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Рябков оценил возможность возобновления стратегического диалога РФ и США

Рябков оценил возможность возобновления стратегического диалога РФ и США - 22.08.2022 Украина.ру

Рябков оценил возможность возобновления стратегического диалога РФ и США

Возможность возобновить диалог с США по стратегической стабильности с учетом агрессивной политики Вашингтона видится в Москве совсем не очевидной. Об этом 22 августа заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков, передает iz.ru

2022-08-22T08:29

2022-08-22T08:29

2022-08-22T08:30

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"Спекулировать о перспективах стратегического диалога с США, тем более в условиях, когда американцы его прервали, — дело неблагодарное. <...> Скажу откровенно: сама возможность его возобновления далеко не очевидна с учетом безоглядно агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении России", - сказал Рябков.По его словам, РФ отслеживает некоторые сигналы относительно возобновления диалога по тематике стратегических наступательных вооружений (СНВ), но "что за ними стоит — пока неясно".Он подчеркнул, что при этом российское видение диалога с США по стратстабильности осталось неизменным.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

рябков, россия, сша, новости