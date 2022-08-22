https://ukraina.ru/20220822/1037913335.html

Политолог: Зеленскому не нужны переговоры

Политолог: Зеленскому не нужны переговоры - 22.08.2022 Украина.ру

Политолог: Зеленскому не нужны переговоры

Если во время встречи во Львове президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в организации прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, то он отказался, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-22T04:10

2022-08-22T04:10

2022-08-22T04:10

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владимир зеленский

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По мнению Гаспаряна, Эрдоган мог предостеречь Зеленского от прекращения европейской помощи уже осенью. В частности, он мог бы обратить внимание на Германию, которая, в случае кризиса, будет спасать себя, а не Украину.Кроме того, добавил политолог, Украина не исполняет взятые на себя обязательства перед западом, например, наступление на Херсон в августе, которое анонсировал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.По его словам, короткая встреча и подавленное настроение Зеленского были обусловлены именно такими словами и неутешительными для Киева прогнозами Эрдогана.Накануне Зеленский провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем и Эрдоганом во Львове. По заявлению президента Турции, речь шла о помощи Украине в восстановлении поврежденной инфраструктуры и организации прямых переговоров с Путиным. Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220821/1037872817.html

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новости, эрдоган, владимир зеленский, львов, переговоры