Bosch ищет покупателя заводов по производству бытовой техники в России - 22.08.2022 Украина.ру
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Bosch ищет покупателя заводов по производству бытовой техники в России
Bosch ищет покупателя заводов по производству бытовой техники в России - 22.08.2022 Украина.ру
Bosch ищет покупателя заводов по производству бытовой техники в России
Немецкий концерн Bosch, занимающийся производством бытовой техники, намерен продать два завода в России. Об этом 22 августа сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник на российском рынке электроники
2022-08-22T08:14
2022-08-22T08:15
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Предприятия находятся в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом.Большую часть деталей заводы получали из Европы. В работающем состоянии, как заявил собеседник издания, они стоят 3,8—4,4 миллиарда рублей.Производства в России не приносят немецкому концерну прибыли, другие участники рынка изучают возможность их покупки, сообщил другой источник издания. Ряд ритейлеров, однако, не утроила завышенная стоимость продажи.Третий собеседник издания не исключил, что заводы могут купить китайские производители Midea или Hisense.Всего у Bosch в России семь производств: стиральных машин и холодильников в Ленинградской области, электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов в городе Энгельс Саратовской области и автокомпонентов в Самарской области.После начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном коснулись банковского сектора и сферы высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, а некоторые компании прекратили деятельность на территории страны. В середине марта Bosch остановила поставки запчастей в Россию и производство в стране в связи с событиями на Украине.В конце марта правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. В список, в частности, попала и продукция Bosch.
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новости, заводы, россия
Новости, заводы, Россия

Bosch ищет покупателя заводов по производству бытовой техники в России

08:14 22.08.2022 (обновлено: 08:15 22.08.2022)
 
© РИА Новости . Вадим Жернов / Перейти в фотобанкОткрытие завода концерн BSH Bosch und Siemens Hausgerate
Открытие завода концерн BSH Bosch und Siemens Hausgerate - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Вадим Жернов
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Немецкий концерн Bosch, занимающийся производством бытовой техники, намерен продать два завода в России. Об этом 22 августа сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник на российском рынке электроники
Предприятия находятся в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом.
Большую часть деталей заводы получали из Европы. В работающем состоянии, как заявил собеседник издания, они стоят 3,8—4,4 миллиарда рублей.
Производства в России не приносят немецкому концерну прибыли, другие участники рынка изучают возможность их покупки, сообщил другой источник издания. Ряд ритейлеров, однако, не утроила завышенная стоимость продажи.
Третий собеседник издания не исключил, что заводы могут купить китайские производители Midea или Hisense.

"Участники рынка полагают, что заводы могут стоить до 4,4 миллиарда рублей. Они считают наиболее вероятными покупателями китайских или турецких вендоров", - пишет издание.

Всего у Bosch в России семь производств: стиральных машин и холодильников в Ленинградской области, электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов в городе Энгельс Саратовской области и автокомпонентов в Самарской области.
После начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном коснулись банковского сектора и сферы высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, а некоторые компании прекратили деятельность на территории страны. В середине марта Bosch остановила поставки запчастей в Россию и производство в стране в связи с событиями на Украине.
В конце марта правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. В список, в частности, попала и продукция Bosch.
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