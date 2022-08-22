https://ukraina.ru/20220822/1037913335.html
Политолог: Зеленскому не нужны переговоры
Политолог: Зеленскому не нужны переговоры - 22.08.2022 Украина.ру
Политолог: Зеленскому не нужны переговоры
Если во время встречи во Львове президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в организации прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, то он отказался, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T04:10
2022-08-22T04:10
2022-08-22T04:10
новости
эрдоган
владимир зеленский
львов
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102678/37/1026783763_0:0:5568:3132_1920x0_80_0_0_5fcc4e943638afd608d001bbbf7ea1f1.jpg.webp
По мнению Гаспаряна, Эрдоган мог предостеречь Зеленского от прекращения европейской помощи уже осенью. В частности, он мог бы обратить внимание на Германию, которая, в случае кризиса, будет спасать себя, а не Украину.Кроме того, добавил политолог, Украина не исполняет взятые на себя обязательства перед западом, например, наступление на Херсон в августе, которое анонсировал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.По его словам, короткая встреча и подавленное настроение Зеленского были обусловлены именно такими словами и неутешительными для Киева прогнозами Эрдогана.Накануне Зеленский провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем и Эрдоганом во Львове. По заявлению президента Турции, речь шла о помощи Украине в восстановлении поврежденной инфраструктуры и организации прямых переговоров с Путиным. Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220821/1037872817.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102678/37/1026783763_496:0:5445:3712_1920x0_80_0_0_f2be188201015408b660640cf81d46c9.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эрдоган, владимир зеленский, львов, переговоры
Политолог: Зеленскому не нужны переговоры
Если во время встречи во Львове президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в организации прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, то он отказался, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Не знаю, в чем там дело. Одно очевидно: даже если Эрдоган готов поспособствовать переговорам с Путиным, то Зеленский тут же сказал, что ему никакие переговоры не нужны, потому что у него есть свои собственные условия. Но так переговоров просто не будет.
По мнению Гаспаряна, Эрдоган мог предостеречь Зеленского от прекращения европейской помощи уже осенью. В частности, он мог бы обратить внимание на Германию, которая, в случае кризиса, будет спасать себя, а не Украину.
Кроме того, добавил политолог, Украина не исполняет взятые на себя обязательства перед западом, например, наступление на Херсон в августе, которое анонсировал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.
По его словам, короткая встреча и подавленное настроение Зеленского были обусловлены именно такими словами и неутешительными для Киева прогнозами Эрдогана.
Накануне Зеленский провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем и Эрдоганом во Львове. По заявлению президента Турции, речь шла о помощи Украине в восстановлении поврежденной инфраструктуры и организации прямых переговоров с Путиным.
Полный текст интервью читайте здесь
.