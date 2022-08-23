В Донецке вновь погибли мирные жители - 23.08.2022 Украина.ру
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В Донецке вновь погибли мирные жители
В Донецке вновь погибли мирные жители - 23.08.2022 Украина.ру
В Донецке вновь погибли мирные жители
За минувшие сутки в результате обстрелов Донецка артиллерией ВСУ погибли четыре человека, еще десять мирных жителей получили ранения. Об этом сообщило 23 августа в своём Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)
2022-08-23T19:52
2022-08-23T19:52
спецоперация
обстрелы
донецк
рзсо "ураган"
himars
мины
всу
сцкк
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По сообщению представительства, обстрелам подверглись Кировский, Куйбышевский, Петровский, Ворошиловский и Киевский районы города.При этом в большинстве случаев применялись артиллерийские снаряды калибров 152 и 155 мм, а Кировский район, кроме того, был обстрелян ракетами из РСЗО "Ураган", оснащённые противопехотными минами "Лепесток".Представительство также уточнило, что для одного из обстрелов Ворошиловского района использовались РСЗО HIMARS."Просим жителей принять меры личной безопасности и минимизировать свое передвижение по улицам города", - указывается в сообщении.
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спецоперация, обстрелы, донецк, рзсо "ураган", himars, мины, всу, сцкк
Спецоперация, обстрелы, Донецк, РЗСО "Ураган", HIMARS, мины, ВСУ, СЦКК

В Донецке вновь погибли мирные жители

19:52 23.08.2022
 
© Александр ИвановДонецк обстрел
Донецк обстрел
© Александр Иванов
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За минувшие сутки в результате обстрелов Донецка артиллерией ВСУ погибли четыре человека, еще десять мирных жителей получили ранения. Об этом сообщило 23 августа в своём Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)
По сообщению представительства, обстрелам подверглись Кировский, Куйбышевский, Петровский, Ворошиловский и Киевский районы города.
При этом в большинстве случаев применялись артиллерийские снаряды калибров 152 и 155 мм, а Кировский район, кроме того, был обстрелян ракетами из РСЗО "Ураган", оснащённые противопехотными минами "Лепесток".
Последствия обстрела центра Донецка - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 08:36
«Нервы в лохмотья». Жители Донецка об обстрелах города и преступлениях ВСУС позапрошлого воскресенья не только окраины столицы ДНР, но и его центральные районы стали жертвами ураганных обстрелов реактивной и гаубичной артиллерии Вооруженных сил Украины. Обстрелы ведутся не по военным и стратегическим объектам, а по гражданским - жилым домам и инфраструктуре столицы ДНР
Представительство также уточнило, что для одного из обстрелов Ворошиловского района использовались РСЗО HIMARS.
"Просим жителей принять меры личной безопасности и минимизировать свое передвижение по улицам города", - указывается в сообщении.
 
СпецоперацияобстрелыДонецкРЗСО "Ураган"HIMARSминыВСУСЦКК
 
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