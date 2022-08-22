Сенатор призвал Эстонию выдать России убийцу Дарьи Дугиной
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде
Эстонские власти могут доказать, что их страна - действительно правовое государство, если окажут содействие России в расследовании убийства, заявил 22 августа сенатор СФ России Александр Башкин в своем Telegram-канале
По мнению сенатора, у Эстонии сейчас есть шанс доказать, что для нее верховенство закона действительно важно.
У эстонских властей есть возможность продемонстрировать всему миру, что позиционирование ими своей страны как демократического и правового государства, признающего, (что) верховенство закона соответствует действительности.
Сенатор подчеркнул, что в том случае, если Эстония будет сотрудничать в вопросе расследования причастности Натальи Вовк к убийству Дугиной, это "будет шаг суверенного и цивилизованного государства".
Напомним, Дарья Дугина погибла в субботу вечером в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.