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МИД Турции: ряд стран НАТО заинтересован в продолжении украинского конфликта
МИД Турции: ряд стран НАТО заинтересован в продолжении украинского конфликта - 23.08.2022 Украина.ру
МИД Турции: ряд стран НАТО заинтересован в продолжении украинского конфликта
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уверен, что в НАТО есть страны, которые хотят продолжения конфликта на Украине. Об этом 23 августа он заявил в интервью Haber Global
2022-08-23T12:46
2022-08-23T12:46
2022-08-23T12:46
новости
зерно
мид
турция
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Чавушоглу добавил, что были и страны Европы, которые хотели саботировать соглашение по зерну, однако, он заверил, что Турция "продолжает свои усилия".Ранее в интервью Украина.ру депутат Верховной Рады Украины четырех созывов Олег Царев объяснил, что зерновая сделка имеет наибольшую ценность именно для Турции, которая сейчас выстраивает отношения со своими соседями в качестве регионального лидера.В июле министр обороны России Сергей Шойгу при участии Турции и ООН подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Согласно этим документам, вывоз украинского зерна осуществляется при контроле со стороны России.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерно, мид, турция
МИД Турции: ряд стран НАТО заинтересован в продолжении украинского конфликта
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уверен, что в НАТО есть страны, которые хотят продолжения конфликта на Украине. Об этом 23 августа он заявил в интервью Haber Global
На Западе есть страны, которые хотят продолжения войны, среди них страны - члены НАТО. Я имею в виду не только США, но и страны - члены НАТО. Были и те, кто хотел саботировать зерновое соглашение. Но это были не США. США внесли вклад (в заключение продовольственной сделки), включая снятие ограничений на экспорт российских удобрений, разблокировку портов, (снятие ограничений) на банковские операции.
Чавушоглу добавил, что были и страны Европы, которые хотели саботировать соглашение по зерну, однако, он заверил, что Турция "продолжает свои усилия".
Ранее в интервью Украина.ру депутат Верховной Рады Украины четырех созывов Олег Царев объяснил, что зерновая сделка имеет наибольшую ценность именно для Турции, которая сейчас выстраивает отношения со своими соседями в качестве регионального лидера.
В июле министр обороны России Сергей Шойгу при участии Турции и ООН подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Согласно этим документам, вывоз украинского зерна осуществляется при контроле со стороны России.