Военный эксперт рассказал, какая главная задача РФ на освобожденных территориях Украины - 23.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, какая главная задача РФ на освобожденных территориях Украины
Военный эксперт рассказал, какая главная задача РФ на освобожденных территориях Украины - 23.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, какая главная задача РФ на освобожденных территориях Украины
Россия должна сделать из контролируемой части Украины комфортное место для жизни, где хотели бы жить россияне, уехавшие оттуда местные жители и куда бы хотели переехать люди из других городов страны, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-23T07:45
2022-08-23T07:45
новости
россия
освобождённые регионы украины
донбасс
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Он рассказал, что в Донбассе большая часть населения из крупных городов уехала в Россию, а жители мелких населенных пунктов уехали в крупные города.По его словам, сейчас перед Россией стоит грандиозный вызов, она должна сделать из контролируемой части комфортное место для жизни, где хотели бы жить россияне, уехавшие оттуда местные жители и куда бы хотели переехать люди из остальной Украины.Потому что та часть Украины, которая не разрушена войной, разрушена украинским миром за 30 лет независимости, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220822/1037959378.html
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новости, россия, освобождённые регионы украины, донбасс
Новости, Россия, освобождённые регионы Украины, Донбасс

Военный эксперт рассказал, какая главная задача РФ на освобожденных территориях Украины

07:45 23.08.2022
 
© Украина.ру / Фёдор ГромовДонецк обстрел
Донецк обстрел - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Украина.ру / Фёдор Громов
Читать в
Россия должна сделать из контролируемой части Украины комфортное место для жизни, где хотели бы жить россияне, уехавшие оттуда местные жители и куда бы хотели переехать люди из других городов страны, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что в Донбассе большая часть населения из крупных городов уехала в Россию, а жители мелких населенных пунктов уехали в крупные города.
Я не знаю, кто сейчас вернется в Донецк. Хотя Донецк – это красивый и ухоженный город. Туда захотят переехать многие россияне, не говоря уже о самих дончанах, которые захотят туда вернуться. Донецк даже лучше ряда российских городов, не говоря уже об украинских.
Евгений Норин интервью
Евгений Норин
военный историк
По его словам, сейчас перед Россией стоит грандиозный вызов, она должна сделать из контролируемой части комфортное место для жизни, где хотели бы жить россияне, уехавшие оттуда местные жители и куда бы хотели переехать люди из остальной Украины.
Потому что та часть Украины, которая не разрушена войной, разрушена украинским миром за 30 лет независимости, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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