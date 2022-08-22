https://ukraina.ru/20220822/1037945614.html

Украинские школьники и студенты получат в России бесплатное образование – Москалькова

Украинские школьники и студенты получат в России бесплатное образование – Москалькова - 22.08.2022 Украина.ру

Украинские школьники и студенты получат в России бесплатное образование – Москалькова

В новом учебном году школьники и студенты, приехавшие в Россию из Донбасса и с Украины, получат образование бесплатно, сообщила 22 августа в своем Telegram-канале российский омбудсмен Татьяна Москвалькова

2022-08-22T13:41

2022-08-22T13:41

2022-08-22T13:42

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Она отметила, что такая необходимость связана и с ситуацией с образованием на Украине. Москалькова добавила, что, несмотря на эти заверения, многочисленные видео и фото в сети доказывают, что киевский режим использует здания учебных заведений в военных целях.Ранее международная правозащитная организация Amnesty Internationalопубликовала резонансный доклад, в котором предоставила доказательства того, как ВСУ располагают свои позиции в помещениях школ и больниц.

https://ukraina.ru/20220607/1034103182.html

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новости, образование, школьники, студенты, москалькова