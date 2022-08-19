https://ukraina.ru/20220819/1037868732.html

Геннадий Алехин: Оборона ВСУ в Донбассе и Харькове трещит по швам

Геннадий Алехин: Оборона ВСУ в Донбассе и Харькове трещит по швам - 19.08.2022 Украина.ру

Геннадий Алехин: Оборона ВСУ в Донбассе и Харькове трещит по швам

Украина.ру, 19.08.2022

2022-08-19T13:47

2022-08-19T13:47

2022-08-19T13:47

интервью

всу

харьков

диверсии

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036281924_199:9:941:426_1920x0_80_0_0_182bee505b804b508a77ba165601aa88.jpg.webp

Судя по специфике и тактике боевых действий на линии Краматорск-Славянск-Изюм-Харьков, когда наши силы выбивают самые боеспособные силы ВСУ, нацбатов и многочисленных наемников, особенно из Польши, вести боевые действия в окрестностях Харькова и самом городе будет намного проще, чем просто окружить и штурмовать город. Так считает родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АлехинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее американский Институт изучения военных конфликтов (ISW) опубликовал отчёт о ситуации в зоне боевых действий. Сообщается, что российские войска улучшили своё положение в Харьковской области, в том числе на границе региона с Донецкой. Отдельное внимание уделяется работе штурмовых отрядов в сложных лесных районах юго-восточнее Изюма.- Геннадий Тимофеевич, почему американцы вдруг решили нас похвалить?- Наконец-то американские аналитики сказали всю правду. Судя по сводкам с фронта, по информации Минобороны РФ и по признаниям самих украинцев, севернее и северо-восточнее Харькова успешно действуют наши разведывательные подразделения и подразделения спецназа. Они выявляют места расположения иностранных гаубиц, "Хаймерсов", баз боевиков, опорных пунктов и места расположения.Отмечу, что почти в каждой августовской сводке Минобороны РФ есть сообщения, что высокоточным оружием, огнем артиллерии и РСЗО там-то и там-то уничтожены вражеские опорные пункты и места расположения боевиков. Это в том числе работа нашего спецназа и разведывательных подразделений. Здесь американцы правы, потому что есть результат и есть эффект.В ночь на 18 августа украинцы разгоняли фейк, что мы якобы попали по мирному объекту не в районе Изюма или Старого Салтова, а в самом Харькове. На самом деле мы нанесли точечные удары по объектам, где базировались не только националисты, но и наемники, техника и склады с оружием и боеприпасами.Сами же украинцы прокололись. Когда они публиковали видео работы МЧС и пожарных с мест происшествий, там звучали фразы "у нас двухсотый, у нас трехсотый". Так говорят только военные. Это сами "кракеновцы" друг с другом переговариваются. И потом, на станции переливания крови в Харькове требовались машины скорой помощи, потому что были раненые со стороны националистов и людей в камуфляже.То же самое было с Домом культуры железнодорожников на Холодной горе недалеко от Южного воказала. Они там тоже прокололись, потому что там были польские и американские бронемашины. Удар был нанесен по цели. Это комплексная работа нашей агентуры, разведчиков и спецназа.- Можем ли мы рассчитывать, что если мы методично будем выбивать военные объекты в Харькове, то в случае штурма города нам будет полегче? Или нам все равно нужно будет много пехоты? В таком случае, где ее взять?- Пехота – это слишком абстрактное понятие. В городских боях действуют штурмовые группы и штурмовые отряды. Как это назвать "пехотой", если туда входят разведчики, снайперы, саперы, и все это поддерживается бронетехникой? Это хорошо обученное подразделение, куда могут входить десантники, спецназовцы, мотострелки или танкисты.Я бы не стал говорить, будет или не будет штурмоваться Харьков. Но, судя по специфике и тактике боевых действий на линии Краматорск-Славянск-Изюм-Харьков, когда наши силы выбивают самые боеспособные силы ВСУ, нацбатов и многочисленных наемников, особенно из Польши, вести боевые действия в окрестностях Харькова и самом городе будет намного проще, чем просто окружить и штурмовать город.- Сохраняется ли еще опасность, что противник может напасть не на Белгородскую, потому что она более-менее защищена, а на Курскую или Брянскую область, чтобы отвлечь нас от Донбасса?- Учитывая приближение так называемого дня независимости Украины 24 августа, я не исключаю, что на каких-то участках фронта противник попытается вести контрнаступательные действия. Но это маловероятно. Сейчас они занимаются самой настоящей партизанской войной. Это показывают события в Крыму, это показывают события вчерашнего вечера в Ровенском районе Белгородской области, где был взорван склад. Мы не знаем, была ли это диверсия или удар РСЗО, но противник по-прежнему будет вести диверсионную борьбу в Курской, Белгородской и Брянской области.- По поводу линии Северск-Соледар-Артемовск изначально были прогнозы, что мы не будем заходить в города, пока не выдавим вражескую артиллерию из окрестных сел. Тем не менее, бои там идут в городской черте, но села мы так и не заняли. Почему так?- Все зависит от ситуации, наличия сил и средств и тактики. Тактика уже прорисовывается, мы берем высоты и населенные пункты вокруг Бахмута, Соледара и Северска, чтобы, с одной стороны, легче было противника заманивать в котел, а, с другой стороны, дать ему возможность выйти из городов, чтобы накрыть нашей артиллерией и авиацией. Обстановка может меняться, но тактика выбрана верная: методично и грамотно давить со всех сторон.В том же Соледаре штурмовые группы действуют непосредственно в самом городе. Но там тяжелые участки местности: заводы, пруды. Там не так-то просто все сделать. Но там уже проходят не только артиллерийские дуэли, но и обхваты, прорывы и фланговые удары. Пусть не на большом расстоянии, но нам удается применять классические элементы тактики боевых действий в сочетании с артиллерийским огнем.Артиллерия подавляет, а потом пошла матушка-пехота в лице мотострелков, десантников и спецназа.- Какой у нас замысел по линии Авдеевка-Марьинка-Угледар? Продвижение в этих населенных пунктах будет идти параллельно? Или мы сконцентрируем силы в одном месте?- Это единый замысел. Выдавить противника с линии Краматорск-Славянск, а там уже степи на 150 километров. Мы выйдем на оперативный простор и там их уже будет легче добивать.Украинцы мало сейчас об этом говорят, но наши солдаты и офицеры отмечают, что снова участились случаи массовой сдачи в плен, как это было в первые месяцы кампании. Я не скажу, что это по 500 по 1000 человек в день, но каждый день сдаются взводы и даже роты. Если мы накрываем какой-то опорный пункт, то оставшиеся в живых 30-40% личного состава тут же сдаются в плен. Это факт. Сами пленные об этом говорят.Украина говорит, что все идет по плану, мы отбиваемся, враг не имеет успеха. "Враг не умеет успеха", но они почему-то все равно постоянно сдают свои позиции. Да, это проходит не так быстро, как хотелось бы, но Украина потеряла инициативу. На некоторых направлениях им не удается удержать фронт. Он уже трещит по швам по линии Бахмут-Соледар-Северск-Краматорск-Славянск.А со стороны Харькова успешными действиями наших разведчиков и спецназа мы уменьшаем их возможность обстреливать приграничные регионы. Хотя такая опасность еще есть.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20220819/1037843391.html

https://ukraina.ru/20220817/1037786251.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, харьков, диверсии, донбасс