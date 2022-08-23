https://ukraina.ru/20220823/1037967525.html

Военный эксперт рассказал, какая главная задача РФ на освобожденных территориях Украины

Военный эксперт рассказал, какая главная задача РФ на освобожденных территориях Украины - 23.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, какая главная задача РФ на освобожденных территориях Украины

Россия должна сделать из контролируемой части Украины комфортное место для жизни, где хотели бы жить россияне, уехавшие оттуда местные жители и куда бы хотели переехать люди из других городов страны, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру

2022-08-23T07:45

2022-08-23T07:45

2022-08-23T07:45

новости

россия

освобождённые регионы украины

донбасс

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Он рассказал, что в Донбассе большая часть населения из крупных городов уехала в Россию, а жители мелких населенных пунктов уехали в крупные города.По его словам, сейчас перед Россией стоит грандиозный вызов, она должна сделать из контролируемой части комфортное место для жизни, где хотели бы жить россияне, уехавшие оттуда местные жители и куда бы хотели переехать люди из остальной Украины.Потому что та часть Украины, которая не разрушена войной, разрушена украинским миром за 30 лет независимости, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220822/1037959378.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, освобождённые регионы украины, донбасс