https://ukraina.ru/20220823/1037973375.html
Foreign Policy: Польша и Венгрия поссорились из-за конфликта на Украине
Foreign Policy: Польша и Венгрия поссорились из-за конфликта на Украине - 23.08.2022 Украина.ру
Foreign Policy: Польша и Венгрия поссорились из-за конфликта на Украине
Премьер-министры Польши и Венгрии Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан поссорились из-за разницы в отношении к российской спецоперации, написала корреспондент Foreign Policy Аманда Коакли
2022-08-23T08:36
2022-08-23T08:36
2022-08-23T08:36
сво
польша
венгрия
украина
новости
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По ее мнению, ухудшение отношений между Польшей и Венгрией может навредить странам, которые не воспринимают всерьез правила Евросоюза.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
https://ukraina.ru/20220822/1037959378.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, польша, венгрия, украина, новости
СВО, Польша, Венгрия, Украина, Новости
Foreign Policy: Польша и Венгрия поссорились из-за конфликта на Украине
Премьер-министры Польши и Венгрии Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан поссорились из-за разницы в отношении к российской спецоперации, написала корреспондент Foreign Policy Аманда Коакли
Нелиберальный союз в Центральной Европе между Венгрией и Польшей приближается к закату из-за разницы в отношении к российской спецоперации. Хотя Варшава стала одним из главных сторонников Украины, призвав ужесточить санкции против Москвы и увеличив военную помощь, Будапешт уклонился от каких-либо значимых мер и вместо этого сосредоточился на сохранении хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным.
Аманда Коакли
корреспондент Foreign Policy
По ее мнению, ухудшение отношений между Польшей и Венгрией может навредить странам, которые не воспринимают всерьез правила Евросоюза.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.