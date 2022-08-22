https://ukraina.ru/20220822/1037928733.html

Странный теракт: покушение на Дугина

Странный теракт: покушение на Дугина - 22.08.2022 Украина.ру

Странный теракт: покушение на Дугина

Покушение на известного философа и политолога Александра Дугина, в результате которого погибла его дочь Дарья, было однозначно расценено в социальных сетях как... Украина.ру, 22.08.2022

2022-08-22T09:56

2022-08-22T09:56

2022-08-22T10:59

александр дугин

украина

россия

евразийство

терроризм

теракт

сво

эксклюзив

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Покушение на известного философа и политолога Александра Дугина, в результате которого погибла его дочь Дарья, было однозначно расценено в социальных сетях как теракт, осуществлённый украинскими спецслужбами. Тем более что оно совпало с серией диверсий в Крыму и сопровождалось радостным воем украинских СМИ и социальных сетей (УНИАН: «Земля этой рашистке стекловатой, и надеемся совсем скоро папаша присоединится к ней в Аду»; обратим внимание, что ад у них — с большой буквы). Однако, остаются определённые сомнения.Причина сомнений состоит, разумеется, вовсе не в том, что возможность участия в покушении украинских спецслужб опроверг Михаил Подоляк («Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не криминальное государство, каким является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство».) — УГИЛ отличается от других террористических организаций, вроде ИГИЛ*, тем, что никогда не берёт на себя ответственность за свои преступления. Дело в другом: украинские операции всегда планируются с учётом информационно-пропагандистской составляющей, и вот тут не всё однозначно — украинские СМИ сразу же начали объяснять, кто такой Дугин и почему его убийство могло быть важным. И это существенно — Дугин на Украине практически неизвестен. Более того, он и в России-то фигура далеко не первой величины хотя в последнее время вполне медиен, а Дарья Александровна даже принимала участие в полузакрытом мероприятии на форуме «Армия-2022».Разумеется, остаётся вариант, по которому напали на более или менее доступного человека — раз уж покушения на значительно более известных Владимира Соловьёва, Дмитрия Киселёва и Маргариту Симоньян были сорваны ФСБ. Однако выглядит он всё равно недостаточно убедительно — почему именно Дугин, а не кто-то из военкоров или военных экспертов, просто известных на Украине российских журналистов?Есть, правда, вариант, по которому украинские спецслужбы выполняли не свой заказ. Ряд аналитиков указывает, что Дугин — один из самых известных на Западе современных российских философов (в основном потому, что он умеет выражаться на близком европейским и американским коллегам геополитическом языке). Более того, в западных медиа распространена версия, что он является ключевым идеологом «путинского ревизионизма» и «русского мира». Вот, например, мнение Дэвида фон Дреле в The Washington Post от 22 марта: «Интеллектуальное влияние Дугина на российского лидера хорошо известно близким исследователям постсоветского периода, среди которых 60-летнего Дугина иногда называют путинским мозгом». Но даже и в этом случае надо понимать, что Дугин известен в основном интеллектуальным кругам, а не широкой публике, и медийный эффект от покушения будет минимальным. Если говорить о влиянии на Путина, то западные разведки должны отдавать себе отчёт в том, что Дугин — вольный философ, а не государственный идеолог.В общем, при всём уважении к Александру Гельевичу, объект для покушения он, прямо скажем, не первоочередной.Другое дело — внутриукраинская политическая составляющая. Мы ведь помним, что Алексей Арестович в начале 2000-х, как один из руководителей запрещённого в России экстремистского движения «Братство»* Дмитрия Корчинского, участвовал в пресс-конференции вместе с Дугиным. Корчинский — один из лидеров «украинского империализма», руководствовавшегося идеей воссоздания славянской империи, а где будет столица — в Киеве или Москве, не так важно. Он видел в российских правых, идеологом которых был Дугин, естественного союзника. Украинские националисты считали Корчинского агентом ФСБ. Другое дело, что «Братство»* — небольшая организация, больше напоминающая секту, а Международное Евразийское движение Дугина не слишком влиятельно. В конечном итоге контроль над «Братством»* был перехвачен СБУ (а через него, возможно, западными спецслужбами), а сотрудничество с российскими партнёрами прервалось.Сейчас Арестович является важной медийной фигурой киевского режима. Недавно выяснилось, что он отсутствует в списке советников главы Офиса президента, и это вызвало неадекватно резкую реакцию на Банковой — вплоть до предъявления документов, по которым он всё же является советником ОП (в целом как структуры, а не его главы). Понятно, что сотрудничество с Дугиным, пусть даже в прошлом, было большим негативом для Арестовича.Покушение на Дугина, соответственно, могло быть как акцией его противников в украинской власти или в националистической оппозиции, а могло быть и операцией прикрытия — ОП сам попытался убрать раздражающий фактор, чтобы показать: ни о каких связях Арестовича и Дугина говорить нельзя.Ну и, наконец, не исключён и внутрироссийский фактор. Считается, что Дугин может быть связан с основателем ЧВК «Вагнер» бизнесменом Евгением Пригожиным. Прямых отношений между ними не выявлено, но Дарья Дугина была главным редактором сайта United World International, принадлежащего Пригожину.У Пригожина же достаточно недоброжелателей, особенно после его жёсткой фразы: «В стране огромное количество людей, имеющих те же деньги, тот же статус, те же возможности, что и я. И если каждый из этих ожиревших скотов оторвёт свою розовую жопу от мягкого кресла на Рублёвке, то страна будет в полной гармонии и безопасности». Самого Пригожина достать трудно, но кто-то из «ожиревших скотов» мог зайти с фланга…Экс-депутат Госдумы, иноагент Илья Пономарёв** и вовсе заявил, что теракт — дело «Национальной республиканской армии» и это «партизанская акция, целью которой является сопротивление кремлёвскому режиму». Никакой НРА, разумеется, не существует, а сам Пономарёв — трепло, но мало ли…В конечном счёте дело за правоохранительными органами. Независимо от реального политического веса Дугина, данный теракт, проведённый, к тому же в Подмосковье, является сильнейшим вызовом для Российского государства. Так что ждём официальную версию.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.** СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ukraina.ru/20220821/1037912522.html

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александр дугин, украина, россия, евразийство, терроризм, теракт, сво, эксклюзив