"Starlink — это для гражданских": Маск ответил на претензии Киева - 15.10.2026 Украина.ру
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"Starlink — это для гражданских": Маск ответил на претензии Киева
"Starlink — это для гражданских": Маск ответил на претензии Киева - 15.10.2026 Украина.ру
"Starlink — это для гражданских": Маск ответил на претензии Киева
Спутниковый сервис Starlink предназначен только для гражданских и оборонительных целей, а за Starshield отвечает правительство, заявил 14 октября американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск
2026-10-15T02:11
2026-10-15T02:15
украина.ру
новости
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илон маск
starlink
украина
михаил федоров
владимир зеленский
киевский режим
всу
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Таким образом он ответил на опубликованный в соцсети X пост бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова, который сообщил о якобы восстановлении работы сети Starlink при движении на скоростях до 160 км/ч и призвал полностью снять ограничения для её военной модификации Starshield."Starlink — это коммерческий сервис... Его использование ограничено гражданскими или оборонительными действиями и не может применяться для наступательных военных операций, поскольку подобное недопустимо для коммерческой компании", — отметил Маск.Он также пояснил разницу между гражданской сетью Starlink и военной спутниковой системой Starshield, которая принадлежит американскому правительству и полностью им контролируется. Любые ограничения по скорости или режимам использования её программ устанавливаются военным ведомством США и президентом, подчеркнул предприниматель.Напомним, Starshield является частью сети Starlink, адаптированной для военных и разведывательных целей в рамках госконтракта.Ранее советник Зеленского Сергей Бескрестнов утверждал, что работу Starlink для ВСУ во время движения ограничили ещё сильнее — со 160 до 60–70 км/ч. И это ограничение снижает возможности Украины сбивать реактивные "Герани".Больше информации на эту тему - в материале Виктории Титовой "Давить на Россию Америке нечем": США отключают ВСУ от связи и разведки.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261014/my-ego-teryaem-zelenskiy-zayavil-chto-chuvstvuet-sebya-predannym-trampom-posle-dizelnoy-sdelki-s-1083818371.html
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украина.ру, новости, сша, илон маск, starlink, украина, михаил федоров, владимир зеленский, киевский режим, всу, вооруженные силы украины, военная помощь украине, ограничения, космос, спутник, война на украине, разведданные
Украина.ру, Новости, США, Илон Маск, Starlink, Украина, Михаил Федоров, Владимир Зеленский, киевский режим, ВСУ, Вооруженные силы Украины, военная помощь Украине, ограничения, космос, спутник, война на Украине, разведданные

"Starlink — это для гражданских": Маск ответил на претензии Киева

02:11 15.10.2026 (обновлено: 02:15 15.10.2026)
 
© AP / Jordan StraussИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© AP / Jordan Strauss
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Спутниковый сервис Starlink предназначен только для гражданских и оборонительных целей, а за Starshield отвечает правительство, заявил 14 октября американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск
Таким образом он ответил на опубликованный в соцсети X пост бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова, который сообщил о якобы восстановлении работы сети Starlink при движении на скоростях до 160 км/ч и призвал полностью снять ограничения для её военной модификации Starshield.
"Starlink — это коммерческий сервис... Его использование ограничено гражданскими или оборонительными действиями и не может применяться для наступательных военных операций, поскольку подобное недопустимо для коммерческой компании", — отметил Маск.
Он также пояснил разницу между гражданской сетью Starlink и военной спутниковой системой Starshield, которая принадлежит американскому правительству и полностью им контролируется. Любые ограничения по скорости или режимам использования её программ устанавливаются военным ведомством США и президентом, подчеркнул предприниматель.
Напомним, Starshield является частью сети Starlink, адаптированной для военных и разведывательных целей в рамках госконтракта.
Ранее советник Зеленского Сергей Бескрестнов утверждал, что работу Starlink для ВСУ во время движения ограничили ещё сильнее — со 160 до 60–70 км/ч. И это ограничение снижает возможности Украины сбивать реактивные "Герани".
Больше информации на эту тему - в материале Виктории Титовой "Давить на Россию Америке нечем": США отключают ВСУ от связи и разведки.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2026
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