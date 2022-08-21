https://ukraina.ru/20220821/1037911704.html

В США назревает угроза новой гражданской войны - эксперты

В США назревает угроза новой гражданской войны - эксперты

В США назревает угроза новой гражданской войны - эксперты

США находится на грани нового внутреннего конфликта - об этом, в том числе свидетельствует рост недоверия к политическим институтам в стране, говорится в статье британской The Guardian

2022-08-21T09:43

2022-08-21T09:43

2022-08-21T09:43

новости

сша

угроза

гражданская война

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Доктор Гарен Уинтемьют, основатель Калифорнийского исследовательского центра по изучению насилия с применением огнестрельного оружия, отмечает издание, обычно смеялся над предупреждениями о грядущей гражданской войне в Америке, называя их "сумасшедшей болтовней". Однако опрос, проведенный центром в июле, "ошеломил его". Оказалось, что половина американцев ожидают гражданской войны в ближайшие несколько лет, а каждый пятый житель США считает, что политическое насилие оправдано в некоторых обстоятельствах. Кроме того, до 40% американцев заявили, что иметь сильного лидера важнее, чем оставаться демократией.По мнению самого исследователя, всплеск насильственных угроз усугубляется ростом продаж оружия. "Что происходит, когда вы берете общество, которое все больше боится за свое будущее, становится все более поляризованным, все более злым на себя, и добавляете туда кучу оружия?" – задался вопросом он.По мнению специалиста по гражданским конфликтам Рэйчел Кляйнфельд, политическая система в США не гарантирует, что насильственный конфликт в стране не может произойти.Кляйнфельд указала, что результаты этого опроса "вызывают тревогу". По ее словам, это говорит о том, что жители США "очень разочарованы нашей демократией и не думают, что она работает". При этом она добавила, что в данном вопросе "не настроена оптимистично".На прошлой неделе телеканал Fox News сообщил со ссылкой на собственный опрос, что три четверти американцев не удовлетворены положением дел в стране. Эта цифра выросла с 67% в мае и с 53% в апреле прошлого года.

https://ukraina.ru/20220819/1037891493.html

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новости, сша, угроза, гражданская война