Политолог: Зеленскому не нужны переговоры - 22.08.2022 Украина.ру
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Политолог: Зеленскому не нужны переговоры
Политолог: Зеленскому не нужны переговоры - 22.08.2022 Украина.ру
Политолог: Зеленскому не нужны переговоры
Если во время встречи во Львове президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в организации прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, то он отказался, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T04:10
2022-08-22T04:10
новости
эрдоган
владимир зеленский
львов
переговоры
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По мнению Гаспаряна, Эрдоган мог предостеречь Зеленского от прекращения европейской помощи уже осенью. В частности, он мог бы обратить внимание на Германию, которая, в случае кризиса, будет спасать себя, а не Украину.Кроме того, добавил политолог, Украина не исполняет взятые на себя обязательства перед западом, например, наступление на Херсон в августе, которое анонсировал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.По его словам, короткая встреча и подавленное настроение Зеленского были обусловлены именно такими словами и неутешительными для Киева прогнозами Эрдогана.Накануне Зеленский провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем и Эрдоганом во Львове. По заявлению президента Турции, речь шла о помощи Украине в восстановлении поврежденной инфраструктуры и организации прямых переговоров с Путиным. Полный текст интервью читайте здесь.
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Новости
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новости, эрдоган, владимир зеленский, львов, переговоры
Новости, Эрдоган, Владимир Зеленский, Львов, переговоры

Политолог: Зеленскому не нужны переговоры

04:10 22.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловАрмен Гаспарян
Армен Гаспарян - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Если во время встречи во Львове президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в организации прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, то он отказался, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Не знаю, в чем там дело. Одно очевидно: даже если Эрдоган готов поспособствовать переговорам с Путиным, то Зеленский тут же сказал, что ему никакие переговоры не нужны, потому что у него есть свои собственные условия. Но так переговоров просто не будет.
По мнению Гаспаряна, Эрдоган мог предостеречь Зеленского от прекращения европейской помощи уже осенью. В частности, он мог бы обратить внимание на Германию, которая, в случае кризиса, будет спасать себя, а не Украину.
Кроме того, добавил политолог, Украина не исполняет взятые на себя обязательства перед западом, например, наступление на Херсон в августе, которое анонсировал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.
По его словам, короткая встреча и подавленное настроение Зеленского были обусловлены именно такими словами и неутешительными для Киева прогнозами Эрдогана.
Накануне Зеленский провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем и Эрдоганом во Львове. По заявлению президента Турции, речь шла о помощи Украине в восстановлении поврежденной инфраструктуры и организации прямых переговоров с Путиным.
Полный текст интервью читайте здесь.
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Политолог о том, почему Эрдоган настроен свести за столом переговоров Зеленского и ПутинаПрезидент Турции думает, что есть возможность свести за столом переговоров лидеров из Украины и России, чтобы Анкара выступила как посредник при заключении мира или перемирия, сказал политолог, обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
 
НовостиЭрдоганВладимир ЗеленскийЛьвовпереговоры
 
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