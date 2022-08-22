Украинские школьники и студенты получат в России бесплатное образование – Москалькова
13:41 22.08.2022 (обновлено: 13:42 22.08.2022)
В новом учебном году школьники и студенты, приехавшие в Россию из Донбасса и с Украины, получат образование бесплатно, сообщила 22 августа в своем Telegram-канале российский омбудсмен Татьяна Москвалькова
Она отметила, что такая необходимость связана и с ситуацией с образованием на Украине.
К сожалению, не так радужно обстоят дела на Украине. Вопреки ранее прозвучавшим заявлениям киевских властей, ни в одном регионе вводить очную форму обучения не планируется. Это объясняется большим количеством детей, выехавших за пределы Украины.
Москалькова добавила, что, несмотря на эти заверения, многочисленные видео и фото в сети доказывают, что киевский режим использует здания учебных заведений в военных целях.
Ранее международная правозащитная организация Amnesty Internationalопубликовала резонансный доклад, в котором предоставила доказательства того, как ВСУ располагают свои позиции в помещениях школ и больниц.
7 июня, 06:00Профессор Донецкого национального университета рассказал про главную проблему образования в ДНРОсновная проблема системы высшего образования в ДНР является влияние военной ситуации на состояние студентов и педагогов, сказал профессор Донецкого национального университета, член Общественной палаты ДНР Дмитрий Чернышев в интервью Украина.ру