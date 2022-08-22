Девушки оголили грудь перед канцлером Германии ради эмбарго на газ - Welt - 22.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220822/1037920067.html
Девушки оголили грудь перед канцлером Германии ради эмбарго на газ - Welt
Девушки оголили грудь перед канцлером Германии ради эмбарго на газ - Welt - 22.08.2022 Украина.ру
Девушки оголили грудь перед канцлером Германии ради эмбарго на газ - Welt
Две активистки, которые во время фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем обнажили грудь, требовали эмбарго на российский газ, следует из видео, опубликованного 21 августа немецким изданием Welt
2022-08-22T07:56
2022-08-22T08:04
газ
эмбарго
активистки
олаф шольц
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103328/59/1033285937_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_0557ab196df962cf16d5114928cb3276.jpg
В воскресенье во время фотосессии с Шольцем в рамках дня открытых дверей произошел инцидент: под видом желающих сфотографироваться к нему вышли две девушки, которые затем обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры. На обнаженной груди девушек был написан призыв к немедленному эмбарго на газ (Gas embargo now - англ.). Охрана канцлера окружила девушек плотным кольцом и вывела их с площадки.Позднее издание Welt опубликовало видео с инцидентом: в то время, как охрана уводила девушек подальше от площадки, где проходила фотосессия, одна из них кричала: "эмбарго на газ сейчас!"Канцлер остался невозмутим и после короткой заминки продолжил фотосессию.Ранее стало известно, что в Германии с 1 октября введут газовый сбор для частных домохозяйств и частных компаний, его размер составит 2,4 евроцента за киловатт-час.Мы также писали, что немцы из-за высоких цен на газ и электричество вынуждены мыться мокрыми тряпками вместо душа и сокращать отопление в квартире.
https://ukraina.ru/20220819/1037878987.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103328/59/1033285937_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cbf416e00a5c097993bdd7257e90f03e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
газ, эмбарго, активистки, олаф шольц, новости
газ, Эмбарго, активистки, Олаф Шольц, Новости

Девушки оголили грудь перед канцлером Германии ради эмбарго на газ - Welt

07:56 22.08.2022 (обновлено: 08:04 22.08.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Две активистки, которые во время фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем обнажили грудь, требовали эмбарго на российский газ, следует из видео, опубликованного 21 августа немецким изданием Welt
В воскресенье во время фотосессии с Шольцем в рамках дня открытых дверей произошел инцидент: под видом желающих сфотографироваться к нему вышли две девушки, которые затем обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры.
На обнаженной груди девушек был написан призыв к немедленному эмбарго на газ (Gas embargo now - англ.). Охрана канцлера окружила девушек плотным кольцом и вывела их с площадки.
Позднее издание Welt опубликовало видео с инцидентом: в то время, как охрана уводила девушек подальше от площадки, где проходила фотосессия, одна из них кричала: "эмбарго на газ сейчас!"
Канцлер остался невозмутим и после короткой заминки продолжил фотосессию.
Ранее стало известно, что в Германии с 1 октября введут газовый сбор для частных домохозяйств и частных компаний, его размер составит 2,4 евроцента за киловатт-час.
Мы также писали, что немцы из-за высоких цен на газ и электричество вынуждены мыться мокрыми тряпками вместо душа и сокращать отопление в квартире.
Сезонное отключение воды в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 15:52
Немцам предложили заменить душ влажной тряпкойЧтобы экономить электричество и газ, можно отапливать лишь одну из комнат дома, а душ заменить обтиранием влажной тряпкой. Об этом заявил 19 августа премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман в интервью изданию Südwest Presse.
 
газЭмбаргоактивисткиОлаф ШольцНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:04"В меню сырая картошка и живая курица": обозреватель высмеял энергетическую политику ЕС
08:55Эксперт объяснил кадры "пробки на Крымском мосту" в украинских СМИ
08:47Британцам пообещали платить за снижение энергопотребления
08:37Постпред России отверг наличие "платформы" для встречи Путина и Зеленского
08:29Рябков оценил возможность возобновления стратегического диалога РФ и США
08:14Bosch ищет покупателя заводов по производству бытовой техники в России
07:56Девушки оголили грудь перед канцлером Германии ради эмбарго на газ - Welt
07:50Главное на 22 августа: в России и в мире
07:48Путин рассказал о политике России на мировой арене
07:40Немецкие политики поддержали запрет на выдачу виз россиянам
07:28СВО позволила республикам Донбасса восстановить полный цикл металлургического производства
07:26"Черная дыра": американцы раскритиковали поставки вооружения Украине
07:19Хмельницкий в период СВО
07:11Канцлер Германии давал Путину обещание насчет НАТО
06:55Туристы спокойно продолжают свой отдых в Крыму – Степанов
06:40Эксперт рассказал, как создается картинка "паники в Крыму"
06:10"Агент ФСБ за дверью": скрипач Лундстрем рассказал о непонимании европейских друзей
06:05“В Европе поддерживать Россию опасно” – российский музыкант
05:55Известный российский скрипач рассказал, что напугало его во время СВО
05:40"Искусство не может быть вне политики" - Лундстрем
Лента новостейМолния