Пятерых военных ВСУ в Харьковской области расстрелял их сослуживец
03:26 15.10.2026 (обновлено: 03:28 15.10.2026)
© REUTERS / Anatolii Stepanov
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Пятерых военных ВСУ в Харьковской области ранее расстрелял их сослуживец, который не хотел отправляться на боевую задачу. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры вечером 14 октября сообщает РИА Новости
Издание "Украинская правда" в среду опубликовало заявление руководителя управления медиаконтента украинской полиции Виктории Пономарёвой о том, что в Харьковской области неизвестный мужчина застрелил пятерых военнослужащих ВСУ. Позже офис украинского генпрокурора сообщил о задержании подозреваемого.
"По нашей информации, это был мобилизованный украинец, который не хотел ехать на боевую задачу под Волчанск", — сказал собеседник агентства.
Ранее украинское издание "Суспільне" со ссылкой на источники в силовых структурах восстановило хронологию событий. 13 октября около 16:00 в селе Кутузовка Харьковского района мужчина в гражданской одежде подошёл к дому, где квартировали бойцы 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Сначала он застрелил одного военного на улице, а затем ворвался внутрь и открыл огонь по остальным.
Также отмечалось, что в качестве приоритетной, но официально не подтвержденной версии следствие рассматривало версию побега российского военного из украинского плена.
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