Эксперт объяснил кадры "пробки на Крымском мосту" в украинских СМИ - 22.08.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил кадры "пробки на Крымском мосту" в украинских СМИ
Эксперт объяснил кадры "пробки на Крымском мосту" в украинских СМИ - 22.08.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил кадры "пробки на Крымском мосту" в украинских СМИ
Пробки на Крымском мосту связаны с ремонтом полотна, а не фейковой "паникой" из украинских СМИ, объяснил в интервью Украина.ру главный редактор интернет-издания "Политнавигатор" Сергей Степанов
2022-08-22T08:55
2022-08-22T08:55
новости
крым
крымский мост
фейки
пробки
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Степанов также добавил, что с другой стороны на моста – на материке, в Краснодарском крае в данный момент тоже идет ремонт дорог, несмотря на разгар сезона.Однако, подчеркнул эксперт, напряженный трафик никак не связан с неудачными попытками ВСУ атаковать некоторые объекты на территории полуострова. Украинские СМИ и провокаторы, по его словам, намерено создают фейковую картину паники, забрасывая крымские соцсети комментариями якобы от лица самих крымчан.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220821/1037911119.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, крымский мост, фейки, пробки
Новости, Крым, Крымский мост, фейки, пробки

Эксперт объяснил кадры "пробки на Крымском мосту" в украинских СМИ

08:55 22.08.2022
 
© most.lifeКрымский мост граффити
Крымский мост граффити
© most.life
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Пробки на Крымском мосту связаны с ремонтом полотна, а не фейковой "паникой" из украинских СМИ, объяснил в интервью Украина.ру главный редактор интернет-издания "Политнавигатор" Сергей Степанов
Там сейчас идет ремонт полотна, поэтому, если вы посмотрели бы навигатор, он в этом районе действительно был красным (были пробки - Ред.). После ЧП в Новофедоровке Сергей Аксенов дал указание прекратить работы до окончания сезона.
Степанов также добавил, что с другой стороны на моста – на материке, в Краснодарском крае в данный момент тоже идет ремонт дорог, несмотря на разгар сезона.
Однако, подчеркнул эксперт, напряженный трафик никак не связан с неудачными попытками ВСУ атаковать некоторые объекты на территории полуострова. Украинские СМИ и провокаторы, по его словам, намерено создают фейковую картину паники, забрасывая крымские соцсети комментариями якобы от лица самих крымчан.
Полный текст интервью читайте здесь.
Южный берег Крыма - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
Вчера, 09:31
"Вашингтон даст отмашку": в Крыму предсказали усиление атак на полуостровСША легализуют и дадут отмашку киевскому режиму на усиление военных провокаций в Крыму с применением оружия НАТО, заявил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Об этом 21 августа сообщает РИА Новости
 
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