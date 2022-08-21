"Один за всех и все за одного": в Польше пригрозили ответом НАТО на "Кинжалы" у границы - 21.08.2022 Украина.ру
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"Один за всех и все за одного": в Польше пригрозили ответом НАТО на "Кинжалы" у границы
"Один за всех и все за одного": в Польше пригрозили ответом НАТО на "Кинжалы" у границы - 21.08.2022 Украина.ру
"Один за всех и все за одного": в Польше пригрозили ответом НАТО на "Кинжалы" у границы
Действия Польши будут оставаться "адекватными угрозам и действиям" России, заявил заместитель министра обороны Польши Войцех Суркевич, говоря о размещении российских ракет "Кинжалов" в Калининградской области. Об этом 20 августа сообщило издание PAP
2022-08-21T09:12
2022-08-21T09:12
новости
польша
ракеты
калининградская область
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Суркевич процитировал слова из романа французского писателя Александра Дюма "один за всех и все за одного", заявив, что пятая статья устава НАТО "остается в силе" и в случае угрозы члены военного блока будут действовать по этому принципу.О переброске ракет "Кинжал" в рамках стратегического сдерживания в Калининградскую область на днях заявило Минобороны РФ.Ранее Польша объявила о планах создать самую большую сухопутную армию в Европе. С этой целью Варшава планирует закупить 1000 южнокорейских танков и 500 РСЗО HIMARS.Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что У Варшавы громадные планы относительно увеличения своего военного потенциала и часть планов они реализуют успешно.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, ракеты, калининградская область
Новости, Польша, ракеты, Калининградская область

"Один за всех и все за одного": в Польше пригрозили ответом НАТО на "Кинжалы" у границы

09:12 21.08.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские истребители с ракетами "Кинжал" прибыли на учения в Сирию
Российские истребители с ракетами Кинжал прибыли на учения в Сирию
© Министерство обороны РФ
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Действия Польши будут оставаться "адекватными угрозам и действиям" России, заявил заместитель министра обороны Польши Войцех Суркевич, говоря о размещении российских ракет "Кинжалов" в Калининградской области. Об этом 20 августа сообщило издание PAP
Сотрудничество в рамках НАТО — основа для обеспечения безопасности Польши. Эти гарантии были и остаются в силе, и обязательства в этом отношении четко констатируют наши партнеры: отдельные члены Североатлантического альянса, а также президент США Джо Байден.
Суркевич процитировал слова из романа французского писателя Александра Дюма "один за всех и все за одного", заявив, что пятая статья устава НАТО "остается в силе" и в случае угрозы члены военного блока будут действовать по этому принципу.
О переброске ракет "Кинжал" в рамках стратегического сдерживания в Калининградскую область на днях заявило Минобороны РФ.
Ранее Польша объявила о планах создать самую большую сухопутную армию в Европе. С этой целью Варшава планирует закупить 1000 южнокорейских танков и 500 РСЗО HIMARS.
Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что У Варшавы громадные планы относительно увеличения своего военного потенциала и часть планов они реализуют успешно.
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