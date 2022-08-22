https://ukraina.ru/20220822/1037946069.html

Зверства с двойным дном. Россию подгоняют под статус террористки и вынуждают к переговорам

Зверства с двойным дном. Россию подгоняют под статус террористки и вынуждают к переговорам - 22.08.2022 Украина.ру

Зверства с двойным дном. Россию подгоняют под статус террористки и вынуждают к переговорам

Украина.ру, 22.08.2022

2022-08-22T14:19

2022-08-22T14:19

2022-08-22T14:30

эксклюзив

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037948313_22:0:1259:696_1920x0_80_0_0_2f68c8adecc0b3225b4212bbfd7c6449.jpg

Буквально на днях один украинский Телеграм-канал опубликовал карту как бы ударов ВСУ по Крыму. Отчитался значит, "с 9 августа до сегодняшнего дня", и получилось очень внушительно. Особенно если присовокупить к ним удары по другим территориям России.Например, по Курской области, где взрывали ЛЭП, ведущую к атомной электростанции. Или в Белгородской, которую засыпали минами- "лепестками", чтобы дети подрывались. А также демонстративно звериный теракт в Подмосковье, в результате которого погибла Дарья Дугина (Платонова), дочь российского философа Александра Дугина, которого считают одним из идеолога "Русской весны-2014". Беглый депутат Госдумы Илья Пономарев* ( в России признан иноагентом) в эфире своего ю-тьюб-канала "Утро февраля" потом откровенно хвастался тем, что это сделала некая "Национальная республиканская армия" (НРА), которая и является теми "хорошими русскими", которые, по его словам, объявились и "двинули собой".То есть "бойцы" НРА сначала предупредили, что будут убивать, а потом убили. Взрывчаткой под сидением водителя. Чтобы наверняка. Хотели сразу и отца, и дочь (как выразился Пономарев*, "Дугин – мозг, Дарья – руки"), но не получилось, но это – только начало. И не так уж и важно, если в действительности эта самая НРА или ее нет. Главное – информационно-пропагандистский выхлоп и тысячи самых разных поводов начинать самые разные процессы. Что против политических кругов, олигархов и "пятой колонны" в России, что против Украины.А вот вам и статистика от ВСУ по Крыму – список довольно страшный:- Новофедоровка. Попадание по авиабазе;- Джанкой. Повреждение электростанции и железнодорожного полотна;- Майское. Детонация БК и взрывы на базе;- Гвардейское. Взрывы на авиабазе;- Керчь. Работа ПВО;- Севастополь. БПЛА попал в штаб ЧФ. Также постоянная работа ПВО;- Аэродром Бельбек. Взрывы на авиабазе;- Евпатория. Работа ПВО;- Поселок Заозерное. Работа ПВО;- Бахчисарай. Работа ПВО;- Село Молочное. Работа ПВО;- Саки. Работа ПВО.И, в принципе, не бином Ньютона то, зачем украинские неонацисты из Киева это делают. С одной стороны, приближается 24 августа – День независимости Украины, который киевские фюреры обещались отметить по-большевистски: новыми "ударами по агрессору" - победным контрнаступлением. Хоть где-нибудь. С захватом хотя бы нужника на пирятинском автовокзале, который был и является символом туалетного украинства на все века и на все времена, а также растиражирован на сотнях таких же ароматно-грязных полусельских автостанций.И, может быть, вот эти крысиные, подлые, но жестокие и чувствительные для людей удары и есть то хваленое контрнаступление. Как говорится, "яка крайина, такый и контрнаступ" (какая страна, такое и контрнаступление).С другой – такие мелкие, но массовые удары вполне могут быть заменителями контрнаступления. Вместо реальных успехов на полях боев такая вот карикатура. Но кровавая, жестокая, из-за угла, как уж у "лыцарив" (у рыцарей) получается (ну, тут, как вы понимаете, то же: какая страна, такие и… дальше по накатанному).А нужна эта каннибальская активность потому, что неонацистским фюрерам в Киеве и Зеленскому лично нужно доказывать Западу свою дееспособность и результативность. Чтобы денег и оружия дали. А нету ножек - нету и шоколада, это вам каждый в Киеве скажет.Однако во всем этом деле есть и очень важные прикладные моменты. Первый: многие опытные военные и военные эксперты предположили, что такая активность на разных направлениях является банальным тестом-проверкой российской ПВО. И в Крыму, и над освобожденными украинскими регионами, и над приграничными областями России. ВСУ и их натовские инструкторы и командиры, не исключено, всеми доступными средствами изучают российскую ПВО и фиксируют ее возможности, мощность, размещение, адреса, маршруты дислокации и передислокациии т. д. С одной целью – когда придется наносить главные удары, то ВСУ будут точно знать, куда можно бить максимально безболезненно и предельно результативно.Второй: вся эта бомбово-ракетно-минная активность ВСУ – это отвлекающие маневры и мероприятия с целью запутать силы СВО и скрыть направление возможного настоящего "контрнаступа". Типа силы СВО будут ждать его в одном месте, а он начнется в совершенно неожиданном направлении. И вот если это случится, то сил СВО, учитывая из малочисленности, на указанном участке фронта может и не хватить. Вот и получится вожделенное контрнаступление: с прорывами фронта, углублением на освобожденные территории, наказаниями пророссийских активистов и всеми прочими ужасами, на которые горазды неонацистские каратели.И, конечно же, есть два важнейших геополитических аспекта ситуации, складывающейся сегодня в Украине. Во-первых, необычная диверсионно-террористическая активность Украины, к которой волне можно присовокупить ядерный шантаж на Запорожской АЭС, направленна на то, чтобы все же раздразнить Россию и раздраконить ее военных и политических руководителей. С одной целью – вынудить ее на все эти зверства ответить более жестко и последовательно, вплоть до физического уничтожения виновных, нанести удары по так называемым центрам принятия решений, по зданиям центральных органов власти Украины в Киеве, по объектам транспортной инфраструктуры и логистики, по распределительным станциям в регионах, по связи и средствам коммуникации и т. д. и т. п.Все это ответные мероприятия в исполнении России сразу будут превращены Украиной и ее западными кураторами в поводы для того, чтобы объявить Россию либо "страной-террористом", либо "страной-спонсором терроризма", которая и международных убийц поддерживает, и их организации содержит. А значит, должна быть подвержена еще более жесткими санкционному режиму и международной изоляции.Для России эти новые рестрикции могут быть, что зайцу стоп-сигнал. Но удар по реноме и репутации России все равно будет нанесен.Во-вторых, усиливая давление на Россию, Украина и Запад могут вынуждать ее начать переговоры с целью сворачивания СВО. Путем заключения хотя бы перемирия по типу "Минских соглашений" во время войны Украины с ЛДНР в 2015-2022 годах. Стороны, увы, уже не могут говорить о мире. Из этой войны под названием СВО должен выйти лишь один победитель – таковы ставки в этой игре за доминирование в мире. Запада хочет его сохранить, Россия – поколебать, заявить свое право на свое место в мире и отстоять свою самобытность. Значит, война будет вестись уже до победного конца. Но как?Вот некий "Минск-3" и должен зафиксировать то равновесие, которое достигнуто между сторонами на сегодняшний день. Ни Запад, ни Россия пока не готовы в полную силу задействовать мощности своих ВПК. Им нужно время, чтобы развернуться на полную силу потенциальных возможностей. Значит, вполне возможно перемирие и дипломатическая возня на предмет, кто кого объегорит без оружия и войны.И первый признак того, что стороны говорят и допускают перемирие, – их заявления о том, что мир может быть лишь на условиях победителей. Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Реджепом Эрдогана и генсеком ООН Антонию Гуторившем во Львове заявил, что переговоры с Москвой возможны только после вывода военных сил с контролируемых Россией территорий. И его главная говорящая голова, советник Офиса президента (ОПУ) Михаил Подоляк потешается: "РФ входит в глубокий военно-кадровый кризис: мобилизацию объявлять нельзя, ибо "король голый", а добровольцев днем с огнем не найдешь. В ход идут должники с кредитами, узники и охранники "Пятерочки". А значит, скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров".Но он, похоже, ошибается. Российская сторона устами президента Владимира Путина ранее заявила, что мир может быть только после выполнения всех задач СВО. А теперь постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов разъяснил: шансы на дипломатическое урегулирование конфликта в Украине будут тем меньше, чем дольше будет длиться сам конфликт. А для встречи президентов России и Украины "нет никакой практической платформы".И сегодня очевидно, что Россия не хочет пописывать какие-то документы, отдавая предпочтение нынешней позиционной войне. Он и понятно: ее мощь в сравнении с Украиной несравнима, и она обязательно победит. А Запад не хочет этого допустить любой ценой, мобилизует свои силы и Украину вынуждает думать о дипломатическом решении СВО. Чтобы потянуть время. И Россию сбить с толку жестокой и беспощадной диверсионно-террористической деятельностью на всех возможных направлениях.И у Запада это пока получается. Несмотря на победные реляции, что СВО идет по плану. Но все станет окончательно ясно после того, как закончится нынешнее хрупкое равновесие на фронтах и стороны смогут в полную силу показать, к чему они приготовились во время затишья. А пока взрываются дома, рушится транспортная, промышленная и социальная инфраструктура, гибнут люди. По всему периметру боевых действий – война пришла ко всем.* Данное лицо является иностранным агентом.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

эксклюзив, украина, россия