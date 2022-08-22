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Девушки оголили грудь перед канцлером Германии ради эмбарго на газ - Welt
Девушки оголили грудь перед канцлером Германии ради эмбарго на газ - Welt - 22.08.2022 Украина.ру
Девушки оголили грудь перед канцлером Германии ради эмбарго на газ - Welt
Две активистки, которые во время фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем обнажили грудь, требовали эмбарго на российский газ, следует из видео, опубликованного 21 августа немецким изданием Welt
2022-08-22T07:56
2022-08-22T07:56
2022-08-22T08:04
газ
эмбарго
активистки
олаф шольц
новости
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В воскресенье во время фотосессии с Шольцем в рамках дня открытых дверей произошел инцидент: под видом желающих сфотографироваться к нему вышли две девушки, которые затем обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры. На обнаженной груди девушек был написан призыв к немедленному эмбарго на газ (Gas embargo now - англ.). Охрана канцлера окружила девушек плотным кольцом и вывела их с площадки.Позднее издание Welt опубликовало видео с инцидентом: в то время, как охрана уводила девушек подальше от площадки, где проходила фотосессия, одна из них кричала: "эмбарго на газ сейчас!"Канцлер остался невозмутим и после короткой заминки продолжил фотосессию.Ранее стало известно, что в Германии с 1 октября введут газовый сбор для частных домохозяйств и частных компаний, его размер составит 2,4 евроцента за киловатт-час.Мы также писали, что немцы из-за высоких цен на газ и электричество вынуждены мыться мокрыми тряпками вместо душа и сокращать отопление в квартире.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
газ, эмбарго, активистки, олаф шольц, новости
газ, Эмбарго, активистки, Олаф Шольц, Новости
Девушки оголили грудь перед канцлером Германии ради эмбарго на газ - Welt
07:56 22.08.2022 (обновлено: 08:04 22.08.2022)
Две активистки, которые во время фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем обнажили грудь, требовали эмбарго на российский газ, следует из видео, опубликованного 21 августа немецким изданием Welt
В воскресенье во время фотосессии с Шольцем в рамках дня открытых дверей произошел инцидент: под видом желающих сфотографироваться к нему вышли две девушки, которые затем обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры.
На обнаженной груди девушек был написан призыв к немедленному эмбарго на газ (Gas embargo now - англ.). Охрана канцлера окружила девушек плотным кольцом и вывела их с площадки.
Позднее издание Welt опубликовало видео с инцидентом: в то время, как охрана уводила девушек подальше от площадки, где проходила фотосессия, одна из них кричала: "эмбарго на газ сейчас!"
Канцлер остался невозмутим и после короткой заминки продолжил фотосессию.
Ранее стало известно, что в Германии с 1 октября введут газовый сбор для частных домохозяйств и частных компаний, его размер составит 2,4 евроцента за киловатт-час.
Мы также писали, что немцы из-за высоких цен на газ и электричество вынуждены мыться мокрыми тряпками вместо душа и сокращать отопление в квартире.