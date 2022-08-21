https://ukraina.ru/20220821/1037910284.html

"Один за всех и все за одного": в Польше пригрозили ответом НАТО на "Кинжалы" у границы

"Один за всех и все за одного": в Польше пригрозили ответом НАТО на "Кинжалы" у границы - 21.08.2022 Украина.ру

"Один за всех и все за одного": в Польше пригрозили ответом НАТО на "Кинжалы" у границы

Действия Польши будут оставаться "адекватными угрозам и действиям" России, заявил заместитель министра обороны Польши Войцех Суркевич, говоря о размещении российских ракет "Кинжалов" в Калининградской области. Об этом 20 августа сообщило издание PAP

2022-08-21T09:12

2022-08-21T09:12

2022-08-21T09:12

новости

польша

ракеты

калининградская область

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Суркевич процитировал слова из романа французского писателя Александра Дюма "один за всех и все за одного", заявив, что пятая статья устава НАТО "остается в силе" и в случае угрозы члены военного блока будут действовать по этому принципу.О переброске ракет "Кинжал" в рамках стратегического сдерживания в Калининградскую область на днях заявило Минобороны РФ.Ранее Польша объявила о планах создать самую большую сухопутную армию в Европе. С этой целью Варшава планирует закупить 1000 южнокорейских танков и 500 РСЗО HIMARS.Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что У Варшавы громадные планы относительно увеличения своего военного потенциала и часть планов они реализуют успешно.

https://ukraina.ru/20220821/1037898884.html

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новости, польша, ракеты, калининградская область