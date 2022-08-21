"Один за всех и все за одного": в Польше пригрозили ответом НАТО на "Кинжалы" у границы
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские истребители с ракетами "Кинжал" прибыли на учения в Сирию
© Министерство обороны РФ
Действия Польши будут оставаться "адекватными угрозам и действиям" России, заявил заместитель министра обороны Польши Войцех Суркевич, говоря о размещении российских ракет "Кинжалов" в Калининградской области. Об этом 20 августа сообщило издание PAP
Сотрудничество в рамках НАТО — основа для обеспечения безопасности Польши. Эти гарантии были и остаются в силе, и обязательства в этом отношении четко констатируют наши партнеры: отдельные члены Североатлантического альянса, а также президент США Джо Байден.
Суркевич процитировал слова из романа французского писателя Александра Дюма "один за всех и все за одного", заявив, что пятая статья устава НАТО "остается в силе" и в случае угрозы члены военного блока будут действовать по этому принципу.
О переброске ракет "Кинжал" в рамках стратегического сдерживания в Калининградскую область на днях заявило Минобороны РФ.
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