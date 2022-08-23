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МИД Турции: ряд стран НАТО заинтересован в продолжении украинского конфликта

МИД Турции: ряд стран НАТО заинтересован в продолжении украинского конфликта - 23.08.2022 Украина.ру

МИД Турции: ряд стран НАТО заинтересован в продолжении украинского конфликта

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уверен, что в НАТО есть страны, которые хотят продолжения конфликта на Украине. Об этом 23 августа он заявил в интервью Haber Global

2022-08-23T12:46

2022-08-23T12:46

2022-08-23T12:46

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Чавушоглу добавил, что были и страны Европы, которые хотели саботировать соглашение по зерну, однако, он заверил, что Турция "продолжает свои усилия".Ранее в интервью Украина.ру депутат Верховной Рады Украины четырех созывов Олег Царев объяснил, что зерновая сделка имеет наибольшую ценность именно для Турции, которая сейчас выстраивает отношения со своими соседями в качестве регионального лидера.В июле министр обороны России Сергей Шойгу при участии Турции и ООН подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Согласно этим документам, вывоз украинского зерна осуществляется при контроле со стороны России.

https://ukraina.ru/20220818/1037837384.html

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новости, зерно, мид, турция