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Рябков оценил возможность возобновления стратегического диалога РФ и США
Рябков оценил возможность возобновления стратегического диалога РФ и США - 22.08.2022 Украина.ру
Рябков оценил возможность возобновления стратегического диалога РФ и США
Возможность возобновить диалог с США по стратегической стабильности с учетом агрессивной политики Вашингтона видится в Москве совсем не очевидной. Об этом 22 августа заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков, передает iz.ru
2022-08-22T08:29
2022-08-22T08:29
2022-08-22T08:30
рябков
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новости
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"Спекулировать о перспективах стратегического диалога с США, тем более в условиях, когда американцы его прервали, — дело неблагодарное. <...> Скажу откровенно: сама возможность его возобновления далеко не очевидна с учетом безоглядно агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении России", - сказал Рябков.По его словам, РФ отслеживает некоторые сигналы относительно возобновления диалога по тематике стратегических наступательных вооружений (СНВ), но "что за ними стоит — пока неясно".Он подчеркнул, что при этом российское видение диалога с США по стратстабильности осталось неизменным.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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рябков, россия, сша, новости
Рябков, Россия, США, Новости
Рябков оценил возможность возобновления стратегического диалога РФ и США
08:29 22.08.2022 (обновлено: 08:30 22.08.2022)
Возможность возобновить диалог с США по стратегической стабильности с учетом агрессивной политики Вашингтона видится в Москве совсем не очевидной. Об этом 22 августа заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков, передает iz.ru
"Спекулировать о перспективах стратегического диалога с США, тем более в условиях, когда американцы его прервали, — дело неблагодарное. <...> Скажу откровенно: сама возможность его возобновления далеко не очевидна с учетом безоглядно агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении России", - сказал
Рябков.
По его словам, РФ отслеживает некоторые сигналы относительно возобновления диалога по тематике стратегических наступательных вооружений (СНВ), но "что за ними стоит — пока неясно".
Он подчеркнул, что при этом российское видение диалога с США по стратстабильности осталось неизменным.
"Наша идея заключается в разработке "нового уравнения безопасности", которое учитывало бы все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. С этой целью мы стремимся охватить весь спектр наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений со стратегическим потенциалом", - заключил Рябков.