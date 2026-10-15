Пятерых военных ВСУ в Харьковской области расстрелял их сослуживец - 15.10.2026 Украина.ру
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Пятерых военных ВСУ в Харьковской области расстрелял их сослуживец
Пятерых военных ВСУ в Харьковской области расстрелял их сослуживец - 15.10.2026 Украина.ру
Пятерых военных ВСУ в Харьковской области расстрелял их сослуживец
Пятерых военных ВСУ в Харьковской области ранее расстрелял их сослуживец, который не хотел отправляться на боевую задачу. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры вечером 14 октября сообщает РИА Новости
2026-10-15T03:26
2026-10-15T03:28
украина.ру
новости
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
всу
расстрел
мобилизация на украине
расследование
происшествия
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Издание "Украинская правда" в среду опубликовало заявление руководителя управления медиаконтента украинской полиции Виктории Пономарёвой о том, что в Харьковской области неизвестный мужчина застрелил пятерых военнослужащих ВСУ. Позже офис украинского генпрокурора сообщил о задержании подозреваемого."По нашей информации, это был мобилизованный украинец, который не хотел ехать на боевую задачу под Волчанск", — сказал собеседник агентства.Ранее украинское издание "Суспільне" со ссылкой на источники в силовых структурах восстановило хронологию событий. 13 октября около 16:00 в селе Кутузовка Харьковского района мужчина в гражданской одежде подошёл к дому, где квартировали бойцы 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Сначала он застрелил одного военного на улице, а затем ворвался внутрь и открыл огонь по остальным.Также отмечалось, что в качестве приоритетной, но официально не подтвержденной версии следствие рассматривало версию побега российского военного из украинского плена.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261014/zhenschin--na-front-detey--na-zavody-ukrainskie-deputaty-raskryli-plany-vlastey-1083809854.html
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Украина.ру, Новости, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, расстрел, мобилизация на Украине, Расследование, происшествия, Генеральная прокуратура Украины, убитые, дезертирство , Волчанск

Пятерых военных ВСУ в Харьковской области расстрелял их сослуживец

03:26 15.10.2026 (обновлено: 03:28 15.10.2026)
 
© REUTERS / Anatolii Stepanov
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
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Пятерых военных ВСУ в Харьковской области ранее расстрелял их сослуживец, который не хотел отправляться на боевую задачу. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры вечером 14 октября сообщает РИА Новости
Издание "Украинская правда" в среду опубликовало заявление руководителя управления медиаконтента украинской полиции Виктории Пономарёвой о том, что в Харьковской области неизвестный мужчина застрелил пятерых военнослужащих ВСУ. Позже офис украинского генпрокурора сообщил о задержании подозреваемого.
"По нашей информации, это был мобилизованный украинец, который не хотел ехать на боевую задачу под Волчанск", — сказал собеседник агентства.
Ранее украинское издание "Суспільне" со ссылкой на источники в силовых структурах восстановило хронологию событий. 13 октября около 16:00 в селе Кутузовка Харьковского района мужчина в гражданской одежде подошёл к дому, где квартировали бойцы 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Сначала он застрелил одного военного на улице, а затем ворвался внутрь и открыл огонь по остальным.
Также отмечалось, что в качестве приоритетной, но официально не подтвержденной версии следствие рассматривало версию побега российского военного из украинского плена.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2026
Вчера, 17:01
Женщин – на фронт, детей – на заводы: украинские депутаты раскрыли планы властейДепутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что на Украине нужно поставить на воинский учет всех женщин – с целью последующей мобилизации. По ее словам, все выпускники украинских школ, независимо от пола, будут обязаны проходить обязательную военную службу.
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