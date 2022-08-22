Украинские военные нанесли ракетный удар по зданию СБУ в Лисичанске
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Гітлянська ОленаСБУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Гітлянська Олена
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали здание Службы безопасности Украины (СБУ) в освобожденном Лисичанске. Об этом сообщил 22 августа полковник Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает РИА Новости
"Здесь разрушения большие, был нанесен ракетно-артиллерийский удар со стороны позиций ВСУ по центру города. Террор жителей Донбасса продолжается, разрушения городов продолжаются — не только Лисичанска, но и таких, как Первомайск, Стаханов", — сказал он.
Вокруг разрушенного здания СБУ разбросаны документы самого ведомства и паспорта граждан Украины.
По словам полковника, украинские войска целенаправленно ликвидируют стратегически важные объекты.
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