https://ukraina.ru/20220823/1037975028.html

Николаев в период СВО. Без воды и света, но с облавами

Николаев в период СВО. Без воды и света, но с облавами - 23.08.2022 Украина.ру

Николаев в период СВО. Без воды и света, но с облавами

Простые заботы "отрицательного роста"

2022-08-23T09:35

2022-08-23T09:35

2022-08-23T09:35

эксклюзив

николаев

украина

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Город Николаев на юге Украины с весны находится фактически на линии фронта. По военным объектам города регулярно прилетают ракеты, а в самом городе нарастает гуманитарная катастрофа. Наибольшие проблемы город испытывает с питьевой водой, а сейчас его еще накрыл и ядовитый смог. Весь пляж в Корабельном районе города усеян дохлой рыбой, причина массового мора пока неизвестна.После того, как ВСУ перебили водовод в Николаев, воду подают прямо из Южно-бугского лимана, но не везде. Там, где вода есть, а это далеко не во всех районах города, она соленая, что разрушает трубы, которые и без того на ладан дышали. Трубы рвутся, и запах канализации пропитал весь город. Многие николаевцы ежедневно часами выстаивают очередь за нормальной питьевой водой. Особенно тяжело пожилым людям: лифты не работают, поэтому воду необходимо самостоятельно поднимать на верхние этажи по ступеням, а в некоторых подъездах остались преимущественно пенсионеры.При отсутствии воды и элементарной возможности помыться, власти запрещают купаться в водоемах региона из-за присутствия мин. Губернатор Виталий Ким при этом рекомендует горожан вместо этого купаться в своих бассейнах.В Корабельном районе города даже электричество стало роскошью. Его подают через день. И причина не в боевых действиях, а в изношенной инфраструктуре. "Улицы Торговая, Приозерная, Зорге, Фонтанная, частично Есенина – почти через день без света. Прилетов не было, слава Богу. Отключают часто свет. Ветер чуть подул – и всё, оторвался кабель; солнце светит – тоже оторвался. Когда уже решат проблему с этим трансформатором? Поменяйте проводку, кабеля", - пишут местные жители на сайте городской администрации.В сельской местности ситуация еще хуже. Ни света, ни воды нет в 96 населенных пунктах Николаевского и Баштанского районов.Преимущественно из жилой застройки Николаева и окрестных сёл ВСУ производят обстрелы Херсона. Мирные жители тем временем ожидают наступления российских сил на Николаев, предчувствуя, что ВСУ попробуют сделать из него второй Мариуполь. Мэр города призывает горожан запасаться дровами, так как зимой, вероятно, не будет газового отопления.Поскольку ракеты достаточно метко попадают по военным объектам города, власти города предполагают, что в Николаеве действуют много корректировщиков. Периодически в Николаеве объявляют длительный комендантский час на двое-трое суток, во время которого полиция делает поквартирные обходы и обыски, задерживая пророссийски настроенных граждан. Как правило, поводом для задержания является подписка на пророссийские Telegram-каналы или переписка с российскими друзьями и родственниками. Только с 5 по 8 августа во время длительного комендантского часа были задержаны 400 человек по подозрению в работе на РФ, как рассказал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. СИЗО города буквально под завязку забиты. Губернатор области Виталий Ким рассказал, что "госизмену" жители часто совершали непреднамеренно. По его словам, среди "изменников" есть, например, люди, которые просто отвечали своим знакомым на вопрос о том, съехали ли украинские военнослужащие из школы и можно ли туда будет отвести ребенка.С 23 по 25 августа трехдневный комендантский час будет действовать во всем Баштанском районе области, во время которого опять будут прочесывать дома и квартиры местных жителей. Учитывая, что в этом регионе всегда были сильны пророссийские настроения, сейчас жителям приходится жить фактически в атмосфере страха.На данный момент, по данным мэрии Николаева, в городе осталось около 220 000 человек из 470 000 населения. В центре города и на местных базарах заметно, что закрыты три четверти магазинов. Большая часть бизнеса эвакуирована из Николаева в Черкасскую и Кировоградскую область, а также – в Одессу. В целом же около 80% жителей Николаева потеряли работу.Настроения в Николаеве всегда не особо отличались от настроений, господствовавших в соседнем Херсоне, поэтому политическим силам региона нужно было регулярно обманывать своих избирателей. Приходили к власти они на пророссийских обещаниях, но политику проводили ту, которую диктовали националисты. Сейчас среди горожан господствуют тревожные настроения. В любой момент к любому из них может вломиться полиция в поисках "коллаборантов". Фактически люди живут здесь одним днем. Сегодня не арестовали, не подорвался на мине, баклажку питьевой воды раздобыл, мобильный смог зарядить – уже хорошо.

https://ukraina.ru/20220816/1037704859.html

https://ukraina.ru/20220822/1037840042.html

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Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, николаев, украина