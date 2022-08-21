Снова участились случаи массовой сдачи в плен – Алехин о военнослужащих Украины - 21.08.2022 Украина.ру
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Снова участились случаи массовой сдачи в плен – Алехин о военнослужащих Украины
Снова участились случаи массовой сдачи в плен – Алехин о военнослужащих Украины - 21.08.2022 Украина.ру
Снова участились случаи массовой сдачи в плен – Алехин о военнослужащих Украины
Участились случаи массовой сдачи в плен украинских военнослужащих, каждый день сдаются взводы и роты, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-08-21T06:30
2022-08-21T06:30
геннадий алехин
новости
плен
всу
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Он рассказал, что российские войска выдавливают противника с линии Краматорск-Славянск, "а там уже степи на 150 километров, мы выйдем на оперативный простор и там их уже будет легче добивать".По его словам, если российские войска накрывают опорный пункт противника, то оставшиеся в живых 30-40% личного состава тут же сдаются в плен.Фронт уже трещит по швам по линии Бахмут-Соледар-Северск-Краматорск-Славянск, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037869914.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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геннадий алехин, новости, плен, всу
Геннадий Алехин, Новости, плен, ВСУ

Снова участились случаи массовой сдачи в плен – Алехин о военнослужащих Украины

06:30 21.08.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПод Лисичанском сдались в плен бойцы ВСУ
Под Лисичанском сдались в плен бойцы ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Участились случаи массовой сдачи в плен украинских военнослужащих, каждый день сдаются взводы и роты, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что российские войска выдавливают противника с линии Краматорск-Славянск, "а там уже степи на 150 километров, мы выйдем на оперативный простор и там их уже будет легче добивать".
Украинцы мало сейчас об этом говорят, но наши солдаты и офицеры отмечают, что снова участились случаи массовой сдачи в плен, как это было в первые месяцы кампании. Я не скажу, что это по 500 по 1000 человек в день, но каждый день сдаются взводы и даже роты.
Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
По его словам, если российские войска накрывают опорный пункт противника, то оставшиеся в живых 30-40% личного состава тут же сдаются в плен.
Фронт уже трещит по швам по линии Бахмут-Соледар-Северск-Краматорск-Славянск, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Заголовок открываемого материала
06:45"Партизанская война": военный эксперт рассказал, какие области РФ под угрозой ударов ВСУ
06:30Снова участились случаи массовой сдачи в плен – Алехин о военнослужащих Украины
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06:15Наконец-то американские аналитики сказали всю правду – военный эксперт об успехах ВС РФ
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