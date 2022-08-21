https://ukraina.ru/20220821/1037881563.html
Снова участились случаи массовой сдачи в плен – Алехин о военнослужащих Украины
Снова участились случаи массовой сдачи в плен – Алехин о военнослужащих Украины - 21.08.2022 Украина.ру
Снова участились случаи массовой сдачи в плен – Алехин о военнослужащих Украины
Участились случаи массовой сдачи в плен украинских военнослужащих, каждый день сдаются взводы и роты, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-08-21T06:30
2022-08-21T06:30
2022-08-21T06:30
геннадий алехин
новости
плен
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/17/1034261731_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6db9adfe8ca381794eca657c8e36dfa5.jpg
Он рассказал, что российские войска выдавливают противника с линии Краматорск-Славянск, "а там уже степи на 150 километров, мы выйдем на оперативный простор и там их уже будет легче добивать".По его словам, если российские войска накрывают опорный пункт противника, то оставшиеся в живых 30-40% личного состава тут же сдаются в плен.Фронт уже трещит по швам по линии Бахмут-Соледар-Северск-Краматорск-Славянск, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037869914.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/17/1034261731_130:0:1570:1080_1920x0_80_0_0_06f65008994420f0d8115b60f6b7ff06.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
геннадий алехин, новости, плен, всу
Геннадий Алехин, Новости, плен, ВСУ
Снова участились случаи массовой сдачи в плен – Алехин о военнослужащих Украины
Участились случаи массовой сдачи в плен украинских военнослужащих, каждый день сдаются взводы и роты, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что российские войска выдавливают противника с линии Краматорск-Славянск, "а там уже степи на 150 километров, мы выйдем на оперативный простор и там их уже будет легче добивать".
Украинцы мало сейчас об этом говорят, но наши солдаты и офицеры отмечают, что снова участились случаи массовой сдачи в плен, как это было в первые месяцы кампании. Я не скажу, что это по 500 по 1000 человек в день, но каждый день сдаются взводы и даже роты.
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
По его словам, если российские войска накрывают опорный пункт противника, то оставшиеся в живых 30-40% личного состава тут же сдаются в плен.
Фронт уже трещит по швам по линии Бахмут-Соледар-Северск-Краматорск-Славянск, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.