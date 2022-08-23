https://ukraina.ru/20220823/1037976073.html

"Двуличие и цинизм": Косачев обвинил Госдеп в поощрении терактов

"Двуличие и цинизм": Косачев обвинил Госдеп в поощрении терактов - 23.08.2022 Украина.ру

"Двуличие и цинизм": Косачев обвинил Госдеп в поощрении терактов

Комментируя заявление Госдепартамента США в связи с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной, вице-спикер Совфеда Константин Косачев обвинил Госдеп в индульгенциях на теракты против россиян, передает 23 августа РИА Новости

2022-08-23T09:38

2022-08-23T09:38

2022-08-23T09:38

новости

дарья дугина

убийство

госдеп сша

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Накануне официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил об осуждении насилия против гражданских лиц "вне зависимости от того, происходит ли это в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске, Мариуполе или Москве".Прайс также напомнил, что Украина отрицает какую-либо причастность к теракту в Подмосковье.Ранее в комментарии для Украина.ру музыкант и поэт, солист рок-группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин сказал, что он уверен в связи между убийством Дугиной и спецоперацией на Украине. По его мнению, "террор – одна из составляющих военной доктрины против России и Украина ее придерживается".

https://ukraina.ru/20220823/1037972524.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дарья дугина, убийство, госдеп сша