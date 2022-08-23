https://ukraina.ru/20220823/1037937278.html

Гаспарян о том, почему Эрдоган не сможет поспособствовать переговорам Зеленского и Путина

Гаспарян о том, почему Эрдоган не сможет поспособствовать переговорам Зеленского и Путина - 23.08.2022 Украина.ру

Гаспарян о том, почему Эрдоган не сможет поспособствовать переговорам Зеленского и Путина

Если президент Турции готов поспособствовать переговорам с лидером РФ, то глава Украины отказывается от них, потому что у него есть свои собственные условия, сказал политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру

2022-08-23T04:30

2022-08-23T04:30

2022-08-23T04:30

эрдоган

владимир путин

владимир зеленский

новости

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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила газета Yeni Şafak. Позже телеканал A Haber сообщил, что турецкий лидер может предложить Зеленскому организацию его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, уже шесть стран Европейского Союза не дают никакой гарантии по военной помощи Украине, это неспроста, потому что если в Германии будет кризис, то они будут спасать себя, а не Киев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220818/1037801382.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эрдоган, владимир путин, владимир зеленский, новости