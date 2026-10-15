https://ukraina.ru/20261015/pyaterykh-voennykh-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-rasstrelyal-ikh-sosluzhivets-1083819418.html

Пятерых военных ВСУ в Харьковской области расстрелял их сослуживец

Пятерых военных ВСУ в Харьковской области расстрелял их сослуживец - 15.10.2026 Украина.ру

Пятерых военных ВСУ в Харьковской области расстрелял их сослуживец

Пятерых военных ВСУ в Харьковской области ранее расстрелял их сослуживец, который не хотел отправляться на боевую задачу. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры вечером 14 октября сообщает РИА Новости

2026-10-15T03:26

2026-10-15T03:26

2026-10-15T03:28

украина.ру

новости

украина

харьковская область

вооруженные силы украины

всу

расстрел

мобилизация на украине

расследование

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/1c/1083463931_0:188:2974:1861_1920x0_80_0_0_39a1183b196ae6eede54dda43516c298.jpg

Издание "Украинская правда" в среду опубликовало заявление руководителя управления медиаконтента украинской полиции Виктории Пономарёвой о том, что в Харьковской области неизвестный мужчина застрелил пятерых военнослужащих ВСУ. Позже офис украинского генпрокурора сообщил о задержании подозреваемого."По нашей информации, это был мобилизованный украинец, который не хотел ехать на боевую задачу под Волчанск", — сказал собеседник агентства.Ранее украинское издание "Суспільне" со ссылкой на источники в силовых структурах восстановило хронологию событий. 13 октября около 16:00 в селе Кутузовка Харьковского района мужчина в гражданской одежде подошёл к дому, где квартировали бойцы 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Сначала он застрелил одного военного на улице, а затем ворвался внутрь и открыл огонь по остальным.Также отмечалось, что в качестве приоритетной, но официально не подтвержденной версии следствие рассматривало версию побега российского военного из украинского плена.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261014/zhenschin--na-front-detey--na-zavody-ukrainskie-deputaty-raskryli-plany-vlastey-1083809854.html

украина

харьковская область

волчанск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, всу, расстрел, мобилизация на украине, расследование, происшествия, генеральная прокуратура украины, убитые, дезертирство , волчанск