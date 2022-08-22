https://ukraina.ru/20220822/1037918555.html

Эксперт объяснил кадры "пробки на Крымском мосту" в украинских СМИ

Эксперт объяснил кадры "пробки на Крымском мосту" в украинских СМИ - 22.08.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил кадры "пробки на Крымском мосту" в украинских СМИ

Пробки на Крымском мосту связаны с ремонтом полотна, а не фейковой "паникой" из украинских СМИ, объяснил в интервью Украина.ру главный редактор интернет-издания "Политнавигатор" Сергей Степанов

2022-08-22T08:55

2022-08-22T08:55

2022-08-22T08:55

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крымский мост

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Степанов также добавил, что с другой стороны на моста – на материке, в Краснодарском крае в данный момент тоже идет ремонт дорог, несмотря на разгар сезона.Однако, подчеркнул эксперт, напряженный трафик никак не связан с неудачными попытками ВСУ атаковать некоторые объекты на территории полуострова. Украинские СМИ и провокаторы, по его словам, намерено создают фейковую картину паники, забрасывая крымские соцсети комментариями якобы от лица самих крымчан.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220821/1037911119.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, крым, крымский мост, фейки, пробки