасывает эти миазмы в смысле новой гендерной политики, новой расовой теории".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 16:09
Мифы разрушены, интерес пропал: Европа отворачивается от Киева
 
СШАамериканская гегемонияНовостиРоссияКитайВладимир Путин
 
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