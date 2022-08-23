https://ukraina.ru/20220823/1037973375.html

Foreign Policy: Польша и Венгрия поссорились из-за конфликта на Украине

Foreign Policy: Польша и Венгрия поссорились из-за конфликта на Украине - 23.08.2022 Украина.ру

Foreign Policy: Польша и Венгрия поссорились из-за конфликта на Украине

Премьер-министры Польши и Венгрии Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан поссорились из-за разницы в отношении к российской спецоперации, написала корреспондент Foreign Policy Аманда Коакли

2022-08-23T08:36

2022-08-23T08:36

2022-08-23T08:36

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По ее мнению, ухудшение отношений между Польшей и Венгрией может навредить странам, которые не воспринимают всерьез правила Евросоюза.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

https://ukraina.ru/20220822/1037959378.html

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сво, польша, венгрия, украина, новости