"Двуличие и цинизм": Косачев обвинил Госдеп в поощрении терактов - 23.08.2022 Украина.ру
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"Двуличие и цинизм": Косачев обвинил Госдеп в поощрении терактов
"Двуличие и цинизм": Косачев обвинил Госдеп в поощрении терактов - 23.08.2022 Украина.ру
"Двуличие и цинизм": Косачев обвинил Госдеп в поощрении терактов
Комментируя заявление Госдепартамента США в связи с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной, вице-спикер Совфеда Константин Косачев обвинил Госдеп в индульгенциях на теракты против россиян, передает 23 августа РИА Новости
2022-08-23T09:38
2022-08-23T09:38
новости
дарья дугина
убийство
госдеп сша
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Накануне официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил об осуждении насилия против гражданских лиц "вне зависимости от того, происходит ли это в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске, Мариуполе или Москве".Прайс также напомнил, что Украина отрицает какую-либо причастность к теракту в Подмосковье.Ранее в комментарии для Украина.ру музыкант и поэт, солист рок-группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин сказал, что он уверен в связи между убийством Дугиной и спецоперацией на Украине. По его мнению, "террор – одна из составляющих военной доктрины против России и Украина ее придерживается".
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новости, дарья дугина, убийство, госдеп сша
Новости, Дарья Дугина, убийство, Госдеп США

"Двуличие и цинизм": Косачев обвинил Госдеп в поощрении терактов

09:38 23.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВстреча председателя Комитета СФ по международным делам К. Косачева с руководителем фракции "Альянс патриотов Грузии" Г. Ломия
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам К. Косачева с руководителем фракции Альянс патриотов Грузии Г. Ломия - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Комментируя заявление Госдепартамента США в связи с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной, вице-спикер Совфеда Константин Косачев обвинил Госдеп в индульгенциях на теракты против россиян, передает 23 августа РИА Новости
Спустя двое суток после убийства Дарьи Дугиной и спустя сутки после разоблачения ее украинской убийцы Госдеп США разразился вымученным комментарием... Образец словесной казуистики, политического двуличия и человеческого цинизма. По сути такое заявление Госдепа - своего рода индульгенция на теракты украинцев против россиян, что бы там ни было сказано по форме.
XXVI ассамблея Совета внешней и оборонной политики
Константин Косачев
Вице-спикер Совфеда
Накануне официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил об осуждении насилия против гражданских лиц "вне зависимости от того, происходит ли это в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске, Мариуполе или Москве".
Прайс также напомнил, что Украина отрицает какую-либо причастность к теракту в Подмосковье.
Ранее в комментарии для Украина.ру музыкант и поэт, солист рок-группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин сказал, что он уверен в связи между убийством Дугиной и спецоперацией на Украине. По его мнению, "террор – одна из составляющих военной доктрины против России и Украина ее придерживается".
Удостоверение предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной Натальи Вовк
08:08
Отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной рассказал о звонке дочери из ПрибалтикиОтец Натальи Вовк, которую подозревают в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, заявил, что за несколько дней до покушения его дочь звонила ему из Прибалтики, сообщил РИА Новости

 
НовостиДарья ДугинаубийствоГосдеп США
 
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