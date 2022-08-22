https://ukraina.ru/20220822/1037940877.html

Информационная война может превратиться в ядерную: Ясинский об опасности действий Запада

Информационная война может превратиться в ядерную: Ясинский об опасности действий Запада - 22.08.2022 Украина.ру

Информационная война может превратиться в ядерную: Ясинский об опасности действий Запада

Независимый украинский журналист, эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский рассказал об истории когнитивных войн и том, насколько опасными они стали, как... Украина.ру, 22.08.2022

2022-08-22T12:37

2022-08-22T12:37

2022-08-22T12:37

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Независимый украинский журналист, эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский рассказал об истории когнитивных войн и том, насколько опасными они стали, как информация СМИ замещает реальность, а также о том, как устремления Запада могут привести к концу всего человечества:0:41 - Операции спецслужб и операции в СМИ;7:18 - Запорожская АЭС и западная медиареальность вокруг неё;8:28 - Контроль над СМИ и игнорирование стандартов;12:00 - Использование постправды и подмена реальности в новейшей истории;15:01 - Концепция "неограниченной войны";20:38 - Чили и оппортунизм: ждать ли подобного на Украине?;27:23 - Информационная политика внутри страны в эпоху борьбы с Западом;Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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