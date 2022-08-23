"Американцы открестятся": политолог о том, если киевский режим ударит по Крымскому мосту - 23.08.2022 Украина.ру
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"Американцы открестятся": политолог о том, если киевский режим ударит по Крымскому мосту
"Американцы открестятся": политолог о том, если киевский режим ударит по Крымскому мосту - 23.08.2022 Украина.ру
"Американцы открестятся": политолог о том, если киевский режим ударит по Крымскому мосту
Американцы не признают удар Киева по Крымскому мосту, если это произойдет, сказал политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру
2022-08-23T04:15
2022-08-23T04:15
крымский мост
украина
киев
россия
новости
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Ранее издание Politico заявило, что США разрешили Киеву использовать американское оружие для ударов по Крыму.По его словам, России легко "вызвать паралич на всей Украине – начать сносить железнодорожные пути, повзрывать все мосты", но она этого не делает.Но РФ придется нанести один раз очень серьезный удар по киевскому режиму, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220820/1037584498.html
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крымский мост, украина, киев, россия, новости
Крымский мост, Украина, Киев, Россия, Новости

"Американцы открестятся": политолог о том, если киевский режим ударит по Крымскому мосту

04:15 23.08.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Американцы не признают удар Киева по Крымскому мосту, если это произойдет, сказал политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру
Ранее издание Politico заявило, что США разрешили Киеву использовать американское оружие для ударов по Крыму.
Американцы, если что, от этого открестятся. Потому что это сообщение опубликовало издание "Politico", если мне память не изменяет, и они сказали, что это секретная договоренность, вероятнее всего, она и не оформлена на бумаге вообще. Ежели что-то произойдет, а потом что-то произойдет в ответ, то американцы скажут: а мы вообще здесь причем?
Армен Гаспарян интервью
Армен Гаспарян
политолог, публицист и радиоведущий
По его словам, России легко "вызвать паралич на всей Украине – начать сносить железнодорожные пути, повзрывать все мосты", но она этого не делает.
Но РФ придется нанести один раз очень серьезный удар по киевскому режиму, заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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