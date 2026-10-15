https://ukraina.ru/20261015/starlink--eto-dlya-grazhdanskikh-mask-otvetil-na-pretenzii-kieva-1083819078.html

"Starlink — это для гражданских": Маск ответил на претензии Киева

"Starlink — это для гражданских": Маск ответил на претензии Киева - 15.10.2026 Украина.ру

"Starlink — это для гражданских": Маск ответил на претензии Киева

Спутниковый сервис Starlink предназначен только для гражданских и оборонительных целей, а за Starshield отвечает правительство, заявил 14 октября американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск

2026-10-15T02:11

2026-10-15T02:11

2026-10-15T02:15

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Таким образом он ответил на опубликованный в соцсети X пост бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова, который сообщил о якобы восстановлении работы сети Starlink при движении на скоростях до 160 км/ч и призвал полностью снять ограничения для её военной модификации Starshield."Starlink — это коммерческий сервис... Его использование ограничено гражданскими или оборонительными действиями и не может применяться для наступательных военных операций, поскольку подобное недопустимо для коммерческой компании", — отметил Маск.Он также пояснил разницу между гражданской сетью Starlink и военной спутниковой системой Starshield, которая принадлежит американскому правительству и полностью им контролируется. Любые ограничения по скорости или режимам использования её программ устанавливаются военным ведомством США и президентом, подчеркнул предприниматель.Напомним, Starshield является частью сети Starlink, адаптированной для военных и разведывательных целей в рамках госконтракта.Ранее советник Зеленского Сергей Бескрестнов утверждал, что работу Starlink для ВСУ во время движения ограничили ещё сильнее — со 160 до 60–70 км/ч. И это ограничение снижает возможности Украины сбивать реактивные "Герани".Больше информации на эту тему - в материале Виктории Титовой "Давить на Россию Америке нечем": США отключают ВСУ от связи и разведки.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261014/my-ego-teryaem-zelenskiy-zayavil-chto-chuvstvuet-sebya-predannym-trampom-posle-dizelnoy-sdelki-s-1083818371.html

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