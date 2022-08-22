https://ukraina.ru/20220822/1037950240.html

ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной

ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной - 22.08.2022 Украина.ру

ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной

Сотрудники ФСБ провели расследование и нашли исполнителей убийства дочери российского философа Александра Дугина, 30-летней Дарьи. Об этом говорится в распространенном 22 августа сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ

2022-08-22T14:44

2022-08-22T14:44

2022-08-22T14:48

новости

александр дугин

убийство

фсб

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Силовики подозревают в убийстве 43-летнюю гражданку Украины Наталью Вовк.23 июля Вовк приехала в Россию вместе с двенадцатилетней дочерью. В Москве они жили в съемной квартире в доме, где жила Дугина. Для слежки Вовк использовала автомобиль Mini Cooper, на котором трижды меняли номерные знаки – ДНР, Казахстана и Украины. 20 августа Вовк вместе с дочерью приехали на фестиваль "Традиция", где присутствовала Дарья Дугина.Вечером 20 августа автомобиль Дугиной подорвали. Девушка погибла. 21 августа Вовк выехала из России вместе с дочерью через Псковскую область в Эстонию, заявили в ФСБ. В Россию Вовк въехала на Mini Cooper с номерами ДНР, по Москве их заменила на казахстанские, а в Псковской области – на украинские.Следователи возбудили уголовное дело. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля Toyota Land Cruiser со стороны водителя. Взрыв произошел во время движения. Дарья Дугина находилась в этот момент за рулем, погибла на месте. Преступление было заранее спланирован и носит заказной характер, предположили в Следственном комитете.

https://ukraina.ru/20220821/1037912522.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр дугин, убийство, фсб