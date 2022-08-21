https://ukraina.ru/20220821/1037881563.html

Снова участились случаи массовой сдачи в плен – Алехин о военнослужащих Украины

Снова участились случаи массовой сдачи в плен – Алехин о военнослужащих Украины - 21.08.2022 Украина.ру

Снова участились случаи массовой сдачи в плен – Алехин о военнослужащих Украины

Участились случаи массовой сдачи в плен украинских военнослужащих, каждый день сдаются взводы и роты, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-08-21T06:30

2022-08-21T06:30

2022-08-21T06:30

геннадий алехин

новости

плен

всу

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Он рассказал, что российские войска выдавливают противника с линии Краматорск-Славянск, "а там уже степи на 150 километров, мы выйдем на оперативный простор и там их уже будет легче добивать".По его словам, если российские войска накрывают опорный пункт противника, то оставшиеся в живых 30-40% личного состава тут же сдаются в плен.Фронт уже трещит по швам по линии Бахмут-Соледар-Северск-Краматорск-Славянск, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220819/1037869914.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

геннадий алехин, новости, плен, всу