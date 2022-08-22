Эксперт объяснил кадры "пробки на Крымском мосту" в украинских СМИ
Пробки на Крымском мосту связаны с ремонтом полотна, а не фейковой "паникой" из украинских СМИ, объяснил в интервью Украина.ру главный редактор интернет-издания "Политнавигатор" Сергей Степанов
Там сейчас идет ремонт полотна, поэтому, если вы посмотрели бы навигатор, он в этом районе действительно был красным (были пробки - Ред.). После ЧП в Новофедоровке Сергей Аксенов дал указание прекратить работы до окончания сезона.
Степанов также добавил, что с другой стороны на моста – на материке, в Краснодарском крае в данный момент тоже идет ремонт дорог, несмотря на разгар сезона.
Однако, подчеркнул эксперт, напряженный трафик никак не связан с неудачными попытками ВСУ атаковать некоторые объекты на территории полуострова. Украинские СМИ и провокаторы, по его словам, намерено создают фейковую картину паники, забрасывая крымские соцсети комментариями якобы от лица самих крымчан.
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Вчера, 09:31"Вашингтон даст отмашку": в Крыму предсказали усиление атак на полуостровСША легализуют и дадут отмашку киевскому режиму на усиление военных провокаций в Крыму с применением оружия НАТО, заявил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Об этом 21 августа сообщает РИА Новости