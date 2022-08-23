Гаспарян о том, почему Эрдоган не сможет поспособствовать переговорам Зеленского и Путина - 23.08.2022 Украина.ру
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Гаспарян о том, почему Эрдоган не сможет поспособствовать переговорам Зеленского и Путина
Гаспарян о том, почему Эрдоган не сможет поспособствовать переговорам Зеленского и Путина - 23.08.2022 Украина.ру
Гаспарян о том, почему Эрдоган не сможет поспособствовать переговорам Зеленского и Путина
Если президент Турции готов поспособствовать переговорам с лидером РФ, то глава Украины отказывается от них, потому что у него есть свои собственные условия, сказал политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру
2022-08-23T04:30
2022-08-23T04:30
эрдоган
владимир путин
владимир зеленский
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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила газета Yeni Şafak. Позже телеканал A Haber сообщил, что турецкий лидер может предложить Зеленскому организацию его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, уже шесть стран Европейского Союза не дают никакой гарантии по военной помощи Украине, это неспроста, потому что если в Германии будет кризис, то они будут спасать себя, а не Киев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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эрдоган, владимир путин, владимир зеленский, новости
Эрдоган, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Новости

Гаспарян о том, почему Эрдоган не сможет поспособствовать переговорам Зеленского и Путина

04:30 23.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / T.C. CumhurbaşkanlığıР. Эрдоган, В. Зеленский, А. Гуттереш
Р. Эрдоган, В. Зеленский, А. Гуттереш - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / T.C. Cumhurbaşkanlığı
Читать в
Если президент Турции готов поспособствовать переговорам с лидером РФ, то глава Украины отказывается от них, потому что у него есть свои собственные условия, сказал политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила газета Yeni Şafak. Позже телеканал A Haber сообщил, что турецкий лидер может предложить Зеленскому организацию его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Одно очевидно: даже если Эрдоган готов поспособствовать переговорам с Путиным, то Зеленский тут же сказал, что ему никакие переговоры не нужны, потому что у него есть свои собственные условия. Но так переговоров просто не будет.
Армен Гаспарян интервью
Армен Гаспарян
политолог, публицист и радиоведущий
По его словам, уже шесть стран Европейского Союза не дают никакой гарантии по военной помощи Украине, это неспроста, потому что если в Германии будет кризис, то они будут спасать себя, а не Киев.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
18 августа, 12:20
Султан на Галичине: Эрдоган пытается организовать встречу Путина с Зеленским
 
ЭрдоганВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНовости
 
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