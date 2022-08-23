В Донецке вновь погибли мирные жители
© Александр ИвановДонецк обстрел
© Александр Иванов
За минувшие сутки в результате обстрелов Донецка артиллерией ВСУ погибли четыре человека, еще десять мирных жителей получили ранения. Об этом сообщило 23 августа в своём Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)
По сообщению представительства, обстрелам подверглись Кировский, Куйбышевский, Петровский, Ворошиловский и Киевский районы города.
При этом в большинстве случаев применялись артиллерийские снаряды калибров 152 и 155 мм, а Кировский район, кроме того, был обстрелян ракетами из РСЗО "Ураган", оснащённые противопехотными минами "Лепесток".
8 июня, 08:36«Нервы в лохмотья». Жители Донецка об обстрелах города и преступлениях ВСУС позапрошлого воскресенья не только окраины столицы ДНР, но и его центральные районы стали жертвами ураганных обстрелов реактивной и гаубичной артиллерии Вооруженных сил Украины. Обстрелы ведутся не по военным и стратегическим объектам, а по гражданским - жилым домам и инфраструктуре столицы ДНР
Представительство также уточнило, что для одного из обстрелов Ворошиловского района использовались РСЗО HIMARS.
"Просим жителей принять меры личной безопасности и минимизировать свое передвижение по улицам города", - указывается в сообщении.