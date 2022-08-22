https://ukraina.ru/20220822/1037946069.html
Зверства с двойным дном. Россию подгоняют под статус террористки и вынуждают к переговорам
Зверства с двойным дном. Россию подгоняют под статус террористки и вынуждают к переговорам - 22.08.2022 Украина.ру
Зверства с двойным дном. Россию подгоняют под статус террористки и вынуждают к переговорам
Украина.ру, 22.08.2022
2022-08-22T14:19
2022-08-22T14:19
2022-08-22T14:30
эксклюзив
украина
россия
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037948313_22:0:1259:696_1920x0_80_0_0_2f68c8adecc0b3225b4212bbfd7c6449.jpg
Буквально на днях один украинский Телеграм-канал опубликовал карту как бы ударов ВСУ по Крыму. Отчитался значит, "с 9 августа до сегодняшнего дня", и получилось очень внушительно. Особенно если присовокупить к ним удары по другим территориям России.Например, по Курской области, где взрывали ЛЭП, ведущую к атомной электростанции. Или в Белгородской, которую засыпали минами- "лепестками", чтобы дети подрывались. А также демонстративно звериный теракт в Подмосковье, в результате которого погибла Дарья Дугина (Платонова), дочь российского философа Александра Дугина, которого считают одним из идеолога "Русской весны-2014". Беглый депутат Госдумы Илья Пономарев* ( в России признан иноагентом) в эфире своего ю-тьюб-канала "Утро февраля" потом откровенно хвастался тем, что это сделала некая "Национальная республиканская армия" (НРА), которая и является теми "хорошими русскими", которые, по его словам, объявились и "двинули собой".То есть "бойцы" НРА сначала предупредили, что будут убивать, а потом убили. Взрывчаткой под сидением водителя. Чтобы наверняка. Хотели сразу и отца, и дочь (как выразился Пономарев*, "Дугин – мозг, Дарья – руки"), но не получилось, но это – только начало. И не так уж и важно, если в действительности эта самая НРА или ее нет. Главное – информационно-пропагандистский выхлоп и тысячи самых разных поводов начинать самые разные процессы. Что против политических кругов, олигархов и "пятой колонны" в России, что против Украины.А вот вам и статистика от ВСУ по Крыму – список довольно страшный:- Новофедоровка. Попадание по авиабазе;- Джанкой. Повреждение электростанции и железнодорожного полотна;- Майское. Детонация БК и взрывы на базе;- Гвардейское. Взрывы на авиабазе;- Керчь. Работа ПВО;- Севастополь. БПЛА попал в штаб ЧФ. Также постоянная работа ПВО;- Аэродром Бельбек. Взрывы на авиабазе;- Евпатория. Работа ПВО;- Поселок Заозерное. Работа ПВО;- Бахчисарай. Работа ПВО;- Село Молочное. Работа ПВО;- Саки. Работа ПВО.И, в принципе, не бином Ньютона то, зачем украинские неонацисты из Киева это делают. С одной стороны, приближается 24 августа – День независимости Украины, который киевские фюреры обещались отметить по-большевистски: новыми "ударами по агрессору" - победным контрнаступлением. Хоть где-нибудь. С захватом хотя бы нужника на пирятинском автовокзале, который был и является символом туалетного украинства на все века и на все времена, а также растиражирован на сотнях таких же ароматно-грязных полусельских автостанций.И, может быть, вот эти крысиные, подлые, но жестокие и чувствительные для людей удары и есть то хваленое контрнаступление. Как говорится, "яка крайина, такый и контрнаступ" (какая страна, такое и контрнаступление).С другой – такие мелкие, но массовые удары вполне могут быть заменителями контрнаступления. Вместо реальных успехов на полях боев такая вот карикатура. Но кровавая, жестокая, из-за угла, как уж у "лыцарив" (у рыцарей) получается (ну, тут, как вы понимаете, то же: какая страна, такие и… дальше по накатанному).А нужна эта каннибальская активность потому, что неонацистским фюрерам в Киеве и Зеленскому лично нужно доказывать Западу свою дееспособность и результативность. Чтобы денег и оружия дали. А нету ножек - нету и шоколада, это вам каждый в Киеве скажет.Однако во всем этом деле есть и очень важные прикладные моменты. Первый: многие опытные военные и военные эксперты предположили, что такая активность на разных направлениях является банальным тестом-проверкой российской ПВО. И в Крыму, и над освобожденными украинскими регионами, и над приграничными областями России. ВСУ и их натовские инструкторы и командиры, не исключено, всеми доступными средствами изучают российскую ПВО и фиксируют ее возможности, мощность, размещение, адреса, маршруты дислокации и передислокациии т. д. С одной целью – когда придется наносить главные удары, то ВСУ будут точно знать, куда можно бить максимально безболезненно и предельно результативно.Второй: вся эта бомбово-ракетно-минная активность ВСУ – это отвлекающие маневры и мероприятия с целью запутать силы СВО и скрыть направление возможного настоящего "контрнаступа". Типа силы СВО будут ждать его в одном месте, а он начнется в совершенно неожиданном направлении. И вот если это случится, то сил СВО, учитывая из малочисленности, на указанном участке фронта может и не хватить. Вот и получится вожделенное контрнаступление: с прорывами фронта, углублением на освобожденные территории, наказаниями пророссийских активистов и всеми прочими ужасами, на которые горазды неонацистские каратели.И, конечно же, есть два важнейших геополитических аспекта ситуации, складывающейся сегодня в Украине. Во-первых, необычная диверсионно-террористическая активность Украины, к которой волне можно присовокупить ядерный шантаж на Запорожской АЭС, направленна на то, чтобы все же раздразнить Россию и раздраконить ее военных и политических руководителей. С одной целью – вынудить ее на все эти зверства ответить более жестко и последовательно, вплоть до физического уничтожения виновных, нанести удары по так называемым центрам принятия решений, по зданиям центральных органов власти Украины в Киеве, по объектам транспортной инфраструктуры и логистики, по распределительным станциям в регионах, по связи и средствам коммуникации и т. д. и т. п.Все это ответные мероприятия в исполнении России сразу будут превращены Украиной и ее западными кураторами в поводы для того, чтобы объявить Россию либо "страной-террористом", либо "страной-спонсором терроризма", которая и международных убийц поддерживает, и их организации содержит. А значит, должна быть подвержена еще более жесткими санкционному режиму и международной изоляции.Для России эти новые рестрикции могут быть, что зайцу стоп-сигнал. Но удар по реноме и репутации России все равно будет нанесен.Во-вторых, усиливая давление на Россию, Украина и Запад могут вынуждать ее начать переговоры с целью сворачивания СВО. Путем заключения хотя бы перемирия по типу "Минских соглашений" во время войны Украины с ЛДНР в 2015-2022 годах. Стороны, увы, уже не могут говорить о мире. Из этой войны под названием СВО должен выйти лишь один победитель – таковы ставки в этой игре за доминирование в мире. Запада хочет его сохранить, Россия – поколебать, заявить свое право на свое место в мире и отстоять свою самобытность. Значит, война будет вестись уже до победного конца. Но как?Вот некий "Минск-3" и должен зафиксировать то равновесие, которое достигнуто между сторонами на сегодняшний день. Ни Запад, ни Россия пока не готовы в полную силу задействовать мощности своих ВПК. Им нужно время, чтобы развернуться на полную силу потенциальных возможностей. Значит, вполне возможно перемирие и дипломатическая возня на предмет, кто кого объегорит без оружия и войны.И первый признак того, что стороны говорят и допускают перемирие, – их заявления о том, что мир может быть лишь на условиях победителей. Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Реджепом Эрдогана и генсеком ООН Антонию Гуторившем во Львове заявил, что переговоры с Москвой возможны только после вывода военных сил с контролируемых Россией территорий. И его главная говорящая голова, советник Офиса президента (ОПУ) Михаил Подоляк потешается: "РФ входит в глубокий военно-кадровый кризис: мобилизацию объявлять нельзя, ибо "король голый", а добровольцев днем с огнем не найдешь. В ход идут должники с кредитами, узники и охранники "Пятерочки". А значит, скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров".Но он, похоже, ошибается. Российская сторона устами президента Владимира Путина ранее заявила, что мир может быть только после выполнения всех задач СВО. А теперь постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов разъяснил: шансы на дипломатическое урегулирование конфликта в Украине будут тем меньше, чем дольше будет длиться сам конфликт. А для встречи президентов России и Украины "нет никакой практической платформы".И сегодня очевидно, что Россия не хочет пописывать какие-то документы, отдавая предпочтение нынешней позиционной войне. Он и понятно: ее мощь в сравнении с Украиной несравнима, и она обязательно победит. А Запад не хочет этого допустить любой ценой, мобилизует свои силы и Украину вынуждает думать о дипломатическом решении СВО. Чтобы потянуть время. И Россию сбить с толку жестокой и беспощадной диверсионно-террористической деятельностью на всех возможных направлениях.И у Запада это пока получается. Несмотря на победные реляции, что СВО идет по плану. Но все станет окончательно ясно после того, как закончится нынешнее хрупкое равновесие на фронтах и стороны смогут в полную силу показать, к чему они приготовились во время затишья. А пока взрываются дома, рушится транспортная, промышленная и социальная инфраструктура, гибнут люди. По всему периметру боевых действий – война пришла ко всем.* Данное лицо является иностранным агентом.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Владимир Скачко
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Владимир Скачко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg
эксклюзив, украина, россия
Буквально на днях один украинский Телеграм-канал опубликовал карту как бы ударов ВСУ по Крыму. Отчитался значит, "с 9 августа до сегодняшнего дня", и получилось очень внушительно. Особенно если присовокупить к ним удары по другим территориям России.
Например, по Курской области, где взрывали ЛЭП, ведущую к атомной электростанции. Или в Белгородской, которую засыпали минами- "лепестками", чтобы дети подрывались. А также демонстративно звериный теракт в Подмосковье, в результате которого погибла Дарья Дугина (Платонова), дочь российского философа Александра Дугина, которого считают одним из идеолога "Русской весны-2014". Беглый депутат Госдумы Илья Пономарев* ( в России признан иноагентом) в эфире своего ю-тьюб-канала "Утро февраля" потом откровенно хвастался тем, что это сделала некая "Национальная республиканская армия" (НРА), которая и является теми "хорошими русскими", которые, по его словам, объявились и "двинули собой".
То есть "бойцы" НРА сначала предупредили, что будут убивать, а потом убили. Взрывчаткой под сидением водителя. Чтобы наверняка. Хотели сразу и отца, и дочь (как выразился Пономарев*, "Дугин – мозг, Дарья – руки"), но не получилось, но это – только начало. И не так уж и важно, если в действительности эта самая НРА или ее нет. Главное – информационно-пропагандистский выхлоп и тысячи самых разных поводов начинать самые разные процессы. Что против политических кругов, олигархов и "пятой колонны" в России, что против Украины.
А вот вам и статистика от ВСУ по Крыму – список довольно страшный:
- Новофедоровка. Попадание по авиабазе;
- Джанкой. Повреждение электростанции и железнодорожного полотна;
- Майское. Детонация БК и взрывы на базе;
- Гвардейское. Взрывы на авиабазе;
- Севастополь. БПЛА попал в штаб ЧФ. Также постоянная работа ПВО;
- Аэродром Бельбек. Взрывы на авиабазе;
- Поселок Заозерное. Работа ПВО;
- Бахчисарай. Работа ПВО;
- Село Молочное. Работа ПВО;
И, в принципе, не бином Ньютона то, зачем украинские неонацисты из Киева это делают. С одной стороны, приближается 24 августа – День независимости Украины, который киевские фюреры обещались отметить по-большевистски: новыми "ударами по агрессору" - победным контрнаступлением. Хоть где-нибудь. С захватом хотя бы нужника на пирятинском автовокзале, который был и является символом туалетного украинства на все века и на все времена, а также растиражирован на сотнях таких же ароматно-грязных полусельских автостанций.
И, может быть, вот эти крысиные, подлые, но жестокие и чувствительные для людей удары и есть то хваленое контрнаступление. Как говорится, "яка крайина, такый и контрнаступ" (какая страна, такое и контрнаступление).
С другой – такие мелкие, но массовые удары вполне могут быть заменителями контрнаступления. Вместо реальных успехов на полях боев такая вот карикатура. Но кровавая, жестокая, из-за угла, как уж у "лыцарив" (у рыцарей) получается (ну, тут, как вы понимаете, то же: какая страна, такие и… дальше по накатанному).
А нужна эта каннибальская активность потому, что неонацистским фюрерам в Киеве и Зеленскому лично нужно доказывать Западу свою дееспособность и результативность. Чтобы денег и оружия дали. А нету ножек - нету и шоколада, это вам каждый в Киеве скажет.
Однако во всем этом деле есть и очень важные прикладные моменты. Первый: многие опытные военные и военные эксперты предположили, что такая активность на разных направлениях является банальным тестом-проверкой российской ПВО. И в Крыму, и над освобожденными украинскими регионами, и над приграничными областями России. ВСУ и их натовские инструкторы и командиры, не исключено, всеми доступными средствами изучают российскую ПВО и фиксируют ее возможности, мощность, размещение, адреса, маршруты дислокации и передислокациии т. д. С одной целью – когда придется наносить главные удары, то ВСУ будут точно знать, куда можно бить максимально безболезненно и предельно результативно.
Второй: вся эта бомбово-ракетно-минная активность ВСУ – это отвлекающие маневры и мероприятия с целью запутать силы СВО и скрыть направление возможного настоящего "контрнаступа". Типа силы СВО будут ждать его в одном месте, а он начнется в совершенно неожиданном направлении. И вот если это случится, то сил СВО, учитывая из малочисленности, на указанном участке фронта может и не хватить. Вот и получится вожделенное контрнаступление: с прорывами фронта, углублением на освобожденные территории, наказаниями пророссийских активистов и всеми прочими ужасами, на которые горазды неонацистские каратели.
И, конечно же, есть два важнейших геополитических аспекта ситуации, складывающейся сегодня в Украине. Во-первых, необычная диверсионно-террористическая активность Украины, к которой волне можно присовокупить ядерный шантаж на Запорожской АЭС, направленна на то, чтобы все же раздразнить Россию и раздраконить ее военных и политических руководителей. С одной целью – вынудить ее на все эти зверства ответить более жестко и последовательно, вплоть до физического уничтожения виновных, нанести удары по так называемым центрам принятия решений, по зданиям центральных органов власти Украины в Киеве, по объектам транспортной инфраструктуры и логистики, по распределительным станциям в регионах, по связи и средствам коммуникации и т. д. и т. п.
Все это ответные мероприятия в исполнении России сразу будут превращены Украиной и ее западными кураторами в поводы для того, чтобы объявить Россию либо "страной-террористом", либо "страной-спонсором терроризма", которая и международных убийц поддерживает, и их организации содержит. А значит, должна быть подвержена еще более жесткими санкционному режиму и международной изоляции.
Для России эти новые рестрикции могут быть, что зайцу стоп-сигнал. Но удар по реноме и репутации России все равно будет нанесен.
Во-вторых, усиливая давление на Россию, Украина и Запад могут вынуждать ее начать переговоры с целью сворачивания СВО. Путем заключения хотя бы перемирия по типу "Минских соглашений" во время войны Украины с ЛДНР в 2015-2022 годах. Стороны, увы, уже не могут говорить о мире. Из этой войны под названием СВО должен выйти лишь один победитель – таковы ставки в этой игре за доминирование в мире. Запада хочет его сохранить, Россия – поколебать, заявить свое право на свое место в мире и отстоять свою самобытность. Значит, война будет вестись уже до победного конца. Но как?
Вот некий "Минск-3" и должен зафиксировать то равновесие, которое достигнуто между сторонами на сегодняшний день. Ни Запад, ни Россия пока не готовы в полную силу задействовать мощности своих ВПК. Им нужно время, чтобы развернуться на полную силу потенциальных возможностей. Значит, вполне возможно перемирие и дипломатическая возня на предмет, кто кого объегорит без оружия и войны.
И первый признак того, что стороны говорят и допускают перемирие, – их заявления о том, что мир может быть лишь на условиях победителей. Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Реджепом Эрдогана и генсеком ООН Антонию Гуторившем во Львове заявил, что переговоры с Москвой возможны только после вывода военных сил с контролируемых Россией территорий. И его главная говорящая голова, советник Офиса президента (ОПУ) Михаил Подоляк потешается: "РФ входит в глубокий военно-кадровый кризис: мобилизацию объявлять нельзя, ибо "король голый", а добровольцев днем с огнем не найдешь. В ход идут должники с кредитами, узники и охранники "Пятерочки". А значит, скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров".
Но он, похоже, ошибается. Российская сторона устами президента Владимира Путина ранее заявила, что мир может быть только после выполнения всех задач СВО. А теперь постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов разъяснил: шансы на дипломатическое урегулирование конфликта в Украине будут тем меньше, чем дольше будет длиться сам конфликт. А для встречи президентов России и Украины "нет никакой практической платформы".
И сегодня очевидно, что Россия не хочет пописывать какие-то документы, отдавая предпочтение нынешней позиционной войне. Он и понятно: ее мощь в сравнении с Украиной несравнима, и она обязательно победит. А Запад не хочет этого допустить любой ценой, мобилизует свои силы и Украину вынуждает думать о дипломатическом решении СВО. Чтобы потянуть время. И Россию сбить с толку жестокой и беспощадной диверсионно-террористической деятельностью на всех возможных направлениях.
И у Запада это пока получается. Несмотря на победные реляции, что СВО идет по плану. Но все станет окончательно ясно после того, как закончится нынешнее хрупкое равновесие на фронтах и стороны смогут в полную силу показать, к чему они приготовились во время затишья. А пока взрываются дома, рушится транспортная, промышленная и социальная инфраструктура, гибнут люди. По всему периметру боевых действий – война пришла ко всем.
* Данное лицо является иностранным агентом.