Сенатор призвал Эстонию выдать России убийцу Дарьи Дугиной - 22.08.2022 Украина.ру
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Сенатор призвал Эстонию выдать России убийцу Дарьи Дугиной
Сенатор призвал Эстонию выдать России убийцу Дарьи Дугиной - 22.08.2022 Украина.ру
Сенатор призвал Эстонию выдать России убийцу Дарьи Дугиной
Эстонские власти могут доказать, что их страна - действительно правовое государство, если окажут содействие России в расследовании убийства, заявил 22 августа сенатор СФ России Александр Башкин в своем Telegram-канале
2022-08-22T21:57
2022-08-22T21:57
эстония
сенатор
дарья дугина
новости
терроризм
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По мнению сенатора, у Эстонии сейчас есть шанс доказать, что для нее верховенство закона действительно важно.Сенатор подчеркнул, что в том случае, если Эстония будет сотрудничать в вопросе расследования причастности Натальи Вовк к убийству Дугиной, это "будет шаг суверенного и цивилизованного государства".Напомним, Дарья Дугина погибла в субботу вечером в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.
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эстония, сенатор, дарья дугина, новости, терроризм
Эстония, сенатор, Дарья Дугина, Новости, терроризм

Сенатор призвал Эстонию выдать России убийцу Дарьи Дугиной

21:57 22.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Эстонские власти могут доказать, что их страна - действительно правовое государство, если окажут содействие России в расследовании убийства, заявил 22 августа сенатор СФ России Александр Башкин в своем Telegram-канале
По мнению сенатора, у Эстонии сейчас есть шанс доказать, что для нее верховенство закона действительно важно.

У эстонских властей есть возможность продемонстрировать всему миру, что позиционирование ими своей страны как демократического и правового государства, признающего, (что) верховенство закона соответствует действительности.

Александр Башкин
Сенатор
Сенатор подчеркнул, что в том случае, если Эстония будет сотрудничать в вопросе расследования причастности Натальи Вовк к убийству Дугиной, это "будет шаг суверенного и цивилизованного государства".
Напомним, Дарья Дугина погибла в субботу вечером в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.
Дочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
14:44
ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дарьи ДугинойСотрудники ФСБ провели расследование и нашли исполнителей убийства дочери российского философа Александра Дугина, 30-летней Дарьи. Об этом говорится в распространенном 22 августа сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ
 
ЭстониясенаторДарья ДугинаНовоститерроризм
 
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21:57Сенатор призвал Эстонию выдать России убийцу Дарьи Дугиной
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