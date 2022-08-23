https://ukraina.ru/20220823/1037976073.html
"Двуличие и цинизм": Косачев обвинил Госдеп в поощрении терактов
"Двуличие и цинизм": Косачев обвинил Госдеп в поощрении терактов - 23.08.2022 Украина.ру
"Двуличие и цинизм": Косачев обвинил Госдеп в поощрении терактов
Комментируя заявление Госдепартамента США в связи с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной, вице-спикер Совфеда Константин Косачев обвинил Госдеп в индульгенциях на теракты против россиян, передает 23 августа РИА Новости
2022-08-23T09:38
2022-08-23T09:38
2022-08-23T09:38
новости
дарья дугина
убийство
госдеп сша
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Накануне официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил об осуждении насилия против гражданских лиц "вне зависимости от того, происходит ли это в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске, Мариуполе или Москве".Прайс также напомнил, что Украина отрицает какую-либо причастность к теракту в Подмосковье.Ранее в комментарии для Украина.ру музыкант и поэт, солист рок-группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин сказал, что он уверен в связи между убийством Дугиной и спецоперацией на Украине. По его мнению, "террор – одна из составляющих военной доктрины против России и Украина ее придерживается".
https://ukraina.ru/20220823/1037972524.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дарья дугина, убийство, госдеп сша
"Двуличие и цинизм": Косачев обвинил Госдеп в поощрении терактов
Комментируя заявление Госдепартамента США в связи с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной, вице-спикер Совфеда Константин Косачев обвинил Госдеп в индульгенциях на теракты против россиян, передает 23 августа РИА Новости
Спустя двое суток после убийства Дарьи Дугиной и спустя сутки после разоблачения ее украинской убийцы Госдеп США разразился вымученным комментарием... Образец словесной казуистики, политического двуличия и человеческого цинизма. По сути такое заявление Госдепа - своего рода индульгенция на теракты украинцев против россиян, что бы там ни было сказано по форме.
Константин Косачев
Вице-спикер Совфеда
Накануне официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил об осуждении насилия против гражданских лиц "вне зависимости от того, происходит ли это в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске, Мариуполе или Москве".
Прайс также напомнил, что Украина отрицает какую-либо причастность к теракту в Подмосковье.
Ранее в комментарии для Украина.ру музыкант и поэт, солист рок-группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин сказал, что он уверен в связи между убийством Дугиной и спецоперацией на Украине. По его мнению, "террор – одна из составляющих военной доктрины против России и Украина ее придерживается".