https://ukraina.ru/20220822/1037934502.html

Украинские военные нанесли ракетный удар по зданию СБУ в Лисичанске

Украинские военные нанесли ракетный удар по зданию СБУ в Лисичанске - 22.08.2022 Украина.ру

Украинские военные нанесли ракетный удар по зданию СБУ в Лисичанске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали здание Службы безопасности Украины (СБУ) в освобожденном Лисичанске. Об этом сообщил 22 августа полковник Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает РИА Новости

2022-08-22T11:12

2022-08-22T11:12

2022-08-22T11:12

военные

сбу

удар

лисичанск

новости

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"Здесь разрушения большие, был нанесен ракетно-артиллерийский удар со стороны позиций ВСУ по центру города. Террор жителей Донбасса продолжается, разрушения городов продолжаются — не только Лисичанска, но и таких, как Первомайск, Стаханов", — сказал он.Вокруг разрушенного здания СБУ разбросаны документы самого ведомства и паспорта граждан Украины.По словам полковника, украинские войска целенаправленно ликвидируют стратегически важные объекты.Ранее украинские военные предприняли очередную попытку нанести удар по городу Новая Каховка в Херсонской области, в том числе по Каховской ГЭС.

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военные, сбу, удар, лисичанск, новости