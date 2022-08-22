https://ukraina.ru/20220822/1037970632.html

Сенатор призвал Эстонию выдать России убийцу Дарьи Дугиной

Сенатор призвал Эстонию выдать России убийцу Дарьи Дугиной - 22.08.2022 Украина.ру

Сенатор призвал Эстонию выдать России убийцу Дарьи Дугиной

Эстонские власти могут доказать, что их страна - действительно правовое государство, если окажут содействие России в расследовании убийства, заявил 22 августа сенатор СФ России Александр Башкин в своем Telegram-канале

2022-08-22T21:57

2022-08-22T21:57

2022-08-22T21:57

эстония

сенатор

дарья дугина

новости

терроризм

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По мнению сенатора, у Эстонии сейчас есть шанс доказать, что для нее верховенство закона действительно важно.Сенатор подчеркнул, что в том случае, если Эстония будет сотрудничать в вопросе расследования причастности Натальи Вовк к убийству Дугиной, это "будет шаг суверенного и цивилизованного государства".Напомним, Дарья Дугина погибла в субботу вечером в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.

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2022

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эстония, сенатор, дарья дугина, новости, терроризм