https://ukraina.ru/20220823/1038022413.html

В Донецке вновь погибли мирные жители

В Донецке вновь погибли мирные жители - 23.08.2022 Украина.ру

В Донецке вновь погибли мирные жители

За минувшие сутки в результате обстрелов Донецка артиллерией ВСУ погибли четыре человека, еще десять мирных жителей получили ранения. Об этом сообщило 23 августа в своём Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

2022-08-23T19:52

2022-08-23T19:52

2022-08-23T19:52

спецоперация

обстрелы

донецк

рзсо "ураган"

himars

мины

всу

сцкк

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По сообщению представительства, обстрелам подверглись Кировский, Куйбышевский, Петровский, Ворошиловский и Киевский районы города.При этом в большинстве случаев применялись артиллерийские снаряды калибров 152 и 155 мм, а Кировский район, кроме того, был обстрелян ракетами из РСЗО "Ураган", оснащённые противопехотными минами "Лепесток".Представительство также уточнило, что для одного из обстрелов Ворошиловского района использовались РСЗО HIMARS."Просим жителей принять меры личной безопасности и минимизировать свое передвижение по улицам города", - указывается в сообщении.

https://ukraina.ru/20220608/1034114485.html

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спецоперация, обстрелы, донецк, рзсо "ураган", himars, мины, всу, сцкк