Украинские школьники и студенты получат в России бесплатное образование – Москалькова - 22.08.2022 Украина.ру
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Украинские школьники и студенты получат в России бесплатное образование – Москалькова
Украинские школьники и студенты получат в России бесплатное образование – Москалькова - 22.08.2022 Украина.ру
Украинские школьники и студенты получат в России бесплатное образование – Москалькова
В новом учебном году школьники и студенты, приехавшие в Россию из Донбасса и с Украины, получат образование бесплатно, сообщила 22 августа в своем Telegram-канале российский омбудсмен Татьяна Москвалькова
2022-08-22T13:41
2022-08-22T13:42
новости
образование
школьники
студенты
москалькова
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Она отметила, что такая необходимость связана и с ситуацией с образованием на Украине. Москалькова добавила, что, несмотря на эти заверения, многочисленные видео и фото в сети доказывают, что киевский режим использует здания учебных заведений в военных целях.Ранее международная правозащитная организация Amnesty Internationalопубликовала резонансный доклад, в котором предоставила доказательства того, как ВСУ располагают свои позиции в помещениях школ и больниц.
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новости, образование, школьники, студенты, москалькова
Новости, Образование, школьники, студенты, Москалькова

Украинские школьники и студенты получат в России бесплатное образование – Москалькова

13:41 22.08.2022 (обновлено: 13:42 22.08.2022)
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкНачало учебного года в ДНР
Начало учебного года в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Игорь Маслов
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В новом учебном году школьники и студенты, приехавшие в Россию из Донбасса и с Украины, получат образование бесплатно, сообщила 22 августа в своем Telegram-канале российский омбудсмен Татьяна Москвалькова
Она отметила, что такая необходимость связана и с ситуацией с образованием на Украине.
К сожалению, не так радужно обстоят дела на Украине. Вопреки ранее прозвучавшим заявлениям киевских властей, ни в одном регионе вводить очную форму обучения не планируется. Это объясняется большим количеством детей, выехавших за пределы Украины.
Москалькова добавила, что, несмотря на эти заверения, многочисленные видео и фото в сети доказывают, что киевский режим использует здания учебных заведений в военных целях.
Ранее международная правозащитная организация Amnesty Internationalопубликовала резонансный доклад, в котором предоставила доказательства того, как ВСУ располагают свои позиции в помещениях школ и больниц.
Донецкий национальный университет студенты - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 06:00
Профессор Донецкого национального университета рассказал про главную проблему образования в ДНРОсновная проблема системы высшего образования в ДНР является влияние военной ситуации на состояние студентов и педагогов, сказал профессор Донецкого национального университета, член Общественной палаты ДНР Дмитрий Чернышев в интервью Украина.ру
 
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