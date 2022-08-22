ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной - 22.08.2022 Украина.ру
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ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной
ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной - 22.08.2022 Украина.ру
ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной
Сотрудники ФСБ провели расследование и нашли исполнителей убийства дочери российского философа Александра Дугина, 30-летней Дарьи. Об этом говорится в распространенном 22 августа сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ
2022-08-22T14:44
2022-08-22T14:48
новости
александр дугин
убийство
фсб
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Силовики подозревают в убийстве 43-летнюю гражданку Украины Наталью Вовк.23 июля Вовк приехала в Россию вместе с двенадцатилетней дочерью. В Москве они жили в съемной квартире в доме, где жила Дугина. Для слежки Вовк использовала автомобиль Mini Cooper, на котором трижды меняли номерные знаки – ДНР, Казахстана и Украины. 20 августа Вовк вместе с дочерью приехали на фестиваль "Традиция", где присутствовала Дарья Дугина.Вечером 20 августа автомобиль Дугиной подорвали. Девушка погибла. 21 августа Вовк выехала из России вместе с дочерью через Псковскую область в Эстонию, заявили в ФСБ. В Россию Вовк въехала на Mini Cooper с номерами ДНР, по Москве их заменила на казахстанские, а в Псковской области – на украинские.Следователи возбудили уголовное дело. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля Toyota Land Cruiser со стороны водителя. Взрыв произошел во время движения. Дарья Дугина находилась в этот момент за рулем, погибла на месте. Преступление было заранее спланирован и носит заказной характер, предположили в Следственном комитете.
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новости, александр дугин, убийство, фсб
Новости, Александр Дугин, убийство, ФСБ

ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной

14:44 22.08.2022 (обновлено: 14:48 22.08.2022)
 
© СК РФ / Перейти в фотобанкДочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
Дочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
© СК РФ
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Сотрудники ФСБ провели расследование и нашли исполнителей убийства дочери российского философа Александра Дугина, 30-летней Дарьи. Об этом говорится в распространенном 22 августа сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ
Силовики подозревают в убийстве 43-летнюю гражданку Украины Наталью Вовк.
23 июля Вовк приехала в Россию вместе с двенадцатилетней дочерью. В Москве они жили в съемной квартире в доме, где жила Дугина. Для слежки Вовк использовала автомобиль Mini Cooper, на котором трижды меняли номерные знаки – ДНР, Казахстана и Украины. 20 августа Вовк вместе с дочерью приехали на фестиваль "Традиция", где присутствовала Дарья Дугина.
Вечером 20 августа автомобиль Дугиной подорвали. Девушка погибла. 21 августа Вовк выехала из России вместе с дочерью через Псковскую область в Эстонию, заявили в ФСБ. В Россию Вовк въехала на Mini Cooper с номерами ДНР, по Москве их заменила на казахстанские, а в Псковской области – на украинские.
Следователи возбудили уголовное дело. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля Toyota Land Cruiser со стороны водителя. Взрыв произошел во время движения. Дарья Дугина находилась в этот момент за рулем, погибла на месте. Преступление было заранее спланирован и носит заказной характер, предположили в Следственном комитете.
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Вчера, 10:33
"Дьявол повсюду": Петр Лундстрем о реакции общества на убийство Дарьи ДугинойГражданское общество готово к справедливости и ответам та теракты, такие как убийство журналистки Дарьи Дугиной, считает российский скрипач Петр Лундстрем. Об этом 21 августа он написал в своем Telegram-канале
 
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