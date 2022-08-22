Украинские военные нанесли ракетный удар по зданию СБУ в Лисичанске - 22.08.2022 Украина.ру
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Украинские военные нанесли ракетный удар по зданию СБУ в Лисичанске
Украинские военные нанесли ракетный удар по зданию СБУ в Лисичанске - 22.08.2022 Украина.ру
Украинские военные нанесли ракетный удар по зданию СБУ в Лисичанске
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали здание Службы безопасности Украины (СБУ) в освобожденном Лисичанске. Об этом сообщил 22 августа полковник Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает РИА Новости
2022-08-22T11:12
2022-08-22T11:12
военные
сбу
удар
лисичанск
новости
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"Здесь разрушения большие, был нанесен ракетно-артиллерийский удар со стороны позиций ВСУ по центру города. Террор жителей Донбасса продолжается, разрушения городов продолжаются — не только Лисичанска, но и таких, как Первомайск, Стаханов", — сказал он.Вокруг разрушенного здания СБУ разбросаны документы самого ведомства и паспорта граждан Украины.По словам полковника, украинские войска целенаправленно ликвидируют стратегически важные объекты.Ранее украинские военные предприняли очередную попытку нанести удар по городу Новая Каховка в Херсонской области, в том числе по Каховской ГЭС.
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военные, сбу, удар, лисичанск, новости
военные, СБУ, удар, Лисичанск, Новости

Украинские военные нанесли ракетный удар по зданию СБУ в Лисичанске

11:12 22.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Гітлянська ОленаСБУ
СБУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Гітлянська Олена
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали здание Службы безопасности Украины (СБУ) в освобожденном Лисичанске. Об этом сообщил 22 августа полковник Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает РИА Новости
"Здесь разрушения большие, был нанесен ракетно-артиллерийский удар со стороны позиций ВСУ по центру города. Террор жителей Донбасса продолжается, разрушения городов продолжаются — не только Лисичанска, но и таких, как Первомайск, Стаханов", — сказал он.
Вокруг разрушенного здания СБУ разбросаны документы самого ведомства и паспорта граждан Украины.
По словам полковника, украинские войска целенаправленно ликвидируют стратегически важные объекты.
Ранее украинские военные предприняли очередную попытку нанести удар по городу Новая Каховка в Херсонской области, в том числе по Каховской ГЭС.
Артиллерия Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
09:43Спецоперация
Благодаря СВО российские системы вооружения станут еще эффективнее – военныйОпыт СВО на Украине поможет повысить эффективность и разумность российского вооружения, заявил на форуме "Армия-2022" начальник управления развития технологий искусственного интеллекта военного ведомства Василий Елистратов. Об этом 22 августа передает "Коммерсантъ"
 
военныеСБУударЛисичанскНовости
 
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